Летний модельный ряд Cordiant до этого года выглядел вполне законченным: шины Comfort, Sport, All-Terrain и Off-Road, а также пожилой бюджетный Road Runner, который вышел еще в 2012-м. Некоторые шины даже представлены одновременно двумя поколениями, так что выбор вполне широкий. Чего не хватало? Модели, которую можно было бы однозначно адресовать тем, кто хочет получить максимальную ходимость и износостойкость. Теперь и этот вопрос закрыт: с марта 2023 года стартовали продажи новых шин Cordiant Gravity. Чтобы познакомиться с ними и получить первые ездовые впечатления, мы отправились в Абхазию.

Что такое Cordiant Gravity?

Итак, что же такое Cordiant Gravity? Это новые шины, разработанные с акцентом на ресурс. В Cordiant ссылаются на статистику, по которой средний годовой пробег обычного автовладельца составляет почти 19 тысяч километров. А есть и те, кто этот пробег превышает, причем это не только таксисты, хотя и им в том числе адресована новинка. За базу при разработке была взята модель Cordiant Comfort 2: от нее отталкивались в части ключевых характеристик. Сам Comfort 2 при этом остается в строю, так что это не замена, а расширение ассортимента.

Самое важное отличие Gravity – повышение содержания углерода в составе компаунда, что позволило увеличить износостойкость и, следовательно, срок эксплуатации шины. В сочетании с увеличением глубины протектора на 12% это обещает прирост в ресурсе в среднем на один полный сезон. Само собой, это теоретические показатели, полученные по результатам тестирования и моделирования, но определенные выводы из них делать можно. И хотя индекса износостойкости (treadwear) на шинах не найти, поскольку они не проходили сертификационные испытания UTQG, ориентироваться можно на показатель в 500-600 единиц.

Повышение износостойкости при этом не шло вразрез с остальными характеристиками. В Cordiant при разработке учитывали, что увеличение глубины протектора связано и с шумовыми, и с деформационными характеристиками шины, и заверяют, что смогли учесть все эти особенности. В результате сопротивление качению оказалось даже ниже, чем у Comfort 2 – и по замерам это дало 5% выигрыша в топливной экономичности. А еще, как ни странно, и шумовые показатели у Gravity оказались лучше: заявлено, что уровень шума составляет 69 Дб, что сравнимо с премиальными моделями.

Как едут на асфальте?

Собственно, акустический комфорт – это одна из характеристик, которые удалось оценить в ходе поездки по неоднородным дорогам Абхазии. На ровном асфальте шины, в которые были обуты Nissan Pathfinder, действительно ведут себя пристойно и не напоминают о себе гулом или шумом. Собственно, этого можно было ожидать, ведь по части рисунка здесь нет больших откровений. Широкие центральные ребра протектора, разделенные углубленными канавками, работают на курсовую устойчивость, при этом сами ребра имеют ламели – прямые и S-образные, что нацелено на повышение сцепления на сухом асфальте.

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На мокром же покрытии включаются как раз продольные канавки, отводящие воду из пятна контакта, и здесь увеличение их глубины пошло только на пользу. Сопротивление аквапланированию – это второе качество шины, которое нам удалось испытать сполна. Одной из точек на маршруте был частично функциональный аэродром в Сухуми, и туда мы прибыли под проливным дождем. Рулежные дорожки превратились в «гребные каналы», а закрытая территория позволила не беспокоиться о нарушении скоростного режима или безопасности других участников движения. И здесь, на асфальте аэродрома, Cordiant Gravity действительно доказали, что готовы эффективно бороться с аквапланированием на разрешенных правилами скоростях.

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Есть ли версия для кроссоверов?

Про внедорожные свойства новых шин сказать практически нечего: не для этого они созданы. На песке пляжа они быстро закапываются, при этом почти не пытаясь грести – нечем. Однако на грунтовках и гравийках должны работать еще кое-какие особенности. В Cordiant отмечают, что Gravity – их первая шина, которая в версии SUV имеет отличия в рисунке протектора. Во-первых, это увеличенные ламели во внешних ребрах шины для улучшения отвода воды. Во-вторых, внутри глубоких центральных канавок есть продолговатые «камневыталкивающие шипы» – они появились здесь с учетом того, что на машинах сегмента SUV чаще съезжают с асфальта. Ну а третье отличие – это скосы на гранях центральных ребер, которые увеличивают число этих самых граней и должны улучшать сцепные свойства вне асфальта.

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Это, правда, кажется скорее гомеопатическим решением, а вот увеличенные ламели и «камневыталкиватели» могут иметь определенный практический эффект. Правда, о влиянии шипов на шумовые показатели шины сказано не было – зато в Cordiant отметили, что шины с маркировкой SUV более жесткие за счет архитектуры протектора, хотя и не отличаются от легковых по составу смеси.

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Кому адресовано и сколько стоит?

На неизбежные вопросы о санкциях и сложностях с производством в Cordiant отвечают уверенно. Заводы в Ярославле и Омске работают стабильно, новые каналы поставок уже найдены и задействованы, в том числе и для закупки каучука. Санкционные ограничения тоже удалось обойти – например, некоторое необходимое сырье ввозят через Казахстан. Так что проблем с производством ни старых шин, ни новых ожидать не стоит.

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Что же касается непосредственно новых шин, то они адресованы наиболее массовым моделям. Легковые типоразмеры будут начинаться с 14 дюймов и заканчиваться на 17, а версии с припиской SUV будут представлены в диаметре от 16 до 18 дюймов. Однако полный ассортимент появится в течение года, а на старте продаж оказались доступны самые ходовые типоразмеры на 15-17 дюймов в легковом исполнении и 17-дюймовые варианты для кроссоверов. Самые дешевые 15-дюймовые варианты начинаются примерно с 3750 рублей за штуку, а 17-дюймовые обойдутся примерно в 7300-7800 за штуку, причем как легковые, так и с приставкой SUV.

Так что те, кто собирается менять покрышки и хочет купить их «надолго», этой весной получили еще один потенциальный вариант.