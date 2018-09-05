По-иномарочному: как и когда на Ладах массово появились опции комфорта и безопасности

По-иномарочному: как и когда на Ладах массово появились опции комфорта и безопасности

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Кондиционер, усилитель рулевого управления, антиблокировочная система тормозов и подушки безопасности давно стали привычными элементами оборудования «иномарок», включая представителей так называемого бюджетного сегмента. Не отстаёт и российский автогигант из Тольятти – уже около десяти лет многие модели с ладьей на решётке с завода оснащаются и «лёгким рулём», и климатической установкой, и "эйрбегами", и АБС. Когда же эти недоступные ранее опции были массово внедрены на Ладах?

Мы уже рассказывали о том, что кондиционер в заводском исполнении бывал предусмотрен даже… на ВАЗ-2108! Действительно, на некоторые экспортные модификации «восьмерок» в Тольятти устанавливали комплекты производства японской фирмы SANDEN. Однако они долгое время оставались «вещью в себе», практически не известной отечественному потребителю, да и за рубежом Самара с кондиционером была скорее экзотикой.

Подушка безопасности на Ладах впервые появилась тоже на «зубиле» — но не на трёхдверной модели, а на пятидверной Lada Baltic, которую в середине девяностых производили для европейского рынка в Финляндии — на заводе Valmet в городе Уусикаупунки. «Балтика» оснащалась рулём с «эйрбегом» производства Volkswagen AG — такие же «баранки», но с другим логотипом встречались на VW Golf MKIII, VW Passat B4 и Skoda Felicia. Кроме того, в качестве опции на Lada Baltic также предлагался кондиционер, но большая часть машин им всё же не оснащалась.

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Lada Baltic – по сути, первая модель ВАЗа, которая серийно оснащалась подушкой безопасности, хоть и «чужой» - вместе с рулём Volkswagen AG
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Lada Baltic – по сути, первая модель ВАЗа, которая серийно оснащалась подушкой безопасности, хоть и «чужой» - вместе с рулём Volkswagen AG
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Lada Baltic – по сути, первая модель ВАЗа, которая серийно оснащалась подушкой безопасности, хоть и «чужой» - вместе с рулём Volkswagen AG
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Lada Baltic – по сути, первая модель ВАЗа, которая серийно оснащалась подушкой безопасности, хоть и «чужой» - вместе с рулём Volkswagen AG

На фото: заводской руль «Балтики» с подушкой безопасности

Заводской руль «Балтики» с подушкой безопасности

trw-airbag

Lada Baltic оснащалась модулем airbag производства TRW

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Не правда ли, у этих интерьеров Lada, Volkswagen и Skoda есть что-то общее?
2 / 5
Не правда ли, у этих интерьеров Lada, Volkswagen и Skoda есть что-то общее?
3 / 5
Не правда ли, у этих интерьеров Lada, Volkswagen и Skoda есть что-то общее?
4 / 5
Не правда ли, у этих интерьеров Lada, Volkswagen и Skoda есть что-то общее?
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Не правда ли, у этих интерьеров Lada, Volkswagen и Skoda есть что-то общее?

ВАЗ-2110: свой тернистый путь

Тем не менее, эти приятные «допы» всё же не являлись внутривазовскими разработками, хотя усилителем рулевого управления и системой микроклимата в Тольятти серьезно начали заниматься еще в восьмидесятые годы.

Во время работ над «десяткой» ВАЗ заключил лицензионное соглашение с фирмой ZF, которое предполагало создание двух типов рулевого механизма — обычного реечного с переменным передаточным числом и варианта с гидроусилителем.

LADA 110

Регулировка рулевой колонки по высоте – еще одно «иномарочное» новшество ВАЗ-2110

Увы, внедрить ГУР одновременно с обычной «рейкой» помешало отсутствие финансирования и «усечённая лицензия», которая была заключена лишь на сам механизм, в то время как насос, бачок и остальную «обвязку» нужно было закупать за рубежом.

lada_110 красная LADA 2110 схема ГУРа

«Десятке» изначально полагался гидроусилитель руля, разработанный фирмой ZF. Но эта модель получила его уже «под занавес» своей конвейерной жизни

Именно поэтому с автомобилями десятого семейства «гидравликой» поделилась уже Chevrolet Niva — а точнее, созданное совместно с ZF тольяттинское предприятие «Рулевые системы» помимо механизма для «шнивы» освоило выпуск и «десяточных» ГУРов, которые поставлялись на конвейер ВАЗа.

На «десятке» конструкторы решили отказаться от крана отопителя, применив заодно систему автоматического управления вентиляцией и отоплением — так называемую САУО, которая могла самостоятельно изменять температуру в салоне в зависимости от положения регуляторов. Конечно, для работы системы в качестве полноценной климатической установки для этого потребовался бы кондиционер. К сожалению, во время работ над ВАЗ-2110 он так и остался не до конца доработанным, да и по финансовым причинам установка с дорогими импортными комплектующими (компрессор и радиатор) повысила бы цену машины как минимум на 1 000 долларов, что на тот момент было не по карману ни заводу, ни массовому российскому потребителю. Именно поэтому кондиционер на серийных автомобилях этого семейства массово так и не появился, хотя в опытно-промышленном производстве ВАЗа на нестандартные модификации на базе «десятки» под заказ его монтировали.

LADA 110 салон

Буква «А» на регуляторе отопителя ВАЗ-2110 обозначала автоматический режим работы системы вентиляции и отопления! Правда, без кондиционера это был, скорее, автоматизированный обогрев…

В рамках работ по «десятке» были проведены испытания АБС, но внедрить их, как и остальные «навороты», в полном объеме удалось уже лишь на следующих моделях – Калине и Приоре.

lada_110 сбоку

Потенциально на «десятке» могли с завода появиться не только гидроусилитель, но и кондиционер с АБС. Не получилось

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Очевидное – невероятное: ABS (правда, лишь в виде секретной пиктограммы) появилась… на Ладе Самаре-2!
2 / 2
Очевидное – невероятное: ABS (правда, лишь в виде секретной пиктограммы) появилась… на Ладе Самаре-2!

Тем не менее, именно ВАЗ-2110 стал первой Ладой, для которой все эти системы предусматривались уже на стадии разработки. Увы, рождалась «антилопа» трудно, долго и тяжело – время было такое…

Калина: ЭМУР на конвейере!

Исходя из общемировых тенденций, Калина сразу задумывалась в исполнении с усилителем рулевого управления, который давно стал обычным явлением даже на малолитражках. Выбирая между гидравлическим или электрическим приводом, конструкторы склонились в пользу электромеханического усилителя рулевого управления (ЭМУР) по нескольким причинам. Во-первых, его модуль заметно компактнее и не требует «обвязки» с шлангами, насосом и прочими особенностями гидравлики. Во-вторых, коэффициент усиления на «электрическом» руле можно задавать на уровне прошивки — то есть, это обеспечивало более широкие возможности по настройке информативности рулевого управления. В-третьих, ЭМУР просто дешевле в массовом производстве, проще в монтаже и лучше подходит для относительно слабого двигателя, поскольку практически не нагружает его на малых скоростях. Наконец, электроусилитель «помогает» водителю лишь тогда, когда это требуется, в то время как традиционный ГУР действует всё время, пока работает двигатель.

lada_kalina_universal lada_kalina_universal

Калина «сразу» получила ЭМУР, а вот подушки безопасности, кондиционер и АБС этой модели пришлось подождать несколько лет

Электроусилитель автомобилей ВАЗ заметно компактнее «гидравлики»

Электроусилитель автомобилей ВАЗ заметно компактнее «гидравлики»

К сожалению, несмотря на перечисленные преимущества «электрики», именно на Калине отечественные автомобилисты поначалу столкнулись с очень неприятным эффектом — в случае неисправности ЭМУР редукторного типа махачкалинского завода «Авиаагрегат» рулевое управление обретало некую «самостоятельность»! Во время поездки это было чревато потерей управляемости и даже аварией. Поэтому куда более предпочтительным оказался электроусилитель центрального типа калужского или димитровградского производства, который впоследствии начали устанавливать не только на Калину, но и на Приору. Интересно, что усилитель для Калины производили не только перечисленные отечественные поставщики, но и корейская фирма MANDO.

ГУР Калина

На Калину в Тольятти устанавливали несколько разных усилителей, которые отличались не только «географией производства», но и надежностью

В 2008 году произошло знаменательное событие: Lada Kalina в качестве серийного оборудования получила климатическую установку японской фирмы Panasonic! Кроме того, наряду с Приорой Калину начали оснащать подушками безопасности и ABS. Таким образом, по комплектации автомобили Волжского автозавода не просто догнали «старозаветные» бюджетные иномарки вроде Нексии, но и перегнали их! Ведь гидроусилитель и заветная кнопочка «A/C», являвшаяся предметом длительной зависти вазоводов — это хорошо, но ни АБС, ни подушек безопасности даже в топовых версиях узбекских Daewoo Nexia не было.

lada_kalina_hetchbek салон

Изначально система вентиляции и отопления ВАЗ-1118 имела только систему рециркуляции

Проще всего выявить наличие кондиционера в Калине первого поколения по наличию пиктограммы «снежинка» на клавише возле водителя

Калина подушки безопасности

Со временем Калина первого поколения получила две фронтальные подушки безопасности

Приора: «полный фарш» с завода

При модернизации «десятки» до Приоры наличие заводского кондиционера уже даже не обсуждалось — по крайней мере, в качестве опции для дорогих комплектаций. При этом еще во время работ над ВАЗ-2110 конструкторы столкнулись с проблемой — штатного радиатора системы охлаждения не хватало, а еще непосредственно перед ним находился теплообменник кондиционера, который также ухудшал обдув основного радиатора. Именно поэтому дизайн передней оптики на Приоре изменили, отказавшись от вытянутых по горизонтали светоблоков в пользу «каплевидных» фар, расположенных по краям передка.

схема кондиционера схема кондиционера

Во времена вывода Приоры на рынок в Тольятти хорошо понимали, что для конкуренции с иномарками версия с кондиционером просто необходима

lada_priora купе спидометр

Еще на стадии ранних прототипов в комбинации приборов Приоры появились символы, указывающие на наличие «на борту» ABS и подушек безопасности

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Дизайн передка Приоры во многом уже на стадии проектирования «завязан» на наличие климатической установки
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Дизайн передка Приоры во многом уже на стадии проектирования «завязан» на наличие климатической установки

В мае 2008 года, то есть, спустя год после начала серийного производства Приоры, в продажу поступила первая партия автомобилей, оснащенных кондиционером. Интересно, что для Приоры отличающиеся по конструкции «климаты» сразу начали выпускать аж две фирмы – российско-корейская Halla и японский Panasonic.

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Как и в случае с Калиной, наличие «климата» выдаёт пиктограмма-снежинка
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Как и в случае с Калиной, наличие «климата» выдаёт пиктограмма-снежинка

Поскольку Приору запустили в серийное производство после Калины, многие наработки, по тем или иным причинам когда-то «не пошедшие» на «десятку», достались Приоре по аналогии с Калиной. В частности, это электроусилитель руля — но в отличие от пресловутого махачкалинского изделия, на «семидесятку» сразу начали ставить ЭМУР безредукторного типа, который заметно стабильнее по характеристикам и надёжнее в эксплуатации. Но именно на Приоре калужские ЭМУР (2172-3450008-02) все же как-то «отличились»: известны единичные случаи отказа изделий АО «Автоэлектроника» из-за использования электронных компонентов ненадлежащего качества. Интересно, что на части автомобилей семейства Приора, как и на ВАЗ-2110 последних лет выпуска, в Тольятти продолжали установку гидроусилителя руля, причем им оснащали только модификации без кондиционера, поскольку вместе и «гидравлика», и «кондишен» в подкапотном пространстве этой модели не уживались. Впрочем, впоследствии энтузиасты в незаводских условиях таки совместили ГУР и кондиционер на Приоре, что потребовало переноса насоса гидроусилителя и других доработок.

усилитель рулевого управления усилитель рулевого управления

На Приоре покупатель мог выбирать даже тип усилителя рулевого управления! Правда, лишь в том случае, если ему не важен был кондиционер

lada_priora_sedan предсерийный салон

Впервые на автомобилях ВАЗ подушка безопасности водителя даже в базовой комплектации появилась на Приоре.

Также Приора в комплектации «Люкс» наряду с кондиционером получила подушку безопасности не только водителя, но и пассажира. Во время заводского краш-теста Приоры с парой подушек выяснилось, что она в такой комплектации «по баллам» даже превосходит Volkswagen Golf четвертого поколения! Конечно, при этом Приора уступала «гольфам» следующей генерации, но… не будем забывать, что в основе своей «семидесятка» всё равно оставалась модернизированным ВАЗ-2110. Впрочем, с 2013 года в «люксе» к фронтальным подушкам безопасности добавились еще и боковые – ну чем не «иномарка»?

Две подушки Приоры – это норма в современном автомобильном мире

Две подушки Приоры – это норма в современном автомобильном мире

В октябре 2007-го произошло еще одно важное историческое событие: спустя много лет после начала работ над АБС в качестве серийного оборудования автомобилей Калина и Приора наконец-то внедрили антиблокировочную систему ABS 8.1 фирмы Bosch.

Нивоподобные: с наворотами, но почти без подушек

Вспоминая о постепенном внедрении «иномарочных наворотов» на автомобилях ВАЗ, нельзя не затронуть тему старушки-Нивы, которая в наше время именуется Lada 4×4. Эта модель, несмотря на активные экспортные поставки в советский и даже постсоветский периоды, долго оставалась настоящим «аскетом» — ни центрального замка, ни электроприводов стёкол, ни уж тем более «излишеств» вроде усилителя руля, кондиционера и стеклоподъемников.

Однако с 2006 года наряду с ВАЗ-2110 и Надеждой заводским гидроусилителем руля оснащается и Нива – сначала ГУРом обзавелась так называемая «длинная» пятидверная модификация ВАЗ-2131, а затем он достался и трёхдверной версии (ВАЗ-21214М).

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И «короткая», и «длинная» версии вазовского внедорожника со временем получили ГУР (его бачок виден в районе запасного колеса под капотом)
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И «короткая», и «длинная» версии вазовского внедорожника со временем получили ГУР (его бачок виден в районе запасного колеса под капотом)
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И «короткая», и «длинная» версии вазовского внедорожника со временем получили ГУР (его бачок виден в районе запасного колеса под капотом)

Усилителем рулевого управления ZF оснащался и малоизвестный семиместный полноприводный минивэн ВАЗ-2120 Надежда, который в небольших количествах выпускали в ОПП с 1998 по 2005 годы.

vaz_lada_nadezhda

Мелкосерийная Надежда в числе первых автомобилей ВАЗ комплектовалась ГУРом

На этом «прибавка комфорта» в заслуженный полноприводник не закончилась: в июне 2011-го на ВАЗе провели успешные испытания обычной Нивы с ABS, EBD и BAS, после чего в конце этого же года началось серийное производство модификации 21214-40-021, оснащенной антиблокировочной системой тормозов.

lada_4x4_urban салон

Кондиционер и ABS на автомобиле, который выпускается с конца семидесятых годов? Такое возможно не только на Mercedes Gelandewagen!

И, наконец, в 2014-м Lada 4×4 в качестве заводской опции даже получила кондиционер! А вот с подушками в массовом тираже, увы, не срослось – уж слишком несовместим кузов 40-летней давности с современными средствами пассивной безопасности. Хотя в 1998 году АвтоВАЗ объявил о том, что на отдельные партии ВАЗ-21213 будет устанавливаться руль с подушкой безопасности, на что указывала загадочная надпись SRS-40 на накладке. Описание «надувной подушки безопасности» даже появилось на страницах руководства по эксплуатации, а вот вживую это эксклюзивное изделие на серийных автомобилях, выпущенных для внутреннего рынка после 1999 года, практически не встречалось. По имеющимся сведениям, «эйрбеги» фирмы Breed с инерционным механическим датчиком удара и оригинальным кронштейном рулевой колонки ставили на крайне небольшое количество Нив примерно до 2002 года.

Таким образом, к концу «нулевых» годов Калина и Приора получили весь минимально необходимый комплект «опций комфорта и безопасности» — подушки, кондиционер, АБС и усилитель руля, что позволило этим машинам отнять немало потенциальных покупателей у многочисленных бюджетников вроде Renault Logan. В 2011 эстафету битвы за ценителей «иномарочных» опций продолжила Гранта, которая в топовых комплектациях также получила электроусилитель руля, кондиционер, две подушки и антиблокировочную систему тормозов.

Ну а последующие модели АвтоВАЗа получили и другие «иномарочные» опции вроде климат-контроля, круиз-контроля, автоматизированной механической трансмиссии АМТ и электронных ассистентов. Но это – уже совсем другая история…

Теги: История , российская компания , российские автомобили , российские автопроизводители , российские двигатели , Lada
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2 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
Семён Смирнов

ИМХО - запоздали все прибамбасы лет на 10

Евгений Тапыев

Кондиционер, кстати, также работает на безопасность, создавая и поддерживая комфортную рабочую обстановку для водителя.

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