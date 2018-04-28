Сегодня мы попробуем выбрать очень популярный у нас Киа Рио третьего поколения за вполне нормальные 500 тысяч рублей. Тут не будет кровавых слёз, которые текли из наших добрых глаз при выборе Porsche Cayenne l за 600 тысяч , но это не значит, что, имея полмиллиона, можно купить Рио так же просто, как проездной на метро. Есть тут несколько подводных камешков, причём часть из них, скорее, общая для всех автомобилей с пробегом, а другая — истинно корейского происхождения.

Что и где ищем?

Так как нам нужна машина третьего поколения, то год выпуска машины будет не позднее 2015. А в силу того, что мы прикинемся очень богатыми людьми, мы не будем смотреть машины первых лет выпуска (2011 и 2012). Отмечу, что делаем это осознанно: у самых ранних автомобилей были некоторые недостатки, от которых впоследствии постарались избавиться. Например, вспомним одну типичную проблему первых автомобилей: скрипящий рулевой вал с карданным шарниром фиксированного типа. Сначала его меняли по гарантии, затем шарнир вообще заменили на скользящий. Да и некоторые элементы отделки интерьера ранних Рио восторга не вызывают, отчего сейчас многие их салоны напоминают салоны такси.

Мы не будем придирчивы к моторам. Их тут всего два, и оба объёмом больше напоминают планы на вечер пятницы, чем что-то серьёзное из мира внутреннего сгорания. Нас устроит и 1,4-литровый G4FA, и вроде как “большой” 1,6-литровый G4FD. Оба они неплохие, а на что в них надо будет смотреть — увидите ниже.

Выбор авто Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей Что и где ищем? Если честно, с нашей суммой выпендриваться не получится. Мы не будем гоняться за моторами V8 объёмом 4,5 и 4,8 литра, но если попадутся - отказываться тоже не будем. Нам абсолютно не важно, какая у...

370149 19 0 20.04.2018

Мы вполне можем себе позволить машину с АКПП, тем более, что ни старые четырёхступенчатые A4AF3, ни более новые “шестиступки” А6GF1 вопросов в первые полторы сотни тысяч километров пробега не вызывают. Хотя, конечно, тут важно то, как их эксплуатировали и обслуживали, особенно вторую коробку, более требовательную к чистоте масла.

Ищем машины как обычно — на сайтах объявлений. Таких машин много, так что тут проблем не будет.

Проблемы начнутся позже, когда нужно будет пойти на компромисс: идеальных машин всё равно нет, поэтому с чем-то придётся смириться. Например, вот первая машина. Сначала из-за нетипично большого пробега (да-да, благодаря воспетой в народе русской смекалке мы все привыкли к тому, что от 5 лет и до 20 пробег в объявлениях вокруг да около 100 тысяч километров) я её смотреть не захотел, но потом всё-таки посмотрел. Как ни странно, она оказалась очень неплохим вариантом, что в очередной раз подтверждает тезис о том, что на фоне оптимизированных пробегов и бабушкиных сказок от перекупов иногда можно найти честный авто за «небольшие» деньги.

Зато дёшево!

Самое привлекательное в этом автомобиле — его цена. Стоит он всего 405 тысяч, так что почти сто тысяч можно закладывать на приведение его в чувство после покупки (если такое желание есть). Правда, у него самая простенькая комплектация, механическая коробка передач и мотор объёмом 1,4 л. Да и пробег большой — 186 тысяч километров. Посмотрим, есть ли смысл в такой покупке.

К сожалению, ЛКП Киа – далеко не самая сильная сторона производителя. Но в нашем конкретном случае хотя бы радует то, что покраска заводская. Вообще на Рио толщина слоя не должна превышать 130 мкм, хотя иногда встречаются авто с двойной заводской окраской (в этом случае практически двойной слой ЛКП будет на всех кузовных деталях и проемах дверей) либо с перекрашенными у дилера отдельными деталями. Последнее – повод проверить автомобиль на участие в ДТП. Истории с перекраской деталей из-за повреждений при транспортировке хоть и встречаются, но это скорее несчастный случай, чем обыденная практика. У нас толщина везде приблизительно одинаковая, от 115 до 130 мкм, так что поводов для придирок нет. Правда, есть небольшой скол на переднем крыле. Его нужно будет удалять сразу: ржавеют сколы на “корейцах” быстро. Но в целом все дефекты ЛКП незначительные и получены исключительно в процессе эксплуатации.

Но давайте откроем двери и посмотрим салон.

Вот тут пробег виден во всей своей красе. Не слишком качественный пластик (если точнее – просто плохой пластик) царапается очень легко, и на нашей машине он местами выглядит уже очень страшненько. Ручки дверей и пластик передней панели около перчаточного ящика смотрятся жутковато. Но что требовать от бюджетной машины с пробегом под 200 тысяч? На общем фоне выделяется руль. Возможно, его перешивали по гарантии — облезал он быстро, и гарантийные инженеры Киа не отказывались устранять дефект.

Сиденья тоже выглядят не очень свежими. У них не только уже потёрта обшивка, но и заметна деформация. В общем, салон Киа Рио не даст скрыть реальный пробег. Не знаю, правда, хорошо это или всё-таки плохо.

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Теперь открываем капот. Тут претензий нет. Моторный отсек чистый и создаёт впечатление, что ухаживали за машиной лучше, чем за любимой девушкой в конфетно-букетный период отношений. Ну или отмыли перед нашим приездом.

Да и звучит мотор хорошо, никаких криминальных звуков от него добиться не удалось. Но это то, что видно невооружённым взглядом. Если бы мы действительно хотели купить этот автомобиль, мы бы вооружили глаз эндоскопом. Дело в том, что корейцы очень любят делать слабые катализаторы, которые к такому пробегу уже начинают хорошо крошиться. Керамическая крошка попадает во впуск и достаточно быстро съедает поршневую группу. Так что осмотреть стенки цилиндров на Киа с пробегом было бы совсем не лишним. Впрочем, на этом пробеге уже можно опасаться и закоксованных колец, хотя по сравнению с ремонтом блока цилиндров это не такая глобальная проблема.

Ну и не надо забывать, что на большом пробеге (нельзя сказать, на каком именно, но ориентировочно, скажем, от 300 тысяч) можно будет ожидать настоящей “капиталки”, особенно если вовремя не поменяли катализатор или не заметили растяжение цепи. А капитальный ремонт мотора с алюминиевым блоком – процедура достаточно дорогая, особенно по меркам бюджетных автомобилей. А жаль: в остальном машина оказалась очень даже неплохой и вполне адекватной по стоимости. Что же, попробуем поискать что-то поновее: деньги-то не проблема, 500 тысяч есть.

Лабиринт Минотавра

Откинем типично российскую тягу к седанам и посмотрим на машину в кузове хэтчбек. Да, это не так престижно, как седан (никто не усомнится в том, что Рио седан – это престижно), зато практично. К тому же они не были замечены в такси. Правда, в каршеринге попадаются иногда… Но машина нам подходит: 2014 год, стоит всего 470 тысяч. Пробег, правда, тоже немаленький — 90 тысяч, но всё же это в два раза меньше, чем у предыдущего варианта.

Даже издали видно, что с машиной что-то не то. Я бы вообще советовал не бояться своих ощущений: если кажется, что машина кривая, она, вероятно, такая и есть. Мы не можем оценить на глаз правильность геометрии кузова, но некоторые отличия в зазорах, покраске и некоторых других деталях можем заметить на подсознательном уровне. Не настаиваю на истинности этих слов, но советую к ним прислушаться.

Итак, перед нами чёрный красавец. Правда, какой-то неровный. Боковое освещение позволяет хорошенько присмотреться к шагрени. На переднем левом крыле она отличается от шагрени на водительской двери. На всякий случай проверим толщиномером. Тут уже больше 400 мкм, а на правом переднем крыле толщина ЛКП доходит до 544 мкм. Здесь явно есть и шпатлёвка. С учётом того, что передний бампер стоит неровно, а все зазоры между ним и крыльями кривые, можно предположить, что юность этой машины прошла тяжело. Но вряд ли тут стоит говорить о сильном фронтальном ударе: фары стоят родные, радиаторы никто не менял. Хотя беды на этом не заканчиваются.

Замечаем, что расширительный бачок пустой. Это однозначно плохо: может, мотор успели перегреть, а может, куда-то уходит антифриз. Хорошо, если он течёт на землю, а не в масло. Впрочем, если бы он уходил в масло, мы бы это заметили по крышке маслозаливной горловины.

Уровень масла в бачке ГУРа тоже стоит на минимуме. И это тоже не совсем правильно.

И ещё один небольшой сюрприз совершенно внезапно находим в… проводке. От клеммы аккумуляторной батареи в неизвестном направлении отходит ещё один (нештатный) силовой кабель.

Куда бы он мог идти? Думаю, ответ очевиден: тут должен быть сабвуфер. Поэтому открываем багажник, поднимаем настил пола и видим ещё кучу выведенных проводов («саб» отсюда владелец, видимо, утащил).

Что в этом плохого? Честно говоря, действительно ответственных владельцев среди тех, кто ставит в машину такую музыку (пусть даже и качественную), немного. Да и уровень жидкостей об этом просто кричит. “Тынц-тынц” в багажнике — это, конечно, круто, но нормальный уровень антифриза намного важнее (хотя стоящий на отметки минимум – это тоже ещё далеко не приговор). Другой существенный минус — повышенная нагрузка на генератор. И, наконец, далеко не все установщики музыки (как и сигнализаций) умеют делать это хорошо. Зачастую после их вмешательства электрическая схема автомобиля превращается в лабиринт Минотавра, по которому в случае поломки будет блуждать печальный и злой электрик.

А тут ещё и резиновый уплотнитель проводки из моторного отсека даже не удосужились поставить на место.

Помимо этого на кузове есть “не вылеченные” сколы, которые уже вот-вот начнут ржаветь, заднее сиденье прожжено сигаретой, а всё, что можно загадить, загажено. Завершает картину лопнувшее лобовое стекло.

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Одним словом, это точно не наш вариант.

Парковка «на слух»

Самый интересный автомобиль стоит как раз нашу максимальную сумму — 500 тысяч. Что нам предлагают?

Во-первых, у этого автомобиля двигатель объёмом 1,6 л. Во-вторых, АКПП (пусть даже и четырёхступенчатая, зато вполне надёжная — наследие Mitsubishi). Ну а в-третьих — пробег чуть больше 30 тысяч километров. Да-да, у машины 2013 года. Может, пробег скручен? Сначала посмотрим документы. Владелец у машины был один, и сервисная книжка заполнена образцово. Аккурат каждый год её гоняли к дилеру на ТО, но больше приводит в восторг интервал между ТО в километрах: в первый год на машине проехали всего пять тысяч километров, а в некоторые последующие не могли проехать и этих пяти. Забегая вперёд, отмечу, что абсолютно образцовый салон этот пробег может только подтвердить: даже склонные к износу ткань сидений и оплётка руля выглядят новыми. Удача? Почти.

Всю картину портит плохое качество ЛКП, помноженное на особенности вождения владельца машины. Он явно парковался на слух: все кузовные элементы со следами потёртостей. Тут и двери открывали в стоящие рядом на парковке автомобили, и на бордюры наезжали, и парковались в сугробы до хруста бамперов.

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Может, хотя бы крыша целая? Но нет… Тут привет передают корейцы: ржавчина выступила на крыше на верхней кромке лобового стекла.

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К сожалению, это слабое место Рио, и даже если не ездить по трассе и не “ловить” сколы от камешков, кромка стекла ржавеет быстро. Туда смотрят не всегда, а зря. Два небольших пятнышка могут оказаться только началом большой коррозии. Но тут хотя бы нет перекрашенных элементов, что могло бы радовать, если бы не количество следов контактов на них. Может, кое-что уже лучше было бы и покрасить.

Под капот тут не заглядывали долго. Нареканий к работе мотора нет, все жидкости стоят по уровню, следов ДТП найти тоже не удалось. А вот грязи много.

Даже не знаю, можно ли покупать этот автомобиль. Технически он, скорее всего, хорош (точно можно сказать только хотя бы после компьютерной диагностики и осмотра на подъёмнике), но многочисленные травмы, полученные по вине, видимо, не очень опытного водителя, как-то лечить надо. Причём срочно. Но их так много, что красить придётся всё — ну или хотя бы все четыре двери и передние крылья (допустим, царапины на пластиковом обвесе — это мелочи). Нужно будет и убирать ржавчину на кромке лобового стекла (которое, кстати, тоже придётся заменить из-за трещины). Сумма вложений окажется существенной, что не будет радовать даже с учётом небольшого пробега.

Можно, конечно, поторговаться, но Рио в продаже много, так что если жадность продавца окажется прочнее ЛКП, лучше поискать другую машину.

Комбо от дилера

Еще один вариант мы решили посмотреть у официального дилера, который занимается продажей «бэушек». Стоил он 516 тысяч рублей, но было очень любопытно, что же нам предложат официалы. Тем более, что мы уже были готовы немного выйти за ценовые рамки, но найти бескомпромиссный вариант.

По фото неплохой вариант, пробег – 86 тысяч километров, почти максимальная комплектация. Едем.

Итак, что нам предлагает дилер? А дилер предлагает нам поиграть в игру «Угадай, что случилось с автомобилем». И мы решаем принять правила игры. Тем более здесь все настолько очевидно, что разобраться может даже «чайник».

Если коротко, то этот автомобиль не купит даже уважающий себя перекупщик. Это тот случай, когда автомобиль не кажется кривым, а на самом деле кривой. Чего только стоит не закрывающаяся водительская дверь. На этом фоне большое количество царапин, сколов и разноцветных элементов просто меркнут.

Открываем капот и даже не удивляемся… Здесь полный набор, который просто кричит о лобовом столкновении: мятая чашка амортизатора, перебитые клеммы АКБ, похабно приделанный наконечник лонжерона, замазанный герметиком кое-как по швам. По идее, его должны были вырезать и заменить. Но, видимо, решили не заморачиваться и просто слепили из того, что было.

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Похоже, удар был такой силы, что двигатель сместился к моторному щиту, на котором остались следы.

Ну и естественно, заглянув в салон, увидели «стреляную» подушку безопасности. Спасибо, нам такого «добра» не надо.

Ради интереса решили еще проверить машину по базам, так как состояние салона (в частности, затертого почти до дыр руля) и кузова прозрачно намекало на сильно скрученный пробег и вообще использование машины в качестве такси. И тут мы не ошиблись. Машина действительно числилась в компании, которая оказывала услуги по пассажирским перевозкам. Это и неудивительно – эти модели, еще и в белом цвете, часто встречаются в такси. Только цены на такие машины в нормальном состоянии в среднем на 100 тысяч дешевле.

* * *

Kia Rio третьего поколения — машина не капризная. Но это не значит, что у неё совсем нет слабых мест. В первую очередь, наверное, нужно посмотреть на кузов (думаю, это все уже поняли). Но это далеко не всё.

О моторе тоже забывать нельзя. Выбирая Kia (и Hyundai) с пробегом, нужно как минимум доехать до сервиса и проверить компрессию и привод ГРМ. После 100 тысяч километров пробега можно встретить машины с растянутыми цепями, поэтому проверка фаз лишней не будет. Особенно если при пуске мотора есть какие-то мало-мальски настораживающие звуки.

Если пробег перевалил стотысячную отметку, то нужно проверить состояние катализатора, а заодно — лямбда-датчиков и всего выпуска. Правда, сделать это самостоятельно может не каждый. А вот AUTOMAMA может, причем для этого мы используем самые современные инструменты, которые имеют наши партнеры в специализированных СТО. После нашей диагностики покупатели могут не бояться ни лабиринта Минотавра, ни паркующегося на слух неопытного владельца, ни комбо от дилера.