Не только для трамваев: какими бывают светофоры белого цвета и как не получить на них штраф

Водители привыкли искать глазами на дороге сигналы светофора красного, желтого и зеленого цветов. Многие помнят, что рядом с трамвайными путями стоит ожидать белого светофора, регулирующего движения трамваев. Но далеко не все помнят, что с весны 2023 года белых светофоров на дорогах стало больше. Давайте вспомним, что они означают и как работают.

Какие бывают светофоры белого цвета?

Пункт 6.1 ПДД устанавливает, что светофоры могут быть не только привычных трех цветов: согласно ему, «в светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного и бело-лунного цвета». А конкретные варианты этих светофоров описаны в пунктах 6.4, 6.8 и 6.9.

Пункт 6.8 указывает, что «для регулирования движения трамваев, а также транспортных средств, движущихся в соответствии с пунктом 18.2 настоящих Правил по полосе для маршрутных транспортных средств, могут применяться светофоры одноцветной сигнализации с круглыми сигналами бело-лунного цвета, расположенными в виде буквы Т».

Пункт 6.9 указывает, что «круглый бело-лунный мигающий сигнал, расположенный на железнодорожном переезде, разрешает движение транспортных средств через переезд. При выключенных мигающих бело-лунном и красном сигналах движение разрешается при отсутствии в пределах видимости приближающегося к переезду поезда (локомотива, дрезины)».

А вот пункт 6.4 с марта 2023 года пополнился вторым вариантом белого светофора: «информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная под светофором, информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам».

Резюмируем: в ПДД есть три типа белых светофоров – для регулирования движения трамваев, для регулирования движения через ж/д переезды и для предупреждения водителя о переходящих дорогу на перекрестке пешеходах.

Как соблюдать требования светофоров для трамваев?

Обо всех вариантах взаимодействия автомобилистов с трамваями мы рассказывали подробно в отдельном материале. Ну а здесь давайте разберемся, что автомобилисту делать с белым трамвайным светофором.

Первое, что нужно понимать – это то, что работа бело-лунного светофора Т-образной формы регулирует только движение трамваев и не распространяется на автомобилистов. То есть, формально на эти светофоры водители могут не смотреть, потому что не обязаны соблюдать их указания. Однако стоит понимать, как работают эти светофоры: включенная нижняя секция разрешает движение трамваю, а верхние секции указывают, куда именно разрешено движение – налево (если горит левая белая секция), направо (если горит правая) или прямо (если горит центральная). Если нижняя секция выключена, то движение трамваю запрещено.

Как соблюдать требования светофоров на ж/д переездах?

Обо всех правилах проезда железнодорожных переездов мы рассказывали в соответствующем материале. Здесь коснемся только того, что относится к белому сигналу на переезде. Исходя из требований пункта 6.9, если на переезде мигает бело-лунный сигнал, то пересекать переезд разрешено, а если бело-лунный сигнал выключен (и красный тоже), то пересекать переезд разрешено при отсутствии приближающегося поезда.

Как соблюдать требования светофоров, предупреждающих о пешеходах?

Если трамвайные светофоры на водителей не распространяются, то белая дополнительная секция с изображением пешехода как раз адресована именно водителям. Она предупреждает их о том, что за поворотом могут быть люди, переходящие дорогу на зеленый свет. То есть, соблюдать предупреждения этой секции светофора легко: при проезде перекрестка нужно уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу.

Почему белый светофор для предупреждения о пешеходах не играет большой роли?

Появление в ПДД и на дорогах новой белой секции светофора, по сути, ничего не изменило для водителей. Дело в том, что в ПДД всегда был пункт 13.1, который четко указывает, что «при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает». То есть, вне зависимости от наличия этой белой секции водитель все равно обязан пропустить пешеходов и не только их. Получается, что новый белый светофор просто напоминает об уже существующем требовании ПДД, а сама белая секция в Правилах обозначена как «информационная».

Можно ли получить штраф за нарушение указаний белого светофора?

Как мы уже поняли, белый Т-образный светофор не регламентирует движение никаких транспортных средств, кроме трамваев, и водители могут не обращать на него внимания. Соответственно, и нарушить его требования они не могут.

С новой дополнительной секцией светофора ситуация схожая. Стоит понимать, что в ПДД белая часть светофора указана как «информационная световая секция». А раз она информационная, то и нарушить ее требования нельзя. Но при этом получить штраф за нарушение правил, о которых она напоминает, можно. Если не пропустить пешеходов, переходящих дорогу на перекрестке, то можно получить наказание по статье 12.18 КоАП. Согласно ей, «невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей».

А вот белый сигнал на железнодорожном переезде чуть более полноценно регламентирует движение автомобилей. Если нарушить требования пункта 6.9 ПДД и пересечь ж/д переезд при выключенном бело-лунном сигнале и наличии в пределах видимости приближающегося поезда, то можно получить наказание по части 1 статьи 12.10 КоАП. Согласно ей, «проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина), влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев». А за повторное нарушение правил проезда ж/д перекрестков предусмотрено наказание по части 3 статьи 12.10: лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год.

Где еще нужно помнить о белой секции светофора, предупреждающей о пешеходах?

Белую информационную секцию светофора добавили не только в Правила, но и в экзаменационные билеты для тех, кто получает права. Вопрос № 6 билета № 2 как раз относится к пункту 6.4 ПДД.