Перекупщики – одна из древнейших профессий автомобильного рынка. Многие недоумевают, кто же сегодня связывается с ними при продаже машины, почти все осуждают их работу, но при этом поток клиентов у них не иссякает. Давайте разберемся, чем рискуют те, кто идет на уговоры перекупов и продает им свой автомобиль. Сразу оговоримся, что сегодня речь пойдет только о частных перекупщиках, а не о компаниях и автосалонах по продаже автомобилей с пробегом: у последних своя специфика работы и свои уловки, о которых мы поговорим отдельно. А сейчас выясним, почему же продавать автомобиль обычному перекупщику – это плохая идея.

Торг и заниженная цена

Первое, с чем сталкивается любой продавец в разговоре с перекупщиком – это торг. Он может быть разным: одни перекупщики честно признаются, что хотят приобрести машину для перепродажи и просят скинуть тысяч 30, а другие начинают агрессивно убеждать продавца в том, что его машина битая и вот-вот сломается, а цена сильно завышена. В любом случае суть одна: перекупщику нет смысла покупать автомобиль по рыночной цене, его цель – получить максимальную выгоду, так что на честную цену рассчитывать не стоит. Вопрос лишь в том, сколько вы сами готовы уступить при продаже – обычно этот вопрос актуален тогда, когда машину нужно продать максимально быстро.



Зависшая регистрация

Перекупщики практически никогда не хотят регистрировать купленные для перепродажи автомобили на себя. Обычно схема максимально примитивная: перекуп предлагает составить продавцу договор купли-продажи, но не заполнять дату совершения сделки – иначе ему под угрозой штрафа придется в течение 10 дней перерегистрировать в ГИБДД данные о собственнике. Таким образом, договор фактически не имеет силы, и по закону продавец остается собственником до тех пор, пока перекупщик не найдет машине нового хозяина. Эта схема максимально удобна для перекупа, но максимально невыгодна продавцу.

Во-первых, ему продолжает начисляться транспортный налог: после 15 числа каждого месяца этот месяц засчитывается налоговой службой как полный месяц владения. То есть, если машина «зависнет» у перекупщика на 3-4 месяца, налог за все это время придется платить продавцу, который фактически давно расстался с машиной. И если мощность проданного автомобиля превышает хотя бы 150 лошадиных сил, то речь уже будет идти о тысячах рублей.

Во-вторых, «зависшая регистрация» машины на уже бывшем собственнике означает, что для ГИБДД он по-прежнему актуальный владелец, и все штрафы продолжают приходить именно ему. При этом даже шансы обжаловать штраф у продавца отсутствуют, ведь в его договоре купли-продажи нет даты, так что он не может доказать факт продажи автомобиля до даты получения штрафа. В нормальной же ситуации штраф можно легко обжаловать в десятидневный срок, приложив к заявлению об аннулировании постановления копию договора купли-продажи.

В-третьих, проблемы могут не ограничиться штрафами. Например, если кто-то на проданном автомобиле попадет в ДТП или собьет человека, продавцу придется потратить немало сил, нервов и времени, чтобы доказать, что он не имеет отношения к произошедшему. И главной проблемой здесь снова будет открытая дата в договоре. Если договор заполнен верно, то при невыполнении покупателем требования о перерегистрации автомобиля в десятидневный срок продавец вправе просто записать в ГИБДД заявление о прекращении регистрации и исключить дальнейшие возможные проблемы. А при отсутствии даты у него нет точки отсчета, и вписать произвольную дату не выйдет, поскольку у перекупщика на руках есть свой экземпляр договора, в котором этой даты нет.

Пустые ДКП с подписью

Еще один вариант, который используют перекупы, – это вообще не составлять полноценный договор купли-продажи, а просто попросить продавца подписать несколько пустых бланков ДКП, чтобы затем заполнить их на основании паспортных данных продавца с покупателем. В целом эта схема очень похожа на предыдущую с открытой датой, но потенциальных проблем тут еще больше. Самое безобидное в этой ситуации – потерянное время. Например, если бланки испортятся при хранении или из-за ошибки при заполнении, продавцу придется снова встречаться с перекупщиком для подписания договора. То же самое произойдет, если ошибка при заполнении обнаружится инспектором ГИБДД при попытке перерегистрации: продавцу нужно будет заново подписать ДКП. Но куда более неприятная особенность пустого бланка в том, что продавец не знает, за какую сумму в конечном итоге «он продал» машину. Ведь он получает от перекупщика заведомо меньше денег, чем тот получит от покупателя, а перекупщик в договоре может указать именно ту сумму, за которую он продал автомобиль. И вот здесь мы подходим к вопросу о налогах с продажи.

Налоги с прибыли перекупщика

Недавно мы подробно рассказывали о том, кому и как нужно платить налоги при продаже автомобиля. В контексте продажи машины перекупщику важно понимать несколько условий. Если вы владели продаваемым автомобилем более трех лет, то именно с точки зрения налогов переживать не за что: вам в любом случае не надо подавать декларацию и ничего платить. А вот если вы проездили на машине менее трех лет перед ее продажей, то вопрос суммы, указанной в ДКП, уже куда более важен. Так, если перекупщик продаст машину дороже, чем ее в свое время приобрел продавец, и укажет сумму продажи в ДКП, то налог с разницы между стоимостью покупки и продажи придется платить именно бывшему собственнику машины. Ведь сам перекуп в юридической цепочке никак не фигурирует: он забирает у продавца машину и договор купли-продажи (пустой или частично заполненный), а затем продает ее от лица бывшего владельца новому собственнику. То есть, для ГИБДД и налоговой службы посредника не существует – де-юре продает машину сам владелец. И если ему «удается» продать ее дороже, чем она была куплена, то он обязан заплатить налог с дохода.

Отметим, что такие ситуации на практике встречаются нечасто: обычно перекупщик просто занижает стоимость автомобиля в договоре купли-продажи, вписывая туда условные 10 тысяч рублей или сумму, оговоренную с продавцом. Но если продавец повелся на уговоры и подписал пустой бланк ДКП, а покупатель, найденный перекупом, настаивает на указании реальной суммы сделки, то перекупщик абсолютно без проблем для себя может на это согласиться. Ведь ему, в конце концов, налоги не платить.

Ну а еще одна проблема для беспечных продавцов, подписывающих пустой бланк, – банальная невозможность заполнить налоговую декларацию. Ведь сумма, которую укажут в пустом договоре, продавцу неизвестна, и даже если она будет маленькой, и ему не нужно платить налог, он все равно обязан подать декларацию с указанием суммы продажи. В таком случае продавцу придется либо искать перекупщика, с которым он имел дело, и просить у него копию ДКП, либо обращаться за этим в ГИБДД, где тоже снимают копию договора при проведении регистрационных действий. Если же продавец своевременно не озаботится всеми этими «розыскными мероприятиями», то в конечном итоге ему придется еще и заплатить штраф за непредставление декларации в установленный законом срок.