Kia Sorento Prime с завода в Усть-Каменогорске (Казахстан) не планируют поставлять в Россию

На прошлой неделе в России презентовали кроссовер Kia Sorento четвёртого поколения, который утратил в названии слово Prime. Напомним, это слово придумали для российского рынка – чтобы покупатель не путал модель третьего поколения (Sorento Prime) со вторым поколением Sorento – машины продавались параллельно. Сборку обеих наладили на калининградских мощностях «Эллады Интертрейд» (дочернее предприятие «Автотор Холдинга»). При этом второе поколение Sorento выпускали по полному циклу, то есть, со сваркой кузова, а третье (Sorento Prime) – по глубокому отвёрточному методу, который в Калининграде называют «на основе импорта сваренных и окрашенных кузовов».

Kia Sorento Prime в Казахстане выпускают "на основе частично собранного кузова". Весь процесс включает около 160 операций.

Рассказывая о новинке, мы обратили внимание, что в декабре 2019 года казахское предприятие «Азия Авто» (входит в холдинг «Бипэк Авто – Азия Авто»), расположенное в Усть-Каменогорске, сертифицировало в России Kia Sorento Prime. Никакой новизны в этом нет – «Азия Авто» и прежде получала ОТТС в России и не только на Kia, но и на «Лады» и на УАЗы. Более того, первый сертификат на «Соренто» Росстандарт выдал «Азии Авто» ещё в 2016 году. Однако, мы предположили, что новый сертификат, действительный до 16 декабря 2022 года, может быть связан с планами «Бипэк Авто – Азия Авто» по экспорту автомобилей в Россию.



Поскольку локализация второго поколения Sorento в Калининграде (по комплектующим) была низкой, российское представительство не смогло предложить на машину радикально низкую цену даже несмотря на сборку со сваркой кузова

Мы обратились с комментарием и в пресс-службу «Азия-Авто» и получили ответ. «ОТТС выдается в рамках единого для ЕАЭС Технического регламента 018/2011 “О безопасности колесных транспортных средств”, поэтому производитель вправе получать ОТТС в любом из аккредитованных органов по сертификации одной из стран-членов ЕАЭС. Оформление (продление) “АЗИЯ АВТО” ОТТС в российском органе по сертификации не связано с нашими планами по изменению технологии производства или расширением рынков сбыта». Напомним, что в Усть-Каменогорске выпускают Sorento Prime по отвёрточному методу, но куда как более упрощённому, чем в Калининграде – он называется «на основе частично собранного кузова».



Согласно СПИКу, "Автотор" должен сократить количество моделей, выпускаемых по методу SKD-4 (на основе импорта кузовов) до 10%. Новый Sorento Prime пока не способствует этому...

Ранее пресс-служба российского представительства Kia сообщала нам, что «в России с 15 октября в продаже будет только новое 4 поколение», однако ещё одним поводом к предположению об экспорте казахской Kia Sorento Prime в Россию стал наш разговор с Управляющим директором «Киа Моторс Россия и СНГ» Александром Мигалем, случившийся на запуске обновлённой Kia Rio. К тому времени как раз стало известно о налаживании контрактной сборки моделей Kia Seltos и Kia K5 в узбекском Джизаке. Поскольку со временем узбеки планируют перейти на полный цикл, а сам Узбекистан может вступить в ЕАЭС, членство в котором предполагает беспошлинное перемещение товаров из страны в страну, мы поинтересовались у Александра Мигаля, могут ли быть востребованы узбекские машины российским представительством. Александр Мигаль не исключил такой возможности. Напомним, что сегодня в ЕАЭС входят: Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. При пересечении границ между этими странами таможенная пошлина на товар не взимается.



Возвращаясь к выходу на российский рынок четвёртого поколения Kia Sorento. За базовую модификацию с 2,5-литровым бензиновым мотором (180 л.с.), 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» классической конструкции и передним приводом просят 2 149 900 рублей. Вроде бы немного? Да, но второе поколение Sorento – то самое, сборку которого сворачивают на «Автоторе», идёт всего-навсего от 1 839 900 рублей – разница большая. Остаётся вспомнить, что в прошлом «бескарантинном» году дилеры Kia реализовали в России 11 030 Sorento Prime и 5648 Sorento второго поколения.