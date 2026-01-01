Подводим итоги 2025 года: новогоднее обращение редакции Kolesa.ru

Вот и наступил новый 2026 год, а значит, мы по нашей доброй традиции готовы поделиться с вами нашими успехами и достижениями прошлого года. Особенно хотелось бы отметить, что это наши общие успехи и достижения: без вас, наших читателей, они были бы немыслимы.

В первую очередь нужно сказать, что все мы, похоже, стали ещё больше любить автомобили и всё, что с ними связано. Если в 2024 году мы опубликовали 2934 материала, то в прошлом году – почти на 4% больше, 3049. А вот в позапрошлом году мы увеличили количество публикаций на 2%. Одним словом, растём. Но более заметный повод для радости даёте всё-таки вы: если в 2024 году мы получили 3219 комментариев, то в прошлом – 4845. И это – рост в полтора раза (на 50,5%). А раньше мы считали успехом прибавку на 15%. Что сказать… Спасибо! Нам очень приятно видеть, что наша работа получает такое количество откликов. И это не только поднимает наше настроение, но и мотивирует работать лучше: искать новые темы, рассказывать про все самые интересные машины не только сегодняшнего дня, но и прошлого. Тем более что в прошлом их было всё-таки заметно больше. Ну и, конечно же, мы с удовольствием продолжаем разбираться в технике, запчастях, расходных материалах, авторынках России и всего мира.

Самое впечатляющее достижение – рост количества пользователей, зарегистрировавшихся на нашем сайте. За прошлый год их количество увеличилось почти в пять раз, чего мы не видели никогда ранее. И это мы ещё не учитываем ботов, которые под каждой публикацией об очередном «премиальном внедорожнике» до зевоты скучно рассказывают, что они его уже купили, обрели счастье и познали дзен. Учитывать их мы не будем: тоскливо и бессмысленно. Хотя, конечно, статистика с ними выглядела бы ещё более оптимистично.

А что ещё было сделано в течение прошлого года? Во-первых, мы начали расширять функционал, который предоставляет учётная запись на сайте. Уже сейчас она стала ближе к личному кабинету, который даёт пользователям некоторые интересные возможности. Например, отслеживать ответы на оставленные комментарии. Впрочем, тут мы останавливаться не собираемся и в наступившем году продолжим работу над этим разделом.

Во-вторых, мы ввели новую рубрику – «Мнение без фильтров». Возможно, несколько неоднозначную, но, пожалуй, самую искреннюю: её авторы всегда пишут, что думают по вопросам, которые хотя и связаны с автомобилями, носят более социальный характер. По большому счёту, тут мы даём просто выговориться. Да, люди, у которых вместо крови текут бензин и солярка, иногда способны переживать вполне человеческие эмоции – они всё-таки люди. Наверное, так и должно быть.

В-третьих, мы вернули в публикации боковой блок, который предлагает почитать материалы на близкие темы. Надеемся, с ним искать нужную информацию стало немного проще.

В-четвёртых, мы провели много работы, которую вы даже не заметили. Она связана с оптимизацией работы сайта, некоторыми техническими моментами. Скорее всего, читателям это вообще не интересно, но уже если решили отчитаться о проделанной за год работе, то отчитаемся полностью. Тут должны стоять какие-нибудь смайлики, но до их использования мы не докатимся никогда.

Ну и последнее: как всегда, мы активно ведём наши Telegram-канал и страничку Вконтакте, в которых не только делимся свежими новостями и даём ссылки на все наши публикации, но и выкладываем то, чего нет на сайте: видеоролики, фотозагадки и просто короткие, но интересные посты. Более того: мы в своих соцсетях активно проводим розыгрыши, в ходе которых щедро раздаём подарки. Например, в прошлом году мы дарили и iPhone, и комплект зимних шин, и целые россыпи полезных гаджетов для автомобиля. Хорошие дела мы не бросаем, поэтому продолжим это начинание и в наступившем году. Присоединяйтесь к нам и на этих ресурсах!

Разумеется, мы неидеальны, но всегда стремимся стать лучше или хотя бы интереснее. Поэтому всегда рады вашим предложениям и пожеланиям, которые можно оставлять прямо здесь, в комментариях на сайте, или присылать нам на электронную почту. Конечно, настоящего Деда Мороза среди нас нет, но мы очень постараемся хотя бы некоторые из ваших пожеланий в наступившем году исполнить.

С Новым годом!