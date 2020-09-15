Имиджевый хардкорный внедорожник за пару миллионов – какой он? Hummer H2 , Toyota FJ Cruiser , Ram ? Или же это что-то «настоящее» вроде Land Rover Defender или Toyota Land Cruiser 70 ? А может, проще сэкономить миллион и сразу купить БРДМ ? Если к «бардаку» вы еще не готовы, то в списке выше не хватает, пожалуй, лишь одного автомобиля: Jeep Wrangler. Наши коллеги из Авито Авто говорят, что два миллиона на покупку третьего поколения – бюджет не рекордный, но хороший экземпляр за эти деньги найти можно. Давайте посмотрим, почему эти архаичные машины так дороги и какие сложности придется преодолеть на пути к легенде.

Да, Wrangler – это легенда. Конечно, с точки зрения языка это заскорузлый штамп, но легендарности у Wrangler это не отнимает. Так что владельцы Рэнглеров часто не могут сдержать усмешку, глядя на «девчачьи» Компасы, или пренебрежительно фыркают, когда им рассказывают про Чероки. Потому что мало кто готов купить очень дорогую машину с дубовым салоном только для того, чтобы ездить там, где нельзя проехать на «девятке». Впрочем, внедорожный потенциал у этого Джипа действительно огромный. С одной стороны, это хорошо, с другой – в стоке его видели только на заводе. Поэтому выбор Рэнглера на вторичке – это поиск не столько живой машины, сколько грамотно «допиленной» предыдущим владельцем. А допиливать там можно многое. Дополнительно поиск осложняется тем, что в продаже Wrangler третьего поколения с индексом JK встречается не слишком часто: к примеру, на момент написания материала в продаже на Авито было менее ста машин.



Jeep Wrangler (JK) 2006–2018



Многие, наверное, помнят, что первое поколение Wrangler имеет непосредственное отношение к Willys MB. Ведь в 1987 году Wrangler YJ пришел на замену Jeep CJ – гражданской версии того самого Willys MB (CJ обозначает Civilian Jeep – гражданский джип). Первый Рэнглер был почти таким же суровым рессорным внедорожником с минимумом комфорта, но максимумом проходимости и простотой конструкции. Впрочем, уже в этом поколении можно было купить машину с АКП. На конвейере первое поколение простояло до 1996, а в 1996 году появилось следующее – Wrangler TJ. Здесь рессорная подвеска сменилась пружинной, а моторы перекочевали сюда из Cherokee и Grand Cherokee. В конце концов развитие дошло до нашего сегодняшнего героя – «третьего» Wrangler, который появился в 2007 году.

Jeep Wrangler (YJ) 1987–95

Сразу отметим, что в 2011-2012 годах это поколение получило существенные изменения, которые нас очень интересуют. Интересуют по той причине, что наших условных двух миллионов хватает на машины как раз от 2012 года, так что есть шанс купить автомобиль с более приличным интерьером и мотором Chrysler Pentastar. И именно о таких машинах и мы будем говорить ниже. А теперь приступаем к осмотру.



Jeep Wrangler (JK) 2006–2018

Кузов Рэнглера – штука крепкая. Но внедорожные свойства Джипа играют с кузовом разные шутки – и хорошие, и плохие. Начнем с плохих. Очевидно, что не надо удивляться некоторому количеству царапин и боевых ссадин: если автомобиль эксплуатируют по назначению, они обязательно будут. Машины возрастом лет до семи-восьми пока не ржавеют, и даже если на ЛКП есть царапины или сколы, большой трагедии в этом нет. Другое дело – грязь, которая часто работает как абразив. В местах стыков расширителей арок с кузовом, в дверных проемах, под накладками порогов (если они есть) желательно осмотреть краску внимательнее. Уже встречаются Рэнглеры с провисающей задней дверью – петли для двери с запасным колесом оказались слабоваты. Впрочем, остальные двери тоже могут потихоньку провисать, а в местах крепления петель потихоньку сходить ЛКП. Ну а снизу внимание стоит уделить внимание не только состоянию днища, но и раме. Читаемый номер рамы – даже более важное условие, чем хороший антикор и качественная защита картера. Все это можно сделать самому после покупки, а вот «ушедший» номер – это уже иные объемы сложностей.



Хорошие внедорожные шутки – это огромное количество тюнинговых элементов. Самые распространенные – это, конечно, силовые бамперы и лебедки. Бамперы для Рэнглеров делают многие фирмы, делают красиво и профессионально. Да и вне дорог они очень даже нужны. Вроде бы, одни плюсы, но инспекторы МРЭО часто думают иначе. Хорошо, что многие владельцы при установке силовых бамперов оставляют себе и стоковые. Их можно вернуть на место, съездить с ними в МРЭО и после успешной регистрации снова убрать в гараж. Но если вы планируете эксплуатировать Wrangler не только в лесу, то помните, что практически любой инспектор на дороге может придраться к вмешательству в конструкцию. Аналогичная ситуация и с лебедкой: на бездорожье без нее никак, но и без официального внесения изменения в конструкцию с регистрацией могут быть проблемы. Нештатная и дополнительная оптика – еще один повод пообщаться с полицией. В общем, на эти детали нужно обязательно обращать внимание.

Jeep Wrangler (JK) 2006–2018



Установка нештатного оборудования грозит появлением еще одной проблемы, на этот раз – в электрике. При наличии тюнинга стоит проверить, каким образом подключены все приборы. У Рэнглера и без того периодически встречаются неполадки с задними световыми приборами из-за окисляющихся разъемов, а если в проводке появляется некачественная пайка или скрутка под изолентой – это вообще беда. Желательно, чтобы продавец имел какие-нибудь документы от установщика своего внедорожного тюнинга: это хоть какая-то гарантия того, что все сделано в приличной конторе, которая беспокоится о качестве своей работы. Самый идеальный, но практически нереальный вариант – если все изменения внесены в ПТС. Однако даже в этом случае стоит перестраховаться, так что оформление покупки в ГИБДД крайне желательно проводить вместе с продавцом.

Ну и последнее. Очень типичная «болячка» – брякающие дверные замки и отказывающиеся работать концевики дверей. Борются с ними давно и долго, но, видимо, универсального решения нет. Проверьте, как работает подсветка салона при открывании дверей. Часто она никак не реагирует на открытие водительской двери (потому что ее открывают чаще остальных), а на панели не загорается сигнализатор. Конструкция замка с концевиком моноблочная, так что можно попытаться залить замок каким-нибудь карбклинером, а потом – силиконовой смазкой. Может, и поможет. Но лучше всего при выявлении этой неисправности скромно, но уверенно торговаться.

Jeep Wrangler (JK) 2006–2018



Подвеска некоторых машин может потребовать не меньше внимания и денег, чем мотор или коробка передач, но Wrangler – это не тот случай. Откуда тут взяться большим расходам, если вся подвеска – это два моста Dana, подвешенные на пружинах и продольных рычагах? Соответственно, ремонт такой же примитивный, как на «уазике», и даже стоимость запчастей порой может быть ненамного выше. К примеру, оригинальные продольные рычаги стоят по 10-12 тысяч, но есть заменители в 2-3 раза дешевле. Говорить о выборе амортизаторов – дело неблагодарное, потому что вместо стока владельцы обычно ищут что-то тюнинговое, однако для порядка отметим, что штатные амортизаторы от KYB обойдутся тысяч в 6 за штуку. Ну и да, здесь есть мелочи вроде сайлентблоков и стоек стабилизатора, которые традиционно можно купить за несколько сотен рублей в неоригинальном исполнении. Остаются, конечно, и более дорогие позиции, которые к тому же «в зоне риска» из-за внедорожной эксплуатации: например, ступичные подшипники в сборе со ступицами. Оригинальный узел стоит под 25 тысяч, но и качественный заменитель обойдется тысяч в 10.

Jeep Wrangler (JK) 2006–2018



Тормоза, как ни странно, здесь не настолько архаичные – дисковые на обеих осях. Ничего необычного о них рассказать нельзя: машине их вполне хватает, а если не смотреть на оригинальные диски и колодки, которые могут стоить более 10 тысяч рублей, то и обслуживание вполне обыденное. С рулевым управлением – почти то же самое. Мы говорим «почти», потому что оно, в отличие от тормозов, как раз архаичное – с рулевым редуктором, а не рейкой. И именно редуктор – самое дорогое, что может сломаться: за оригинальный просят под сотню тысяч рублей. На этом фоне насос ГУР, который можно купить тысяч за 15-20, – сущие пустяки. Ну а про тяги и прочее даже говорить нечего.

Трансмиссия выглядит почти удачной. С мотором Пентастар будет стоять мерседесовская пятиступка W5A580 (она же – 722.6), с дизелем – либо четырехступенчатая АКП 42RLE, либо механика. Хотя встречаются и «пятиступки» W5A580.

Jeep Wrangler (JK) 2006–2018



Наиболее предпочтительный вариант – это, как ни странно, мерседесовская W5A580. Эта АКП имеет вполне неплохой ресурс даже на внедорожнике, но с одним условием: должен быть установлен свой радиатор охлаждения. С завода его нет, и в грязи перегреть автомат не слишком сложно. С дополнительным охлаждением проблем с этой АКП почти не бывает. Коробка 42RLE имеет один «фирменный» недостаток – очень нежный поддон. На покатушках его очень легко замять, что значит почти гарантированно убить всю коробку. Есть и хорошая новость – нам машины с этими автоматами, скорее всего, не интересны в принципе, о чем скажем ниже.

Ручную коробку передач многие считают предпочтительной, но на момент написания материала в продаже из нескольких десятков подходящих Рэнглеров (даже без учета цены) механикой были оснащены лишь десять. Так что придется смириться с АКП. А чтобы не слишком по этому поводу расстраиваться, отметим, что ремонт механической коробки некоторым владельцам обходился дороже, чем ремонт 722.6. Так что повода для печали нет.

Jeep Wrangler (JK) 2006–2018

Jeep Wrangler (JK) 2006–2018



К раздаточным коробкам NV241 вопросов нет. А вот к приводам они бывают. Проблема встречается в сальнике переднего редуктора. Там, где полуось выходит из чулка моста, есть пластиковая шайба, которая должна предохранять полуось от попадания внутрь воды и грязи. Но эта заводская шайба со своей задачей не справляется. В результате на полуоси появляется существенная выработка. Можно, конечно, вовремя менять сальники, но из каких-то странных побуждений американский технический гений собрал все так, что для их замены придется разбирать редуктор. Это дорого и сложно, поэтому многие на проблему не обращают внимания, пока все не становится совсем плохо. А хорошо бы, чтобы на рассматриваемой машине вместо этих шайб стояла пластиковая втулка с уплотнителем, которую ставят по многих «Рэнглер-френдли» сервисах. Ну а если ее нет, придется хотя бы убедиться в том, что сальники еще живые. Выработку на полуоси, к сожалению, увидеть невозможно. Не вытаскивать же ее на осмотре из чулка, в самом деле.

Теперь перейдем к моторам. На машинах, которые нас интересуют, встречаются два мотора: бензиновый Chrysler Pentastar и дизельный RA 428, причем первых будет заметно больше. Шестицилиндровый V-образный 3,6-литровый Pentastar заменил устаревший мотор объемом 3,8 литра. Он же встречается и на Chrysler, и на Ram, и на Dodge. Мотор не самый плохой, но и далеко не идеальный.

Jeep Wrangler (JK) 2006–2018



Начнем с того, что у него нет отдельного выпускного коллектора: он встроен в ГБЦ, а в него встроен катализатор. Катализатор редко служит больше ста тысяч километров, а при разрушении начинает «пылить» прямиком в цилиндры (наличие системы изменения фаз на впуске и выпуске и расположение в ГБЦ этому очень способствует). Мотор желательно проверить эндоскопом на предмет задиров и узнать у продавца, не вырезал ли он катализатор. С этой процедурой у Пентастара есть сложность: в отсутствие противодавления, создаваемого катализатором, он часто начинает потреблять масло. Выход есть – создавать это противодавление вставками в выпуск, но делают это не все или делают не всегда правильно. Ну а если цилиндры уже задраны, отделаться малой кровью не получится. Иногда вообще проще заменить мотор – его обычно берут с Jeep Grand Cherokee. У этих автомобилей по-разному расположены навесные агрегаты, поэтому на мотор от Grand Cherokee придется ставить переднюю крышку от Wrangler. Но все-таки это намного дешевле, чем искать оригинальный контрактный мотор. И поэтому еще один совет: при осмотре сверяйте номер мотора.

Вторая проблема мотора – течь масляного охладителя, который стоит в развале блока. Его пластиковый корпус не всегда справлялся с перепадами температур и трескался. После 2014 года корпус изменили (там появились дополнительные ребра жесткости), и проблема ушла. Но наших денег на машину от 2014 года и моложе не хватит однозначно. Отчаиваться не надо: можно поставить новый маслоохладитель вместо старого. Ну и помнить, что вставки масляного фильтра в них разные. В остальном вопросов к мотору нет. Если за ним хорошо следили и не пропустили смерть катализатора, проблем не будет.

Jeep Wrangler (JK) 2006–2018



Намного менее популярен дизельный мотор RA 428. Его производитель – VM Motori, итальянское подразделение Mercedes-Benz. Однозначно этот мотор оценить трудно. С одной стороны, дизель внедорожнику вообще подходит лучше бензинового мотора. Но с другой, хлопот с ним, пожалуй, больше, чем с Пентастаром. У дизеля есть одна интересная особенность, о которой знают почти все их владельцы: если уровень масла выставлен по щупу на уровне max, оно начинает попадать во впускной коллектор и интеркулер. Поэтому его стараются держать у минимальной метки. Если при осмотре выяснится, что масла в моторе немного, это не должно пугать. Возможно, владелец боится попадания масла во впуск и намеренно держит его «чуть на донышке». Допустим, это просто особенность.

Но и недостатков тут тоже хватает. Говорить о них можно долго, но все они довольно типовые для дизелей. Турбина Garrett может отправиться в ремонт при пробеге около ста тысяч километров, часто протекает теплообменник EGR, быстро обрастает грязью клапан-регулятор ТНВД (причем чистка помогает не всегда), много сюрпризов преподносят пьезоэлектрические форсунки. Вроде бы сами по себе они не такие уж плохие, но к некачественной солярке относятся очень недоброжелательно. Бывает, что умирает сам пьезоэлемент. В этом случае форсунка льет в цилиндр постоянно, что приводит к локальному перегреву и как минимум – пробою прокладки ГБЦ. Еще быстро перестает работать система вентиляции картерных газов, а ТНВД может подсасывать воздух через разъем подогревателя топливного фильтра. В общем, скучно с этим мотором, скорее всего, не будет.

Jeep Wrangler (JK) 2006–2018



Ну а теперь, кратко разобравшись с основными особенностями это специфичной машины, можно попробовать сформулировать, каким нам видится идеальный Рэнглер на вторичном рынке. Как мы уже поняли, лучше выбрать бензиновую версию – проблем с дизелем будет однозначно больше. Ну, а учитывая год выпуска, мотор может быть только один – V6 Pentastar. Коробку выбирать не придется: с этим мотором сочетается только W5A580, и это хорошо. Не очень хорошо то, что налог за 284 л.с. во многих регионах составляет более 40 тысяч рублей – но учитывая специфику автомобиля, здесь нужно быть готовым платить за многое. Но чтобы не платить слишком за многое, лучше искать машину в состоянии как можно ближе к стоковому. Логичный вариант выглядит примерно так: это Wrangler без явного внедорожного тюнинга и с правдоподобным пробегом около 100 тысяч километров. Ну а может ли он стать вашей машиной на каждый день – это уже вопрос, на который можно ответить только после покупки.

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