Популярные вопросы ×
  • Когда можно ехать непристегнутым: все официальные варианты

Когда можно ехать непристегнутым: все официальные варианты

20.03.2023 1587 0 1

Мы уже разбирались в том, какое наказание предусмотрено за езду без пристегнутого ремня безопасности и кто будет платить штраф за непристегнутого пассажира. Сегодня же мы рассмотрим все варианты ситуации, когда езда без ремня не будет считаться нарушением и не должна караться штрафом. Таких вариантов, по сути, два: простой, прописанный в ПДД, и неочевидный, но официально подтвержденный МВД.

Когда можно ехать непристегнутым по ПДД?

Первый вариант «легальной» езды без ремня мы уже рассматривали в прошлом материале. Пункт 2.1.2 ПДД указывает, что водитель обязан «при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями». То есть, если транспортное средство штатно не оборудовано ремнями безопасности, езда без ремня не будет считаться нарушением.

При этом стоит обратить внимание на слово «штатно», оно имеет принципиальную важность. Если с завода ремни на автомобиле были, но водитель демонтировал их самостоятельно, это не освобождает его от ответственности за езду без ремней, а только добавляет ему проблем. Во-первых, управление автомобилем с неисправными или отсутствующими ремнями безопасности входит в пункты 7.9 и 7.10 перечня неисправностей и условий, при которых эксплуатация запрещена. То есть, на машине со снятыми ремнями вообще нельзя ездить. За нарушение этого запрета частью 1 статьи 12.5 КоАП предусмотрено «предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей». Ну а во-вторых, водитель получит еще и стандартный штраф за езду без пристегнутого ремня по статье 12.6 КоАП: согласно ей, «управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, <…> влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей».

Когда еще можно ехать непристегнутым?

Второй случай, когда можно законно ехать без пристегнутого ремня, касается ледовых переправ. И с ним связана любопытная правовая коллизия. Для уточнения фактического положения дел мы направили запрос в МВД и получили официальный ответ.

Правовая коллизия состоит в следующем. Как пояснили в МВД, «ПДД определено требование к водителю и пассажирам в части обязательного использования ремней безопасности при движении на ТС в случае, если такое ТС ими оборудовано, и другие нормативные акты, касающиеся дорожного движения, должны основываться на требованиях Правил и не противоречить им». Однако на деле противоречие существует. И заключается оно в следующем.

Правилами по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденными приказом Минтруда России от 09 декабря 2020 г. № 871н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте» к работодателю перед направлением ТС в рейс по зимним автодорогам, льду рек, озер и других водоемов предъявляются требования по организации движения ТС по трассе ледовой переправы, в части организации движения в один ряд, при этом дверцы ТС должны быть открыты, а ремни безопасности отстегнуты. Однако согласно статье 3 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сооружения, предназначенные для движения ТС, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения) являются искусственными дорожными сооружениями и отнесены к автомобильным дорогам. На основании изложенного, ледовая переправа в случае наличия действующего паспорта ледовой переправы является частью дороги, на которую распространяются требования ПДД. С учетом указанных противоречий возможный состав рассматриваемого правонарушения на ледовых переправах Госавтоинспекцией не администрируется.

Пресс-центр МВД России

Сформулируем проще: один нормативный акт относит ледовые переправы к автомобильным дорогам, что обязывает водителей пристегиваться при движении по льду, а другой нормативный акт указывает, что ехать по льду нужно с открытой дверью и отстегнутым ремнем – из-за этого законодательного противоречия инспектор ГИБДД не вправе оштрафовать непристегнутого водителя на льду.

ПДД законы популярные вопросы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Hyundai Elantra VI AD На российском рынке наибольшего успеха Hyundai добился в бюджетном сегменте B+ и в секторе кроссоверов. А вот некогда успешная модель сегмента С угасла вместе с самим сегментом, и 6 поколени... 1370 1 0 19.03.2023
Статьи / Тесты От двух до восемнадцати: угадай число цилиндров под капотом автомобиля Совсем недавно мы с вами разбирались в том, кто из автомобильных производителей внезапно оказался разработчиком двигателей V8, а также у кого под капотом неожиданно можно было встретить V-о... 1212 2 1 18.03.2023
Статьи / Практика Маршрут расстроен: почему навигатор иногда ведет себя очень странно Порой навигационные приложения выкидывают странные фортели, выдавая на маршруте неожиданные маневры, усложняющие вождение и даже увеличивающие время в пути. Хотя, казалось бы, в их обязаннос... 2134 1 2 16.03.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 13317 21 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 11856 6 3 08.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 11841 3 2 11.11.2022
Change privacy settings