Из мелочей: первое знакомство с Chery Tiggo 8

Одной из ключевых публичных премьер Chery в Пекине стал флагманский кроссовер Tiggo 8, который вышел в новый для компании сегмент семиместных SUV, а заодно принес с собой новые технологические фишки, которые призваны подарить покупателям новый пользовательский опыт. При этом он не получил новую платформу и соответствующий размерам мотор — а поскольку для нас Tiggo 8 представляет вполне осязаемый интерес, во всем этом стоит разобраться.

Успехи ведущих китайских брендов в разработке дизайна обсуждать уже поздновато: если взглянуть на модельные линейки и фамилии ведущих дизайнеров, становится понятно, что хвалить их за отсутствие явной вторичности в облике машин было бы неуместно. Tiggo 8 производит ровно то впечатление, которого ожидаешь от крупного азиатского кроссовера — да, его внешность вполне явно азиатская, в том смысле, что если сюда подставить корейский шильдик, он не вызовет никаких сомнений в своей оригинальности.

Пара характерных штрихов, пара проверенных приемов — и перед глазами предстает спокойный, но гармоничный автомобиль. Капот «втыкается» в передние стойки резкими гранями, две мощные хромированные полосы поддерживают фары и светодиодные противотуманки, а задняя оптика объединена толстой перегородкой в горизонтальный блок. Это характерные штрихи. Нарочито мощные колесные арки, подчеркнуто явное расширение кузова от третьей стойки, намекающее на третий ряд сидений и объемистый багажник, и неокрашенные пластиковые накладки по всему нижнему периметру — это проверенные приемы. Никаких «парящих крыш» и заигрываний с высокой модой: лучше закрыть дверьми пороги и уплотнить их снизу — это будущий покупатель оценит больше. И из этих мелочей и сложится его восприятие автомобиля.

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В интерьере — тоже без откровений: задача сделать целостно, современно и без нареканий была выполнена в полном объеме. Его словно делали по пунктам буклета «Как разработать интерьер в 2018 году». Что там нынче в тренде? Экран вместо наскучившего приборного щитка? Галочка. Крупный тачскрин мультимедийки? Галочка. Лаконичный дизайн передней панели? Галочка. Электронный ручник вместо жлыги, торчащей под ребра? Галочка. Беспроводная зарядка? Эм, мы ответим на ваш запрос позже…

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Говоря серьезно, про общее впечатление от салона и пребывания в нем сказать почти нечего — и это, как ни странно, комплимент. Организация управляющих элементов — логичная, материалы отделки — тоже. Объемы залапанного хрома — вполне себе азиатские, качество экрана мультимедийной системы и быстроту его отклика в выключенном состоянии не оценить, а если говорить об интересных мелочах здесь, то можно отметить воздуховод, вписанный в асимметричный блок с пресловутым 9-дюймовым тачскрином и кнопкой аварийки на передней панели. Этакая «панель быстрого доступа», как в смартфоне.

Быстрый доступ проявляется и в функционале, заявленном Chery для мультимедийной системы, которую они назвали Lion Cloud. Во-первых, она имеет опцию распознавания владельца по лицу и отпечатку пальца, а во-вторых, предлагает широкий спектр опций голосового управления. Можно попросить машину включить кондиционер, открыть панорамную крышу или багажник — при этом система распознавания голоса весьма отточена и умеет распознавать 32 диалекта… китайского языка. Пока разочарованно качать головой повода нет — за пределами Китая модель в ближайшее время не появится, и при желании разработать голосовое управления на других языках китайцы еще успеют. Зато этим возможности инфотейнмент-системы не ограничиваются: здесь есть и доступ в интернет на скоростях 4G с возможностью раздачи интернета по Wi-Fi, и удаленное управление функционалом автомобиля со смартфона.

На втором ряду — просторно, светло благодаря панорамной крыше и… просто. Посадка комфортная, запас для ног достаточный, а регулировать его можно, сдвигая сиденья второго ряда в пределах 260-миллиметрового диапазона. Оценить третий ряд не удалось: на стенде была выставлена пятиместная версия автомобиля с двумя крупными лючками «подполья» в багажнике.

Багажник же продолжает тематику простой функциональности как залога успеха: вот вам 900 литров объема до потолка (892, если быть точным) и почти два куба при сложенном втором ряду, располагайтесь как вам угодно. Над его организацией, конечно, можно было подумать и более тщательно, не ограничившись тем, чтобы добавить шторку и сделать колесную арку изнутри оквадраченной, чтобы поверх нее тоже можно было укладывать груз. Здесь нет ни подсветки, ни сеток — зато пятая дверь оснащена умным электроприводом, который открывает ее при проведении ногой под задним бампером.

Сформировав общее впечатление, остается ответить на главный вопрос: а что же флагманский кроссовер предложит с технической точки зрения? И вот здесь все немного сложнее, чем в случае с внешностью и оснащением.

Во-первых, Tiggo 8 построен на той же платформе T1X, что и уже существующие Tiggo 7 и Tiggo 5, а не получил новую «тележку» M3X, которая лежит в основе прошлогоднего концепта Exeed TX. Да, здесь независимые подвески и жесткий кузов с мощными лонжеронами, который успешно прошел краш-тесты с фронтальным ударом о барьер с 40% перекрытием и боковым ударом, но новая платформа сулит еще большие перспективы. Однако ее, очевидно, приберегли для будущих моделей — а учитывая, что она рассчитана на создание семиместного кроссовера, в ближайшие годы мы должны увидеть еще один автомобиль Chery, выступающий в этом сегменте.

Второе, что слегка разочаровывает на первый взгляд — это мотор, который в представленном Tiggo 8 тоже относится к категории «мелочей». Здесь под капотом оказался тот же 1,5-литровый турбированный SQRE4T15B, который также имеется в арсенале Tiggo 5 и 7. Это рядная «четверка» с цепным приводом ГРМ и системой изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске, которая отвечает нормам Евро-6 и выдает 156 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Вполне прилично, если речь не идет о семиместном кроссовере с массой, тяготеющей к двум тоннам. Однако причины применения именно этого мотора, а также возможные перспективы становятся вполне ясны, если копнуть чуть глубже.

Говоря о моторах, нужно учитывать тот факт, что в Китае налоговая ставка при покупке автомобиля привязана к объему его двигателя. Для машин с моторами от 1,6 литра она составляет 10% от стоимости, а вот автомобили с двигателями меньшей кубатуры облагались до прошлого года вдвое меньшим налогом. В 2017 году он был увеличен до 7,5%, но покупка достаточно дорогой машины с 1,5-литровым мотором остается заметно более выгодной, чем с 1,6-литровым и так далее. Представленный же в Пекине Tiggo 8 — это версия именно для китайского рынка, поэтому в Chery постарались максимально подстегнуть покупательский интерес.

Если же взглянуть на список имеющихся у компании агрегатов, в нем можно увидеть куда более свежие, подходящие и интересные варианты: к примеру, F4J16 из агрегатов серии F. Он отличается применением непосредственного впрыска, что в сочетании с турбонаддувом при всего на 100 «кубиков» большем объеме дает уже 190 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Такой мотор оптимально вписывается в концепцию крупного семиместного кроссовера, и именно с ним машину можно и нужно ожидать на внешних рынках — в том числе и в России.

1 / 2 Новый, более мощный мотор F4J16 объемом 1.6 литра 2 / 2 Новый, более мощный мотор F4J16 объемом 1.6 литра

Правда, потенциальное применение этого мотора вызывает другой вопрос: каким будет выбор трансмиссии для автомобилей, предназначенных для зарубежных потребителей. Китайский Tiggo 8 помимо шестиступенчатой механики доступен с современной роботизированной КПП с двойным сцеплением разработки Getrag, но она способна переварить крутящий момент до 250 Нм. Это означает либо необходимость применения другой коробки передач, либо ограничение максимального крутящего момента 1,6-литрового мотора до приемлемых значений — мы уже адресовали вопрос о будущей трансмиссии китайским инженерам и обновим материал, как только это станет известно.

Когда и сколько?

Ну а в завершение осталось выяснить, почему мы повсюду используем многообещающие формулировки об интересности автомобиля для нас и его рыночных перспективах. Дело в том, что вопрос о появлении Tiggo 8 на российском рынке уже почти решен: это подтвердила нам руководитель пресс-службы Chery, уточнив, что «появление этой модели в России крайне велико». Вместе с тем она подчеркнула,что сроки запуска модели в России еще не определены, но с момента выхода Tiggo 8 в Китае до его появления у нас пройдет не менее года, так что у российского потенциального покупателя еще будет время на то, чтобы определиться окончательно.

На этом фоне еще одним ключевым вопросом остается цена, которая тоже входит в число сильных сторон Tiggo 8. Базовая пятиместная версия в Китае стоит 98 800 юаней — около 970 тысяч рублей, а семиместное исполнение ненамного дороже — от 101 800, то есть, от миллиона рублей. В топовой же комплектации с шестью подушками, полным комплексом электронных систем безопасности, камерами кругового обзора и панорамной крышей кроссовер стоит 1,4 миллиона рублей. Если в процессе импорта и сертификации Tiggo 8 не слишком «наберет вес», это будет весьма интересное предложение в сегменте. Дело за малым — подождать год и проследить, что еще произойдет за это время.