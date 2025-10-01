Как строят новую федеральную трассу с Колымы на Чукотку

Мы заглянули в самую сердцевину гигантской стройки – будущей федеральной трассы «Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь». Представляете, эта артерия должна соединить Магаданскую область и суровую Чукотку, да еще и работать круглый год! Две тысячи триста километров диких пейзажей, вечной мерзлоты и невероятных испытаний при строительстве!

После очередного сладкого участка бездорожья, где наш Москвич, казалось, уже готовился к погружению и карьере батискафа, случилось настоящее чудо! И вот мы, отряхнув с себя пару килограммов чукотской дорожной пыли (да и студеной воды, если честно), выезжаем на… Глазам не верим!

Да это же почти федералка! Ну хорошо, пока еще в стадии активного строительства, но уже с явными признаками цивилизации! Та самая дорога, которая однажды позволит нам с вами, друзья, не зависеть от капризов погоды, зимников, летников и расписания самолетов, а просто сесть в свою машину и рвануть из Магадана на Чукотку в любое время года!

А то ведь как сейчас? Летом – так называемый летник, по которому мы несколько дней пробирались только до следующего населенного пункта. А зимой – по зимнику «Арктика». Про него, кстати, мы тоже как-нибудь обязательно расскажем в следующих статьях и даже фильм отдельный сделаем.

«Мы тут просто линию на карте рисуем!»: встреча с настоящим покорителями Севера

И тут, как в хорошем приключенческом фильме, неожиданный поворот! Удача улыбнулась нам! Прямо на этой «трассе будущего» мы нос к носу сталкиваемся с теми, кто это самое будущее и создает – с изыскателями! Ну вы же понимаете, наше любопытство тут же взяло верх: «Надо срочно все разузнать!»

– Здорово, мужики! – начал наш коллега по путешествию Александр Еликов, с явным восхищением оглядывая их мощную технику. – Что вас занесло в эту, мягко говоря, глушь?

– Да мы тут… партия наша! – кивнул начальник изыскательской экспедиции трассы Колыма-Анадырь Александр Еливанов на свои вездеходы и буровые установки, которые рядом с нашим скромным Москвичом выглядели, как звездолеты.

– Изыскания проводим, все по-серьезному: геодезия, геология, гидрология, экология – чтобы потом никаких сюрпризов!

– Как это обычно бывает: берет какой-нибудь умный человек в теплом кабинетекарту, два населенных пункта… и р-р-раз! – и линию на карте проводит. Это у них называется «план новой линии». А потом уже начинаются наши приключения: согласования с местными – тут нельзя, охранная зона, тут у нас олени пасутся, а здесь, представьте, золотишко обнаружили – давайте дорогу в обход пустим! Ну а потом уже мы во всей красе выезжаем. Все это дело снимаем, бурим землю, образцы в лабораторию – чтобы понять, выдержит ли тут грунт дорогу или весной все поплывет вместе с ручьями?

– Вот, например, недавно ездили на дообследование – там на речке ледник! – продолжал наш новый знакомый, явно увлекшись рассказом.– Самый настоящий! И он, можете себе представить, ползет! Приходится все перемерять, дорогу сдвигать, а то как бы она не уехала вместе с этим ледником куда подальше! Весело, в общем!

Сейчас вот задача: 100 гектаров отснять, да еще 5 карьеров под грунт найти и разбурить. А знаете, в чем фокус? Вокруг тундра, а подходящего грунта для отсыпки днем с огнем не найдешь! Вот такая задачка! Ну а как все замеры сделаем, чертежи подготовим – передаем строителям. Те пригоняют свою тяжелую артиллерию – и начинается стройка! А мы потом опять сюда – проверять, все ли по уму сделали, не напортачили ли чего. И так до тех пор, пока каждый камушек не ляжет как надо и большая комиссия не скажет «Принято!».

– Слушайте, ну это просто фантастика какая-то! – не смог сдержать восхищения Александр. – А по срокам-то что скажете? Когда нам, обычным путешественникам, можно будет тут прокатиться с ветерком, из Москвы прямиком в Анадырь?

Изыскатель только усмехнулся:

– С ветерком, говоришь? Ну-ну. Мы тут работаем, пока нас снегом по самые уши не завалит. Обычно в октябре сезон закрываем.

– Так ведь лето еще толком и не началось! Успеете? – удивились мы.

– Какое лето! Ты на календарь-то посмотри! У нас тут скоро снег пойдет, будь уверен!

– Серьезно?! Уже по снегу будете работать?

– А куда деваться! Работа есть работа! Так что, может, и по снегу…

– Мужики, да вы просто герои! – выдохнул Александр.

– Удачи вам в этом непростом деле! А мы будем эту дорогу ждать, как чуда! Чтобы однажды сесть в наш Москвич и рвануть из самой Москвы, прямиком с Красной площади, сюда, на Чукотку! Мечта!

Из Магадана в Анадырь с ветерком? Пока мечта, но мы видели начало! Если быть до конца честными, друзья, эта будущая супертрасса на Чукотку – это такой проект, что Илон Маск, наверное, успеет три раза на Марс слетать, пока ее полностью достроят. Это, конечно, шутка, но с большой долей правды! За Омсукчан, который еще в Магаданской области, гравийная отсыпка быстро заканчивается. А вот на Чукотке, как это ни удивительно, работа кипит, и наши фотографии – лучшее тому подтверждение! Слева на этой фотографии старый летник без мостов, справа – новая федералка с мостами. Такие снимки еще никто из журналистов даже не делал.

Почему так долго и так сложно? Да потому что это СЕВЕР, ребята! Здесь природа – полновластная хозяйка, а человек – лишь настойчивый гость. Работать на полную катушку можно всего пару-тройку месяцев в году. Вечная мерзлота – это не просто замерзшая земля, это хитрая штука, которая то вздыбится, то поплывет, и какие бы суперматериалы ты ни использовал – все равно жди сюрпризов.

А еще метели такие, что белый свет становится не мил… А доставка всего необходимого – это отдельный квест, достойный супергероев. Так что хоть чукотский этап и начали строить еще в 2012-м, а магаданский – в 2015-м, о легкой и быстрой поездке от Магадана до Анадыря мы с вами, увы, пока можем только мечтать. Вот тот самый поворот, где когда-нибудь укажут и Билибино, и Певек, и Анадырь.

Но, черт возьми, какие же это уникальные кадры! Мы с вами, можно сказать, присутствуем при рождении настоящего чуда – как из дикого летника, где только медведи чувствуют себя полными хозяевами, медленно, но уверенно проступает контур настоящей федеральной трассы (если не по документам, то по своей значимости для страны)! Это же история, которая пишется прямо на наших глазах!

Немного цифр, чтобы вы оценили масштаб проекта. Общая протяженность этой дорожной эпопеи Магадан – Анадырь – примерно 2300 км (впечатляет, правда?). Из них на Магаданскую область приходится 829 км суровых испытаний, а на Чукотский АО – все 1400 км! Уже построено (на момент нашего путешествия, а сейчас, возможно, и больше!) свыше 230 км дороги и возведено десять мостов-красавцев через самые глубокие и непростые реки!

До их постройки груз из Певека в Билибино можно было везти неделями, и то – на грузовике без полуприцепа. Приходилось долго стоять на реке в ожидании низкой воды, бывали и смертельные случаи, когда водители тонули вместе с машиной. Сейчас же все намного проще и доступнее.

Финансируется этот грандиозный проект на 95% из федерального бюджета. И, несмотря на все трудности, основные работы по тем участкам, что уже прокладываются сквозь мерзлоту, планируют завершить к 2030 году. Понятно, что это еще не вся трасса целиком, но начало положено! А знаете, какая будет ширина у этой трассы? Всего 4,5 метра! И разрешенная скорость – 60 км/ч.

«Да это же как черепаха ползти!» – можете сказать вы. А вот и нет, друзья! Для этих широт, для вечной мерзлоты, для отличной гравийки это просто автобан! Поверьте нашему Москвичу, он плохого не посоветует!

Чукотка строится, и это невероятно! Это – шанс для многих поселков, оторванных от «большой земли», на новую жизнь. Мы счастливы, что смогли прикоснуться к этой истории. Может, кто-то из ваших знакомых живет на Чукотке или трудится на подобных объектах? Расскажите нам!

