Мы уже разбирались в том, какое наказание предусмотрено за езду без пристегнутого ремня безопасности и кто будет платить штраф за непристегнутого пассажира. Сегодня же мы рассмотрим все варианты ситуации, когда езда без ремня не будет считаться нарушением и не должна караться штрафом. Таких вариантов, по сути, два: простой, прописанный в ПДД, и неочевидный, но официально подтвержденный МВД.

Когда можно ехать непристегнутым по ПДД?

Первый вариант «легальной» езды без ремня мы уже рассматривали в прошлом материале. Пункт 2.1.2 ПДД указывает, что водитель обязан «при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями». То есть, если транспортное средство штатно не оборудовано ремнями безопасности, езда без ремня не будет считаться нарушением.

При этом стоит обратить внимание на слово «штатно», оно имеет принципиальную важность. Если с завода ремни на автомобиле были, но водитель демонтировал их самостоятельно, это не освобождает его от ответственности за езду без ремней, а только добавляет ему проблем. Во-первых, управление автомобилем с неисправными или отсутствующими ремнями безопасности входит в пункты 7.9 и 7.10 перечня неисправностей и условий, при которых эксплуатация запрещена. То есть, на машине со снятыми ремнями вообще нельзя ездить. За нарушение этого запрета частью 1 статьи 12.5 КоАП предусмотрено «предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей». Ну а во-вторых, водитель получит еще и стандартный штраф за езду без пристегнутого ремня по статье 12.6 КоАП: согласно ей, «управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, <…> влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей».

Когда еще можно ехать непристегнутым?

Второй случай, когда можно законно ехать без пристегнутого ремня, касается ледовых переправ. И с ним связана любопытная правовая коллизия. Для уточнения фактического положения дел мы направили запрос в МВД и получили официальный ответ.

Правовая коллизия состоит в следующем. Как пояснили в МВД, «ПДД определено требование к водителю и пассажирам в части обязательного использования ремней безопасности при движении на ТС в случае, если такое ТС ими оборудовано, и другие нормативные акты, касающиеся дорожного движения, должны основываться на требованиях Правил и не противоречить им». Однако на деле противоречие существует. И заключается оно в следующем.

Правилами по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденными приказом Минтруда России от 09 декабря 2020 г. № 871н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте» к работодателю перед направлением ТС в рейс по зимним автодорогам, льду рек, озер и других водоемов предъявляются требования по организации движения ТС по трассе ледовой переправы, в части организации движения в один ряд, при этом дверцы ТС должны быть открыты, а ремни безопасности отстегнуты. Однако согласно статье 3 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сооружения, предназначенные для движения ТС, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения) являются искусственными дорожными сооружениями и отнесены к автомобильным дорогам. На основании изложенного, ледовая переправа в случае наличия действующего паспорта ледовой переправы является частью дороги, на которую распространяются требования ПДД. С учетом указанных противоречий возможный состав рассматриваемого правонарушения на ледовых переправах Госавтоинспекцией не администрируется. Пресс-центр МВД России

Сформулируем проще: один нормативный акт относит ледовые переправы к автомобильным дорогам, что обязывает водителей пристегиваться при движении по льду, а другой нормативный акт указывает, что ехать по льду нужно с открытой дверью и отстегнутым ремнем – из-за этого законодательного противоречия инспектор ГИБДД не вправе оштрафовать непристегнутого водителя на льду.