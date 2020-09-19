Предыстория
C 1964 года бельгийским импортёром советских автомобилей было совместное предприятие Scaldia Volga S.A. Штат сотрудников фирмы с центральным офисом в Брюсселе и техническим центром в Дигеме в лучшие времена составлял более 250 человек, а количество дилеров превышало четыре сотни. Изначально в Бельгию поставляли ЗАЗ-965 «Yalta», Москвич-408 «Scaldia 1400 Elite» и его модификации и ГАЗ M-21 «Volga». Силами сотрудников техцентра в Бельгии не просто проводили косметическую доработку Волг и Москвичей, но и устанавливали на часть советских автомобилей иностранные дизельные моторы Perkins, Rover и Peugeot Idenor.
Разумеется, с началом выпуска Жигулей в Тольятти «Скалдия» начала поставки новых советских автомобилей на бельгийский рынок, значительно укрепив их позиции. Пик развития компании пришелся на начало восьмидесятых годов, когда были открыты дочерние компании Sadco S.A. (Люксембург) и Gremi Auto-Import B.V. в Голландии. За 20 лет количество реализованных импортёром автомобилей в Западной Европе превысило 250 000 экземпляров, поскольку с появлением Жигулей «Скалдии» удавалось продавать ежегодно не менее 20 000 советских машин.
Диктатор по имени рынок
Интересно, что экономические кризисы в Бельгии способствовали популярности Лад, связанной не в последнюю очередь с их весьма привлекательной ценой. При этом в Валлонии ездило больше автомобилей Lada, чем во Фландрии или Брюссельском регионе. Однако улучшение экономической ситуации в стране оказало не лучшее влияние на продажу автомобилей с ладьей на решетке: если в 1986 и 1987 году в Бельгии своих покупателей нашли по 15 000 новых Лад, то в 1988-м цифра упала до 13 000 штук, а в 1989 году количество реализованных машин снизилось до 10 000 экземпляров. Надо было что-то делать.
По образному выражению журналиста Яна Гориса из бельгийского издания AutoWeek в мае 1990 года, «крысы уже начали убегать с тонущего корабля». Под этим подразумевалось поведение отдельных дилеров и даже европейских импортёров, которые еще не сменили вывески на своих зданиях, но уже вовсю начали искать альтернативу Ладам. Однако в то же время в Бельгии уже решили самостоятельно улучшить советские автомобили настолько, чтобы взбодрить интерес к ним.
Сделано в Бельгии, но... русскими!
Речь шла, разумеется, о Самарах, поскольку классические Жигули на тот момент для Европы были уже не вчерашним и даже не позавчерашним днём. А вот переднеприводное семейство давало «Скалдии» неплохие шансы в битве за небогатого европейского покупателя. Его задумали привлечь не только заманчивой ценой, как это всегда делали в случае с советскими машинами в Европе, но и более яркой обёрткой, в которую решили обернуть трёх- и пятидверные хэтчбеки.
Ключевой, но далеко не единственной значимой фигурой будущих проектов «Скалдии» стал молодой вазовский дизайнер Владимир Ярцев, за плечами которого уже был готовый проект «десятки», а также семь месяцев работы на Porsche. Зная Самару, что называется, не понаслышке, Ярцев вместе с единомышленниками в максимально сжатые сроки создал сразу несколько проектов – «горячую» версию Samara RSI, о которой мы рассказывали совсем недавно, кабриолет на базе «восьмерки» и «люксовую» модификацию под названием Carlota.
Последней повезло гораздо больше других разработок, ведь, в отличие от мелкосерийной открытой версии и застрявшей на стадии прототипов «подогретой» Самары с индексом RSI, Карлота выпускалась тысячами штук.
Интересно, что формально на «Скалдии» бюро дизайна относилось к отделу маркетинга, который возглавлял Кристиан Кундики. В одном из своих интервью он объяснил, почему эти отделы связаны: «Владимир не случайно работает в Дигеме. Бельгия является идеальным полигоном для изучения спроса в Европе: бельгийцы реагируют на новые модели автомобилей типично для среднего европейского потребителя».
Довольно метко изложенный в бельгийской прессе «рецепт приготовления» этой модификации звучал так: «вы берёте серийную Самару, ампутируете её бамперы и страшную решетку, похожую на заячью губу, просите русских, которые работают в Дигеме, нарисовать другую решетку и бамперы вместе с боковыми накладками, и всё это производите в ФРГ. Всё очень просто: за несколько часов вы превращаете гадкого утёнка в благородного лебедя».
Откуда же взялись те самые «другие бамперы, решетка и накладки»? Всё действительно очень просто и умещается в два слова: Владимир Ярцев. Не располагая штатом в несколько десятков дизайнеров, конструкторов, модельщиков и технологов, советский дизайнер менее чем за год не просто нарисовал обвес, но и подготовил масштабные макеты, на основе которых вместе со специалистами немецкой компании Pichler всего за 6 недель были созданы и мастер-модели, и вся необходимая оснастка для изготовления комплекта оригинальных деталей из АБС-пластика.
Речь шла о бамперах, накладках нижней части дверей и порогов, спойлере пятой двери и оригинальной передней «маске» – пластиковом модуле, в котором нашлось место не только для четырёх круглых фар, но и для воздухозаборника радиатора.
Интересно, что пластиковая «лыжа» и «короткокрылая» конструкция передка при этом остались штатными, как и передние указатели поворота, которые Ярцев отвязал от обычных блок-фар. К слову, рассказывая нам малоизвестные факты по этому проекту, Владимир Анатольевич опроверг бытующий стереотип о том, что переднюю оптику Карлоты чуть ли не сняли с «трёшки» BMW E30. На самом деле поставщиком фар Hella была фирма Gabel, которая не имела к BMW никакого отношения.
Что же получилось в итоге? «Четырёхглазая» Carlota вызвала удивление не только у рядовых покупателей, но и у специалистов, включая тольяттинских дизайнеров! Ведь и в мире вообще, и в СССР в частности в то время всячески развивали тему прямоугольных блок-фар, и кроме немцев из Мюнхена подобное решение в Европе на своих автомобилях уже практически никто не применял. И вдруг бельгийский импортёр представил в январе на Брюссельском автосалоне несколько «глазастых» прототипов Самары!
Удивляло современников и то, насколько «фирменным» получился облик автомобиля в целом. Еще когда Самары только начали сходить с конвейера, в Европе сразу поняли, насколько восприимчивым является этот автомобиль к улучшениям экстерьера – сторонние диски, решетки, спойлеры и накладки не только не ухудшали внешность машины, но лишь улучшали её!
Carlota – это первый результат нашего изучения рынка. Тяжелый «нос» Самары стал объектом повсеместной критики, поэтому я разработал новую решетку. Было много проблем с электрикой, я также помог решить их. Можно сказать, что Карлота – это западное исполнение автомобиля с Востока.
Однако «Скалдия» зашла дальше других, ведь её Карлота смотрелась на порядок более цельно и эффектно, чем многие доморощенные версии остальных импортёров. К примеру, если у немецкой «Дойчелады» дела с чувством вкуса и стиля обстояли неплохо, то у французов всё было не так однозначно. Впрочем, это субъективно, а мы отвлеклись.
Первая партия автомобилей в количестве 380 штук была изготовлена в 1990 году. Вопреки еще одному стереотипу, Карлоты оснащались как полуторалитровыми 70-сильными двигателями 21083, так и стандартными моторами объемом 1,3 л, а интерьеры практически никак не дорабатывались.
В качестве штатного оборудования для этой «улучшенной» версии предлагались легкосплавные колёсные диски производства фирмы RW, дизайн которых также разработал Владимир Ярцев. В качестве дополнительного оборудования предлагались люк в крыше, зеркала фирмы Hagus и некоторые другие «мелочи».
Рубиновая Carlota на рекламных фото – моя. Я купил её в Бельгии подержанной, но в хорошем состоянии, после чего мы на Скалдии еще раз покрасили её в оригинальный цвет и внесли свыше 300 изменений, превратив в Карлоту. Машина была в идеальном состоянии, даже сталь кузова на ней была бельгийская от фирмы Станбел. Но хотелось посмотреть, что ещё можно улучшить. Мы разобрали «девятку» до винтика и заменили всё что можно, установив даже противоугонную систему. Хотели поставить и кондиционер, но времени не хватило. Затем я пригнал её в Тольятти, ставил на учёт, потом снимал с учёта и на ней же уехал в Бельгию.
Технически же Lada Carlota, которая могла быть как трёх-, так и пятидверной, практически ничем не отличалась от обычных Спутников-Самар. Ведь и более мощный двигатель, и другие тормоза предназначались для «заряженной» модификации RSI, которой так и не суждено было добраться до дилерских шоурумов. А Карлота там появилась и пользовалась неплохим спросом, хотя стоила она в зависимости от оснащения от 299 960 до 344 960 бельгийских франков – то есть на 60-70 тысяч дороже, чем обычная стандартная Самара. И это было немало. А главная проблема заключалась в том, что в этой ценовой категории предлагались не только Лады, но и такие машины, как Fiat Uno 60, Ford Fiestа 1100, Mazda 323 1300 L, Mitsubishi Colt 1300 EL, Nissan Sunny 1000/1400L, Opel Corsa 1000/1200/1400C, Kadett 1200C, Peugeot 205/1100, Renault 5, Seat Ibiza и Malaga, Subaru Justy, Suzuki Swift 1000/1300, Toyota Starlet 1000 и Corolla 1300 и даже дизельный (!) Volkswagen Polo! Мы специально перечислили все эти машины, чтобы было понятно, насколько серьезную конкуренцию приходилось выдерживать в Бельгии облагороженной советской машине. А ведь наиболее дорогая пятидверная Carlota с полуторалитровым мотором оказывалась дороже базового Volkswagen Golf CL примерно на 20 000 франков!
Поэтому, выполнив свою почётную, но кратковременную миссию, Карлота не смогла решить давнюю проблему советских автомобилей – довольно устаревшую платформу. Ведь в 1990 году «исходнику» ВАЗ-2108 уже исполнилось шесть лет – немало по европейским меркам, а в следующем за ним 1991-м немцы заменили свой Гольф второго поколения принципиально новой машиной третьей генерации. В этой ситуации за европейского покупателя можно было бы побороться с помощью «десятки», которая к тому времени уже была готова, но... так и не была запущена в серию в июле 1992 года, как это было запланировано.
А европейцам геополитические неурядицы в СССР были неинтересны, и Самара к тому времени уже начала потихоньку приедаться, какими накладками её ни обвешивай. Ситуацию мог спасти 16-клапанный мотор или хотя бы распределённый впрыск топлива, но и первый, и второй появились на серийных Ладах только почти десятилетие спустя, а в то время европейский покупатель уже практически полностью утратил интерес к машинам из бывшего СССР. Ведь, начиная с 1992 года, продажи Лад в Бельгии резко упали, часть сотрудников пришлось сократить сразу же, а к в 1999-му их в штате предприятия осталось всего полтора десятка. И хотя на стыке тысячелетий в Бельгии даже начали продавать ВАЗ-2110, успев реализовать за год около 400 «десяток», участь российских машин на этом рынке, а также судьба самой «Скалдии» как коммерческого предприятия в новом веке были предрешены.
А на десерт – еще один интересный факт. Откуда же взялось название автомобиля? По воспоминаниям Владимира Анатольевича, так звали «симпатичную девчушку-официантку» в том самом ресторане в городе Эггенфельден, где был подписан протокол о запуске проекта Самара.
Обаятельная Карлота (с одной буквой «т»), а не Шарлотта, как иногда неправильно читают это название, волею случая поделилась своим именем с советско-бельгийским творением, которое с лёгкой руки Владимира Ярцева навсегда останется в нашей памяти не просто Самарой, а Карлотой.
Автор и редакция благодарят Владимира Анатольевича Ярцева за помощь в подготовке материала
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