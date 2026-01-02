Главные автомобильные премьеры 2025 года по версии редакции Kolesa.ru

Несмотря на то, что почти все мировые автомобильные новинки пролетают мимо нас (или мы мимо них), наблюдать за ними занимательно. Хотя бы из профессионального интереса или детского любопытства. Разумеется, все мы – живые люди, и поэтому иногда внутри редакции обсуждаем ту или иную премьеру, которая смогла вызвать какие-то эмоции. И по нашей старой традиции, в начале наступившего года хотим поделиться этими эмоциями с вами. Ну и услышать ваше мнение: а какие из мировых новинок запомнились вам? Может, как раз самое интересное мы всё-таки пропустили?





Toyota RAV4

Бестселлер Тойоты стал и солиднее, и, разумеется, технологичнее. Ещё радует многообразие – наряду с базовой версией сразу доступен и «внедорожный» вариант, есть и «горячий» кроссовер GR Sport. Отдельного плюса компания Toyota заслужила за то, что сохранила достаточно широкий выбор силовых установок. Там, где этого требует репутация марки или законодательство, предложены «простые» или подзаряжаемые гибриды. А на рынках вроде китайского (и наверняка это ещё будут страны Ближнего Востока), где публике по-прежнему по душе обычные машины, можно выбрать чисто бензиновый Toyota RAV4. В общем, японцы постарались угодить всем, и, кажется, это у них получилось.

Xpeng P7

Превратившийся во втором поколении из седана в лифтбек электрокар Xpeng P7 получился одновременно эффектным и гармоничным. Причём владельцам оставили дополнительную возможность выпендриться: как и прежняя модель, топовый новый лифтбек имеет открывающиеся вверх передние двери. А вообще, даже стандартный P7 вовсе не бедный. Уже в базе у него есть 800-вольтовая электрическая архитектура, пневмоподвеска и все самые современные водительские ассистенты. Наконец, доплата за двухмоторный полный привод по китайским меркам не так уж велика.

Mitsubishi Destinator



Семиместный семейный паркетник с достойным дорожным просветом, который выглядит, как суровый внедорожник, а стоит относительно недорого. Ну, там, где он представлен, конечно. Да, дизеля и полного привода у него нет, но в остальном за свои деньги оснащён он вполне прилично. Базовый Mitsubishi Destinator – это мультимедиа, кондиционер и камера заднего вида. Топовый кроссовер имеет «кожаный» салон, цифровую приборку, климат-контроль, более крупный тачскрин, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. Самое то для семьянинов, которым не хватает на рамник.

Honda Prelude

Уходящий год подарил автомобильному рынку немало новинок, и на этот раз снова не обошлось без знакомых возрождённых имён. Одним из них стал трёхдверный лифтбек Honda Prelude (компания позиционирует модель в качестве купе). Дилеры в Японии уже рассказали об ажиотажном спросе на этот автомобиль: любопытно, что особой популярностью он пользуется у покупателей в возрасте 50-60 лет, причём те хвалят «купе» не только за характеристики шасси, но и за «удобный доступ в багажник», и за возможность перевозить чехлы с клюшками для гольфа при сложенном двухместном заднем диване. Вероятно, дело в том, что оригинальный Prelude выпускался в период с 1978 по 2001 годы, и сейчас на знакомое имя «клюнули» в основном те, кто решил вспомнить свою молодость. Тем не менее внешность у этой модели вполне современная, в салоне – пара дисплеев и подрулевые лепестки системы S+ Shift, а техника – гибридная, которую новинка разделила с Honda Civic.

Toyota Land Cruiser FJ

Ещё одним вернувшимся из прошлого названием в 2025 году стала Toyota Land Cruiser FJ: японская компания дала это имя компактному SUV, наследнику внедорожника Toyota BJ, появившегося ещё в 1951 году. На мой взгляд, этой новинке достался действительно гармоничный экстерьер – скромные габариты, брутальные формы и различные элементы ретро-декора как «приветы» от ушедшей эпохи. Радует и то, что под капотом у этого симпатяги находится атмосферный бензиновый двигатель 2TR-FE объёмом 2,7 литра (163 л.с. и 246 Нм), а ещё ему положен жёстко подключаемый полный привод типа Part-Time. Любопытно посмотреть, как на эту модель отреагируют поклонники бренда, когда она наконец доберётся до дилеров.

Dodge Charger с ДВС

Нынешний Dodge Charger, как многие помнят, дебютировал ещё весной 2024 года. Однако тогда модель появилась только в качестве «электрички», которые, как Стеллантису уже пришлось выяснить на собственном горьком опыте, не то чтобы с руками отрывают. Многие ждали именно Charger с ДВС: трёх- и пятидверные лифтбеки с весьма примечательными формами, получившие 3,0-литровую рядную «битурбошестёрку» Hurricane в двух вариантах форсировки, появились летом 2025 года. А осенью американский производитель сделал настоящий подарок поклонникам модели – Dodge Charger с V8 Hemi. Правда, пока что этот вариант, выпущенный лимитированным тиражом, только обкатали на гонках, но серийная версия обязательно будет. До дилеров машины с некогда отправленными в отставку, но вернувшимися мощными двигателями, очевидно, доберутся в 2026 году.

GR GT от Toyota

Новый флагманский суперкар от компании Toyota с бензиновым битурбомотором V8 – лучшее, что я видел в этом году. Нет, он не красавец, да и технические характеристики далеко не самые выдающиеся, зато это очень честная машина, за это и ставлю её на первое место. GR GT разрабатывали в первую очередь инженеры, а не дизайнеры и маркетологи: форма его кузова, компоновка transaxle и особенности конструкции ключевых узлов выбирались с точки зрения целесообразности, в первую очередь – высокой скорости на треке, а для этого не нужны ни запредельная мощность, ни смазливое личико. Отдельно порадовала эргономика салона: здесь нет сенсорных кнопок, дивных швейцарских хронографов с вертящимися в прозрачном корпусе шестерёнками и веганской отделки, которая быстро истреплется, да и новой выглядит так себе. Если честно, то салон у GR GT скуп и скучен, зато здесь буквально всё под рукой, всё просто и наглядно, ничего не отвлекает от управления автомобилем. Да, пока GR GT пребывает в статусе прототипа, серийная машина появится в лучшем случае через год, но как манифест GR GT уже состоялся. Это редкий по нынешним временам инженерный шедевр без примесей популистской экологической чуши и претензий на лакшери-сегмент, это инструмент для генерации скорости и адреналина. Даже электромотор в трансмиссии здесь выглядит уместным, потому что гибриды – это конёк Тойоты, она на них собаку съела и умеет делать их предельно эффективными. Браво, Toyota! Не думал, что когда-нибудь это скажу...

Yangwang U7

Совсем другой полюс инженерной мысли – это представительский седан Yangwang U7 от всемогущей китайской компании BYD. Yangwang – самый крутой бренд в обойме BYD, его модели под завязку напичканы передовыми технологиями. Электрический суперкар Yangwang U9 Xtreme мощностью более трёх тысяч (!) «лошадей» в 2025 году установил новый рекорд Нюрбургринга в своём классе, но на второе место своего рейтинга я ставлю не его, а седан Yangwang U7. Дело в том, что plug-in гибридная версия Yangwang U7 использует в качестве генератора разработанный с нуля 2,0-литровый 4-цилиндровый оппозитный бензиновый турбомотор. И вот это, друзья мои, мне кажется, очень сильное заявление. Это такое, знаете, шапкозакидательство по-китайски — мол, мы теперь не только в Нюрбургринг умеем, а можем позволить себе потратить деньги на разработку нового «оппозитника», который даже не будет иметь механической связи с колёсами! Да, это расточительство чистой воды, бессмысленное с точки зрения целесообразности решение, любой готовый рядный 2,0-литровый мотор справится с ролью генератора не хуже «оппозитника», но BYD этим как бы говорит: «А ну и что! Можем себе позволить! Если захотим, то и звездообразный мотор под капот воткнём. Мы можем ВСЁ!». По-моему, Yangwang U7 является лучшим отражением состояния китайского автопрома в 2025 году.

Новый бензиновый Fiat 500

Ну и третья лучшая новинка от меня тоже будет про инжиниринг. Точнее, про реинжиниринг. В 2020 году итальянская марка Fiat представила новый, полностью электрический хэтчбек 500e. Он получился очень милым и безнадёжно убогим по части техники, то есть устарел ещё до премьеры. Вдобавок он оказался ещё и слишком дорогим. Неудивительно, что на рынке Fiat 500e провалился, но справедливости ради отметим, что часть этого провала можно списать на начавшееся в 2023 году замедление спроса на электромобили. Весной 2024 года корпорация Stellantis, которой принадлежит марка Fiat, анонсировала новый бензиновый Fiat 500 на базе электрического. Первый в истории современного автопрома реинжиниринг изначально электромобильной платформы под установку ДВС занял примерно полтора года, минувшей осенью новый бензиновый Fiat 500 поступил в продажу по цене менее 20 000 евро за базовую комплектацию. Выглядит бензиновый Fiat 500 практически так же, как электрический, то есть, он по-прежнему невероятно мил, но, что удивительно, смена типа силовой установки никак не отразилась на оценке его технического уровня – он по-прежнему безнадёжно убог. 999-кубовый 3-цилиндровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 65 л.с. дополнен 12-вольтовым стартер-генератором, благодаря которому Stellantis ничтоже сумняшеся называет новый бензиновый Fiat 500 гибридом. Коробка передач – только 6-ступенчатая механика. Разгон до 100 км/ч занимает долгие 16,2 с, максимальная скорость 155 км/ч. Мотаться на таком Фиате по улочкам Турина, наверное, можно довольно бодро и даже, наверное, с удовольствием, но уже в пригород Турина, где начинаются серпантины, лучше не соваться – дизельные фургоны двадцатилетней давности у вас за спиной истреплют все нервы, требуя уступить им дорогу. Тем не менее я ставлю этот Fiat 500 на третье место, так как он, на мой взгляд, является лучшим отражением состояния европейского автопрома в 2025 году. Словами это состояние можно сформулировать так: боль признания прежних ошибок в сочетании с организационным бессилием и бледной немощью.

Chevrolet Corvette ZR1X

Лично для меня автомобиль – это, прежде всего, скорость. Я готов простить ему любые, даже самые заковыристые, на полный отрыв башки электрические конвергенции, лишь бы он давал достаточно мощи и тяги. Именно поэтому я с огромным удовольствием слежу за эволюцией мира моторов. Особенно когда на эмблеме марки – любимый с детства (теперь уж и не вспомню, почему) золотой крест, который вроде как галстук-бабочка, но это в принципе не важно. Главное, что его магнифицирующее свечение не отпускает мой разум до сих пор. Я даже никак не расстанусь со своим стареньким, подгнивающим Lacetti, который не то чтобы продать, выбросить на помойку уже поздно. Но что поделать – он по-прежнему со мной, и пускай он очень далек от манящих меня цифр на спидометре, его золотой крест давно стал для меня одним из самых главных ориентиров в глобальном автопроме. И я не ошибаюсь.

Развивая линейку Корветов, в 2025 году Chevrolet выпустил свой самый быстрый Corvette ZR1X. Да, он гибрид, но, повторюсь, я готов простить ему эти заигрывания с некими инновационными (хотя они известны с позапрошлого века) электрическими технологиями. К тому же я в полном восхищении от безумства заокеанского инженерного гения во всех смыслах слова, сумевшего зажарить такую дикую солянку из 5,5-литрового LT7 DOHC V8 с двойным турбонаддувом под соусом модернизированной версии электродвигателя и системы полного привода от E-Ray.

Получившееся в итоге острейшее блюдо выдает 1250 л.с., более 1100 Нм момента (у бензинового двигателя) и разгоняется до 60 миль (96,54 км/ч по-нашему) в час менее чем за две секунды. Таким образом, мы получаем самый могучий серийный Chevrolet Corvette за всю историю выпуска модели. Но на этом его рекорды не прекращаются. У этого гиперкара также самые большие за всю историю Corvette тормоза. Они включают массивные 16,5-дюймовые передние и задние тормозные диски, сочетающиеся с 10-поршневыми передними и 6-поршневыми задними суппортами от Alcon. Ну и на закуску такая цифра – 6:49,275. Ровно столько времени потребовалось Corvette ZR1X, чтобы пройти круг на Нюрбургринге.

Таким образом, автомобиль оставляет позади прежнего рекордсмена Ford Mustang GTD и становится новым самым быстрым серийным американским автомобилем. И всё это богатство духа отдают за смешные по меркам США, да и всего цивилизованного мира тоже, деньги: от 205 400 долларов. Как водится на той стороне океана – без налогов и прочих обязательных платежей. Это просто сказка какая-то!

Infiniti QX65 Monograph

Ещё одна марка, заставляющая меня терять волю и блаженно улыбаться, – Infiniti. Это глубоко иррациональная страсть, но я так же абсолютно иррационально уверен, что это единственный премиальный суббренд, который не просто удорожает продукцию материнской фирмы, а действительно выступает как нечто самобытное и самостоятельное.

Не объясняйте, я всё понимаю про капиталистическую теорию производства и маркетинга, я даже чуть ли не до конца дочитал «Капитал» герра Маркса и знаю, на какой агрегатной базе строятся модели Infiniti, но эти фирменные часики в салоне… Против них я не могу устоять.

Сегодня дела у марки идут, похоже, совсем отвратно. И произошло это – я очень чётко заметил – когда на обновившихся «финиках» исчезли те самые часики. Будто машины лишились своего главного талисмана, всегда приносившего им удачу. На американском сайте, по сути, ключевого для Infiniti рынка – только четыре модели. Причём две из них уже сняты с производства. Третья обновилась в 2024 году, четвёртая – в прошлом. Но не её я считаю лучшей премьерой 2025 года, а прототип Infiniti QX65 Monograph, также показанный в том году. Потому что не в стандартном, а по факту – рутинном рестайлинге QX60 я вижу будущее Infiniti, а в смелом росчерке циферблата, получившем в лице Infiniti QX65 Monograph почти серийное воплощение.

Не знаю, будут ли у него внутри те самые часики – интерьер автомобиля ещё не показывали. Но это уже неважно, потому что Infiniti QX65 Monograph в известном смысле сам стал этими «часиками». Возвращаясь к истокам появившегося в 2002 году FX, который имел оглушительный успех и спровоцировал моду на купе-кроссоверы, QX65 Monograph пытается наполнить прогрессивную концепцию «Искусство в движении» новым светом. Светом, приходящим из 2002 года как перекличка поколений, прервавшаяся в 2017 году, когда было принято решение прекратить продажи FX (к тому моменту уже QX70).

Попытка возродить былую славу купешек с помощью QX55 привела к чудовищному провалу. В 2024 году в США была продана только 3721 машина, в Канаде – 320. И вот теперь третья попытка – Infiniti QX65 Monograph. Про машину пока мало что известно. Она архитектурна, она наворочена, у нее потрясающий оригинальный дизайн и породистая радиаторная решётка со светодиодной подсветкой по всей ширине и подсвечивающимся логотипом.

Серийный QX65, по всей видимости, будет двухрядной версией QX60 и потому получит сходную агрегатную базу. Это в первую очередь 2,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 268 л.с. и моментом 387 Нм. Он агрегатируется с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. По мне этого, конечно, мало. Поэтому я очень надеюсь, что стиля и драматичности, которых так фатально не хватало последним «финикам», добавит более серьёзная силовая линия. Благо у производителя такие решения в запасе есть.

Jeep Cherokee VI поколения (KM)

Ну наконец-то Jeep Cherokee возвращается. Для меня разлука с ним длилась не два года, когда модель V генерации в 2023 году сняли с производства, а гораздо дольше – почитай, четверть века. То есть с тех самых пор, как он в начале XXI века превратился в безнравственное Liberty, а потом, даже вернув название, все равно оставался аморфным рыхлым андрогином, с которым вообще непонятно как обращаться.

Но вот злые чары рассеялись, все эти плавные бесполые обводы растворились в паразитическом прошлом, и Jeep Cherokee снова стал квадратным. Настолько квадратным, насколько позволяют современные аэродинамические трубы.

Создавший его главный дизайнер Винс Галанте признавался, что в значительной степени черпал вдохновение из детских воспоминаний о поездках на семейном Jeep Cherokee XJ – модели, стоявшей у истоков ныне доминирующего класса внедорожников с несущим кузовом. Я, к сожалению, не знаком с Винсом, но думаю, мы бы быстро с ним сошлись, потому что для меня Jeep Cherokee и все настоящие «проходимцы» в целом – это именно Jeep Cherokee XJ во всей его восхитительной прямоугольности и угловатости.

Производителю потребовалось два года, чтобы осознать этот, кажется, совершенно очевидный факт. Более того, он совершил одну из наиболее критичных со времён Генри Форда ошибок, когда тот, не имея замены для «Жестянки Лиззи», остановил производство модели Т до ввода модели А и на долгое время оставил дилеров без машин. Из-за этого доля на рынке была утеряна и больше никогда не возвращалась. Эта стратегическая ошибка научила большинство автопроизводителей разрабатывать новые модели, прежде чем снимать с производства их предшественников. Поэтому двухлетнее отсутствие Jeep на стремительно растущем рынке компактных кроссоверов, безусловно, выглядит как повторение ошибки Генри.

Но я надеюсь, что компания во многом компенсирует потери. Предлагаемая машина довольно интересна. Уже одни её размеры 4778×1897×1714 мм делают её либо самым большим компактным, либо самым маленьким среднеразмерным SUV. Хотя пока она, конечно, весьма спорна – вся вот эта вот гибридная силовая установка из двух электродвигателей, давно уставшего 1,6-литрового бензинового мотора EP6 в очередной версии CDTX и бесступенчатой трансмиссии не внушает оптимизма. Но 210 л.с. мощности и 310 Нм момента выглядят вроде как ничего.

Однако наиболее любопытно будет, когда примерно через год появится обещанный 2-литровый Hurricane 4 EVO. Вот тогда машинка наверняка заиграет новыми красками, и краски эти будут очень ей к лицу. Как и вернувшаяся угловатая форма.

Грянул гром – батарейки сели. Рынок электромобилей подавился киловаттами и запутался в собственных зарядных кабелях. Бренды, которые грозились похоронить ДВС, внезапно поняли, что поторопились. И вот, пожалуйста – две главные новинки минувшего года могут похвастать мотором V8! А третья – электрокар, но довольно примечательный. Правда, едва ли в хорошем смысле…

GR GT от Toyota – самурай, избежавший электрического стула

В эпоху массовой электрификации Toyota внезапно показала GR GT – спорткар, который смотрит на автомобили без ДВС так же, как сэнсэй на офисного стажёра: терпеливо, но с презрением. Это олдскульный аппарат, будто явившийся из параллельной Вселенной, где люди ещё приветствуют друг друга фразой «Боже, храни V8». Это особенно неожиданно с учётом того, что творения Тойоты – за редким исключением – обычно вызывают только приступ зевоты.

GR GT некрасив и у него дурацкое название, но мне всё равно. Потому что под длинным капотом спорткара живёт 4,0-литровый битурбомотор V8 – словно в храме из углеволокна и молитв инженеров. Кузов автомобиля рождён в аэродинамической трубе, а не на слайдах презентаций о светлом экологичном будущем. Есть нюанс: в коробку передач встроен единственный в машине электромотор, но он здесь настолько вторичен, что его мощность даже не указывают.

В интерьере – минимализм, будто японские монахи решили собрать кокпит чисто для трек-дней. Здесь много аналоговых кнопок и тумблеров, потому что в спорткаре трогать сенсорный экран на ходу так же неправильно, как есть суп вилкой. Эта Toyota словно кричит: «Да, я страшная, тяжёлая и громкая, но это лишь для того, чтобы ты мог мчаться, пока электромобили стоят на зарядке». Случайно ли она появилась именно сейчас? Нет. Скорее, это коллективный крик души ДВС: «Мы хотим жить!»

Bentley Continental GT Supersports – джентльмен без розетки

Компания Bentley решила не просто отвернуться от электричества – она демонстративно хлопнула дверью, заказала себе стейк с кровью, бутылку односолодового виски и запустила громогласный 4,0-литровый битурбомотор V8. Заднеприводное купе Continental GT Supersports – роскошный протест против лозунгов наподобие «электричество – наше будущее». Это машина для тех, кто считает, что кайф не в количестве тачскринов в салоне, а в ревущем выхлопе.

Четвёртое поколение Continental GT в версии Supersports стало злым и сухим, словно на жёсткой диете: без задних кресел, без шумоизоляции, без электронных ассистентов. Это настолько бескомпромиссный Бентли, что кажется, будто инженерам в руки по ошибке попал бриф от гоночного подразделения и они решили: «Хм, а почему бы и нет?» Купе сбросило примерно полтонны массы, ощетинилось воздухозаборниками и получило спойлер, похожий на крыло джета.

Но что особенно важно – здесь чистый ДВС. Ноль киловатт-часов, ни единого электромотора. Bentley словно говорит: «Ага. Мы знаем тренды, но сначала сделаем тачку, от которой кружится голова, а не индикатор рекуперации». Суперспортс – одновременно эгоистичный и прекрасный жест: автомобиль, созданный только ради удовольствия. Для тех, кто любит ездить быстро, громко и дорого, а не думать про запас хода.

Porsche Cayenne Electric – немец, заговоривший по-китайски

И вот вам контраст: если Toyota и Bentley в 2025 году взяли курс «назад в будущее», то Porsche, наоборот, перевела Cayenne на электричество. Автомобиль теперь выглядит так, будто совет директоров в Цуффенхаузене увидел статистику продаж китайских электрокроссоверов… и отключил эмоции. Да, это быстрый и технологичный автомобиль, но он стал безликим и неинтересным – гладкие поверхности, сенсорная эргономика, россыпь экранов.

Если бензиновый Cayenne – всё ещё Porsche, то новый Electric – дипломатический жест в сторону мира, где киловатт-часы важнее, чем характер. Машина, созданная, чтобы быть правильной, а не покорять и влюблять. Визуально дорого, но эмоционально холодно. Оно и понятно – просто в Порше решили, что раз все вокруг стали делать электрические кроссоверы, то и они сообразят что-нибудь этакое.

Вот поэтому и обычный Кайен с ДВС под капотом пока не будут убирать из модельной линейки – немцы явно понимают, что его электрический брат не станет звездой. Cayenne Electric – это не провал, нет. Скорее, это один большой компромисс. На фоне отвязных GR GT и Supersports он выглядит, как школьник, случайно попавший на вечеринку сорванцов. И как-то иронично, что именно Porsche оказался самым китайским из этой троицы – как снаружи, так и внутри.

Honda Pilot

По большому счёту, этот кроссовер в моём личном рейтинге мог бы не появляться: речь идёт не о новом поколении, а о рестайлинге модели 2022 года. Но есть два обстоятельства, которые его сюда всё-таки протащили. Первое: почти всё остальное, что появлялось на мировых рынках в 2025 году, оставляет намного более паршивое впечатление. Второе: обновился Pilot как надо, а не как сейчас хочется экологам и маркетологам (разумеется, недобитым).

Увы, не так сейчас много автомобилей, которые в ходе обновления текущей генерации (о смене поколений даже не заикаюсь) не получили бы какой-нибудь электрический довесок и десяток-другой электронных блоков, производство которых оставляет такой углеродный след, какой не снился и Як-40, прозванному за дымность «окурком». Хонда не стала ничего менять кардинально, поэтому тут и бензиновый атмосферный V6 объёмом 3,5 литра, и классическая 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. И ещё – грамотное распределение «плюшек» в зависимости от комплектаций. Например, если мне не нужны проекция на лобовое стекло, датчик дождя, беспроводная зарядка и прочая ерундистика для красивых презентаций, мне нет смысла гнаться за топовыми версиями. А многозонный климат будет даже в базе. Ну красота же! Впрочем, гнаться я за ней всё равно не буду: для этого нужны виза, много денег и иррациональная любовь к Хонде. Ничего подобного у меня нет. И, наверное, уже не будет.

Бензиновый Fiat 500

Fiat 500 заставил меня немного прослезиться. Во-первых, это классика, а пока классика жива, есть повод для осторожного оптимизма. На фоне отставки Фокуса или выхода всяких Мазд на платформе Чангана продолжение жизни «чинквеченто» не может не радовать. Ну и во-вторых, его обновление лишний раз показало, что нетрадиционная ориентация – это не стремление к однополым отношениям, а желание впихнуть электромотор в машинку, которая должна быть практичной и доступной. Вот впихнули его в Fiat 500е – и всё, никому он нафиг не нужен: дорого, медленно, неудобно. Да и не прикольно как-то, а Fiat 500 должен быть прикольным. В общем, в Стеллантисе немного покумекали (что для них, по-моему, сейчас вообще не слишком типично), вытащили из него всю эту начинку, которой место в пылесосе, а не в автомобиле, и поставили обычный ДВС. Правда, литровый, мощностью 65 л.с., что заставило всё же приделать к нему стартер-генератор, без которого эта повозка не может нормально разгоняться, но что поделать. Впрочем, и с этим стартер-генератором она разгоняться не может (16 с лишним секунд до сотни – это смешно до зубовного скрежета), но всё-таки меня такой поворот радует: впервые в истории мирового автопрома классический ДВС поставили в машину, которая изначально была спроектирована электромобилем. Сделали тот самый «один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества», о котором говорил Нил Армстронг, ступая на Луну. Ну или использовали мотор в качестве бумажки, после того как жидко облажались с «электричкой». Неудобно, наверное, но ничего – потерпят.

Porsche 911 Turbo S

Да-да, Porsche 911 – это банально. Но любой нормальный пацан и на пятом десятке должен оставаться нормальным пацаном и хотя бы немного этот спорткар уважать. Очередное обновление поколения 992, пусть и в виде гибрида, не смогло пройти мимо меня. Точнее, прошло оно именно мимо, ибо у нас Porsche 911 Turbo S недоступен, да и стоит в Германии от 271 000 евро. Где я и где 271 000 евро. Даже немного смешно.

Но, несмотря на все эти обстоятельства, 911 Turbo S впечатляет: максимальная совокупная отдача гибридной силовой установки – 711 л.с. при 6500-7000 об/мин и 800 Нм при 2300-6000 оборотах, первую сотню он набирает за 3,5 секунды, вторую – за 8,4, а максимальная скорость – 322 км/ч. Разумеется, в обычной жизни все эти характеристики нужны, как оглобли для дивана, но если абстрагироваться, выглядят они по-настоящему достойно. А главное, в экстерьере и технике этого автомобиля нет ничего типично кричащего и попугайского, чем пестрят многие современные машины, захватившие наш рынок. Никаких четырёх хромированных фальшивых законцовок выпуска, без которых часто не может обойтись 1,5-литровый мотор с немощной выхлопной трубой, грустно, но скрытно глядящей в асфальт под задним бампером. Никаких пластмассовых имитаций болтиков, коими грешат современные имитации внедорожников. Ну и никакого желания казаться спорткаром при способности разгоняться до 180 км/ч на переднем приводе и с нулевой обратной связью на квадратном руле, обшитом кожей из перебродивших отходов жизнедеятельности динозавров. Тут всё честно, и каждый элемент конструкции имеет свою функцию. Одним словом, даже гибридный Porsche 911 радует тем, что даёт понять: конструкторскую мысль не способны убить ни маркетологи, ни экологи. Хотя заставить приделать электродовесок они всё-таки способны. Пока что.