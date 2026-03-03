Внедорожник Rox Adamas готовится к старту продаж в РФ: полный прайс-лист

Гибридные авто ×
03.03.2026 40 0 0
Дилеры китайского бренда в России начнут принимать заказы на новинку уже завтра, 4 марта 2026 года. Модель будет представлена в трёх модификациях.

Китайский концерн Sinomach занимается выпуском промышленного оборудования, а также импортирует в Поднебесную автомобили различных марок. В России фирма-дистрибьютор Sinomach Automobile продаёт автомобили под брендами Oting и Rox Motor. Первенец второй марки – Rox 01 – вышел на рынок РФ в конце 2024 года, подробнее о нём Kolesa.ru рассказывал ранее.

На фото: Rox Adamas

Теперь местный офис анонсировал скорое начало продаж внедорожника Rox Adamas. Отметим, он представляет собой «посвежевшую» версию Rox 01, в родном Китае обновлённый брутальный SUV появится осенью 2025 года. В России же официальные дилеры бренда начнут принимать предзаказы на новинку завтра, 4 марта 2026 года, а живые продаж начнутся ближе к концу текущего месяца.

Rox Adamas будет представлен на российском рынке в трёх версиях. Рекомендованная розничная цена стартового исполнения Family Edition в РФ составляет 10 100 000 рублей. У такого внедорожника конфигурация салона рассчитывается по формуле 2+2+3, при этом к заднему дивану имеется свободный доступ за счёт центрального прохода между креслами второго ряда.

Далее следует второй вариант – Big Family Edition, рекомендованная розничная стоимость которого равна 10 200 000 рублей. В местном офисе бренда отметили, что этот вариант разработан с учётом пожеланий российских клиентов. Компоновка салона – 2+3+2, при этом у такого Rox Adamas на 8 мм увеличено пространство для ног пассажиров третьего ряда, а высота потолка над ними подросла на 20 мм.

На фото: салон Rox Adamas в версии Big Family Edition

Ещё внедорожник предлагается в модификации Business Edition, рекомендованная розничная цена бизнес-версии модели равна 10 400 000 рублей. У этого варианта шестиместный салон (формула – 2+2+2). Второй ряд представляет собой раздельные капитанские кресла с оттоманками и функцией массажа, третий занимает двухместный диван.

Rox Adamas снабдили встроенным холодильником объёмом 8,5 литра с режимами и охлаждения, и подогрева. В нём можно разместить до шести бутылок воды по 0,5 литра либо до 16 банок объёмом по 0,33 литра. Помимо этого, внедорожник получил декор экстерьера золотого цвета, а также пневматическую подвеску закрытого типа, теперь клиренс регулируется в диапазоне от 205 до 285 мм. В результате разработчикам удалось увеличить угол въезда до 27,5 градусов, а глубину преодолеваемого брода – до 770 мм.

Судя по всему, технику слегка модернизировали, но это по-прежнему последовательный гибрид с бензиновым мотором и парой электродвигателей (у Rox 01 совокупная отдача составляет 476 л.с. и 740 Нм). В российском офисе отметили, что все версии Rox Adamas оснащаются обновлённым двигателем-генератором Mitsubishi, совокупный запас хода модели в гибридном режиме подрос с 1135 до 1226 км (при расчёте по циклу WLTC).

внедорожник Россия авторынок новинки гибридные авто Rox Rox Adamas
Обновлено 04.03.2026
