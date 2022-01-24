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Даже в кресле: о каком штрафе стоит помнить при перевозке ребенка в машине

24.01.2022 340 0 1

Мы подробно рассказывали о том, как перевозить детей в автомобиле с учетом поправок от 2017 года, а также отдельно отмечали недопустимость применения адаптеров ремней безопасности, о которой предупреждала ГИБДД. Однако в том же 2017 году ПДД пополнились еще одним замечанием, и появился штраф, который можно получить даже при наличии детского кресла в автомобиле. И помнят о нем далеко не все. Давайте уточним, в чем же дело.

 
Что говорят правила?

Новое правило было добавлено в ПДД тем же Постановлением Правительства № 761 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» от 28 июня 2017 года, которое обновило правила перевозки детей в автомобиле. Помимо всего прочего, оно дополнило пункт 12.8, который относится к правилам остановки и стоянки. Там появилось следующее указание:

«Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица».

Напомним, что стоянка – это преднамеренное прекращение движения на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой-высадкой пассажиров и загрузкой-разгрузкой автомобиля. Однако стоит понимать, что засекать длительность остановки сотрудник ГИБДД не будет: то есть, нельзя, например, «на минуточку» оставить ребенка в машине и отойти в магазин или зайти домой за забытой вещью. Само собой, тот факт, будет ли ребенок находиться в детском кресле, никак не влияет на потенциальное наказание за оставление в автомобиле без присмотра.

Какое наказание предусмотрено за это нарушение?

В период обсуждения поправок за оставление ребенка в машине хотели ввести суровые штрафы – предлагались санкции в 5 тысяч рублей и даже лишение прав. Однако в результате наказание вышло весьма мягким: такое нарушение наказывается по статье 12.19 как обычное нарушение правил стоянки. Вариантов наказания здесь два.

Часть 1 статьи 12.19 указывает, что «нарушение правил остановки или стоянки <…> влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей». А часть 5 устанавливает повышенный штраф для Москвы и Санкт-Петербурга: «нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа в размере 2500 рублей. То есть, в самом легком случае за оставление ребенка без присмотра в машине можно отделаться простым предупреждением. Однако стоит понимать, что на самом деле последствия могут быть куда тяжелее.

Чем еще чревато оставление ребенка в машине?

Само собой, говоря о тяжести последствий, мы говорим о законодательстве: об опасности для ребенка говорить излишне, это для вменяемых родителей очевидно без напоминаний. Итак, оставив ребенка в машине, можно получить не только административный штраф. Например, если ребенок будет заперт в машине в жаркий или морозный день, и ему будет угрожать опасность, это уже может трактоваться как уголовное преступление. Регламентирует это статья 125 УК РФ «Оставление в опасности». Согласно ей, наказуемо «заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние». Таким образом, оставление ребенка в машине на жаре однозначно трактуется как оставление в опасности. И наказание здесь уже куда серьезнее, чем в КоАП: за оставление в опасности водитель-родитель может быть наказан «штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года».

Если же ребенок, оставленный в опасности в машине, погибнет, это будет трактоваться как причинение смерти по неосторожности и наказываться по статье 109 УК РФ. Она предусматривает исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

А что если в машине включен кондиционер и мультфильмы?

В Интернете можно найти немало фотографий животных, оставленных в машине с предупредительной запиской о том, что двигатель заведен, кондиционер включен, а в салоне есть запас воды. Однако в случае с ребенком все эти «предупредительные меры» никак не влияют на запрет оставления в машине: даже если в машине будет комфортная температура, развлечения и вода, оставлять ребенка без присмотра запрещено.

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