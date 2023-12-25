Покупаем Geely Coolray: бестселлер, дарящий эмоции

Geely Coolray, в отличие от многих других китайских автомобилей, вышел на наш рынок ещё в 2020 году, то есть, во времена достаточно напряжённой конкуренции среди автобрендов и из Европы, и из Азии. Однако он показал себя молодцом и сразу начал отвоёвывать себе место под солнцем. В текущем году автомобиль успел занять пятое место в рейтинге продаж (их уже продано более 30 тысяч штук), а это очень достойный результат. В чём причина такого успеха и действительно ли эта покупка будет удачной?

И азартный, и семейный

В Китае Coolray выпускается уже давно – с 2018 года. Называется он там иначе, Geely Binyue или Geely SX11, но сути дела это не меняет: ему уже пора было бы пережить рестайлинг. И в этом году это случилось – бестселлер наконец-то обновился. При этом, несмотря на то, что некоторые источники называют обновлённый Coolray вторым поколением, все не совсем так. Всё-таки это именно рестайлинг, а не смена поколений. Ну и выбирать мы будем, конечно же, тоже именно такую машину – обновлённую, актуальную на текущее время. Ну и, конечно же, новую.

Внешне Coolray изменился не так значительно, как в технической части. Да, он стал чуть длиннее и шире, но причина роста размеров кроется в новых бамперах и обвесе, остальной кузов остался прежним. Правда, при ровно той же базе в 2600 мм дорожный просвет рестайлингового Coolray уменьшился со 190 до 180 мм. Критично ли это? Скорее всего, нет, потому что и 180, и 190 мм вполне достаточно для города и совсем не достаточно для внедорожных вылазок, тем более на переднем приводе (полного у Coolray нет). То есть, это номинальное изменение с точки зрения практичности не имеет никакого значения: каким был Coolray, таким и остался.

Характерная деталь во внешних изменениях – свежая оптика. На новых Coolray больше нет галогенных фар: все комплектации, начиная с базовой, оснащаются только светодиодными.

В остальном внешне этот Coolray остался узнаваемым, с налётом не то чтобы агрессивности, но дерзости или хотя бы энергичности – точно. Он по-прежнему похож на более крупный Geely Atlas, и это даже хорошо: мысли о том, что этот кроссовер относится к младшему В-классу, не возникает.

Внутри рестайлинговый Geely Coolray изменился намного заметнее: многие элементы стали гораздо современнее, более соответствующими современным трендам. Ну а какие сейчас тренды, все прекрасно понимают: физических кнопок и «крутилок» должно быть меньше, управления функциями через тачскрины – больше. Правда, нравится это далеко не всем, но против моды идти бессмысленно. Итак, что нового?

Во-первых, в блоке управления климатом больше нет никаких крутилок. Хорошо, что это управление не стали переносить на экран, а заменили физическими кнопками, которые расположили узкой линией в один ряд. Во-вторых, передняя консоль между креслами теперь покрыта не сатинированным алюминием, а рояльным лаком (решение спорное – лак быстрее пачкается, но куда деваться). И кнопки выбора режимов движения Eco, Comfort и Sport с неё пропали. Теперь вместо них стоит одна «качалка» выбора режимов, но зато появились подстаканники. Причём сразу три. Ну и, наконец, не обошлось без увеличения экрана мультимедийной системы. В новом Coolray его диагональ составляет 12,3 дюйма против 10,5 до рестайлинга.

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Есть ещё некоторые изменения в дизайне отдельных элементов, но они не так значительны. В остальном салон остался прежним: кресла, руль, размеры салона – тут практически никаких изменений нет. Разве что обогрев руля теперь включается через меню на тачскрине, а не кнопкой, но мы уже говорили – такова мода, приходится терпеть.

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Передние кресла устроят человека любой комплекции. Да, они традиционно тесноватые, но устроиться с комфортом всё-таки можно. На заднем ряду места немного. Точнее, впритык, если говорить о взрослых пассажирах высокого роста и соответствующего веса. На небольшие расстояния ездить можно, но сидеть там несколько часов подряд вряд ли кому-то понравится. Это не говорит о том, что Coolray какой-то слишком маленький. Нет, это говорит лишь о том, что это типичный кроссовер В-класса, поэтому если хочется чего-то большего, нужно искать что-то более дорогое из С-класса. Для своего сегмента Coolray очень даже хорош.

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А теперь самое интересное: как же этот Coolray ездит? А ездит он, надо сказать, очень здорово. Об этом мы уже рассказывали в нашем тест-драйве, но стоит добавить, что задорный характер этого кроссовера оценили не только мы, но и многие наши коллеги. Так что если хочется иногда погонять с огоньком и поотжигать – смело смотрите в сторону Coolray. Он и до рестайлинга отличался веселым нравом, а после него этот автомобиль стал ещё более задорным. Почему? Скорее всего, потому что у него появился новый двигатель. Прежний был трёхцилиндровым 3G15TD объёмом 1,5 л и мощностью 150 л.с. А теперь под капотом Coolray расположился четырёхцлиндровый BHE15‑EFZ того же объёма, но мощностью 147 л.с. Вроде бы новый двигатель на три «лошадки» слабее, но динамику определяет не мощность, а крутящий момент. А вот он как раз подрос: был 255 Нм, стал 270. Более подробный разбор техники отложим на потом, а сейчас посмотрим, сколько придётся заплатить за этот автомобиль.

Что с ценами?

Да, в продаже ещё можно найти дорестайлинговые кроссоверы, но сегодня о них говорить не будем: это уже не актуальное поколение. Хотя, конечно, при желании можно найти и их, и версию белорусского производства под именем Belgee X50. Это, наверное, даже хорошо (чем больше выбор, тем лучше), но вернёмся к нашим актуальным Coolray.

В продаже есть четыре комплектации: Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive. Рекомендованные розничные цены, как это, к сожалению, обычно происходит с Geely, не радуют. Базовая комплектация Comfort обойдётся в 2 594 990 рублей, Luxury – в 2 704 990, Flagship – в 2 904 990, ну а за топовую Exclusive просят 2 934 990 рублей. Но так же традиционно цены могут быть значительно ниже, если использовать все скидочные предложения (кредиты, трейд-ин и некоторые другие). И тогда все эти комплектации обойдутся в 2 324 990, 2 434 990, 2 634 990 и 2 664 990 рублей соответственно. Уже лучше, но и это ещё не всё. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут купить эту машину в лизинг, и это может быть ещё дешевле. Например, в лизинговой компании «Европлан» обещают новый Coolray в комплектации Comfort по цене от 2 223 656 рублей с учётом скидки до 380 тысяч рублей. А ещё не забываем о выгоде по налогам (возмещения НДС и экономии по налогу на прибыль), которая идёт в зачёт полной стоимости покупки автомобиля. Уже выглядит заманчиво, а если к этому добавить скидку на обслуживание, топливо или возможность принять участие в других сезонных акциях, которые предлагает «Европлан», предложение становится вообще прекрасным.

Итак, машину купили. Какие тонкости нас ожидают в её будущем обслуживании?

Почти Volvo

Если про старые трёхцилиндровые моторы что-то рассказать можно было, то про новые пока говорить нечего – им нет и двух лет. Прежние моторы Geely 3G15TD – это те же Volvo В3154Т4, да и выпускают их уже долго, а вот новые четырёхцилиндровые BHE15‑EFZ рестайлинговых машин – это пока совсем незнакомые агрегаты. Пока известно только, что разрабатывали этот двигатель Geely и Volvo совместно (для этого существует их общая компания Aurobay, которая занимается моторами) и некоторые их технические данные.

Двигатель этот, разумеется, турбированный, впрыск у него непосредственный. Нашему кроссоверу он достался в младшей версии на 147 л.с., но у него есть версии и на 150, и на 181 л.с. Привод ГРМ – цепной (у старого мотора использовался ремень), в регламенте ТО нет никаких операций по обслуживанию цепи и контролю состояния. Видимо, её ресурс должен составлять не менее 150 тысяч километров – гарантийный срок эксплуатации кроссовера. Что будет на самом деле – увидим в будущем, пока об этом моторе сказать больше нечего.

Механических коробок на Coolray нет, и единственная доступная коробка – семиступенчатый робот «мокрого» типа с двумя сцеплениями 7DCT330. Эта коробка используется на множестве китайских автомобилей, и если на раннем этапе какие-то вопросы к ней были, то сейчас их практически не встретить. Старые вопросы обычно ограничивались не самым идеальным алгоритмом работы и решались обновлением программного обеспечения. Думается, и в варианте, установленном на новом кроссовере, она тоже будет радовать. Во всяком случае пока о её работе отзываются только в мажорной тональности.

Несмотря на то, что теоретически сложностей с мотором и коробкой ожидать не надо, обратим внимание на регламент ТО. Тут есть два момента.

Первый – это периодичность замены воздушного фильтра. Она указана раз в 20 тысяч километров, хотя периодичность ТО – раз в 10 тысяч. Очень советуем не пожалеть денег и доплачивать за его замену каждые 10 тысяч, то есть каждый раз, когда приходит время по регламенту менять масло. Его стоимость не слишком высока, а дороги у нас не те, по которым можно ездить по 20 тысяч с одним воздушным фильтром. Тем более – на турбированном моторе, где потребление воздуха намного выше, чем в случае с атмосферным мотором.

Второй момент касается робота. Некоторые другие производители, устанавливающие эту коробку на свои автомобили, рекомендуют менять масло то раз в 60 тысяч, то в 80. В случае с Coolray инженеры решили иначе и прописали замену масла каждые 40 тысяч. И это хорошо, потому что чем чаще менять масло – тем дольше эта коробка прослужит. Правда, за это придётся платить денежки.

Теперь перейдём к хроническим «болячкам», которые, как ни странно, уже появились на новых машинах. Первая – это слабый концевик капота. Если вдруг по ночам стала сама по себе срабатывать сигнализация, есть смысл проверить, как он работает.

Вторая – это отказ привода задней двери. Тут обычно всё устраняют по гарантии, так что теоретически сложностей быть не должно.

Ну и, наконец, третье. Как ни странно, часто жалуются на ресурс стоек стабилизатора поперечной устойчивости. И что ещё более странно, стойки соглашаются менять в рамках гарантийных обязательств. Видимо, дилеры Geely пока ещё заботятся о своей репутации. Это, само собой, радует.

Иногда встречаются жалобы на слабые штатные аккумуляторные батареи, но тут ничего утверждать не буду: неизвестно, массовый ли характер имеют эти жалобы и не связаны ли они с «кривой» установкой сигнализации. Но если такие претензии есть, не сказать о них мы не могли.

Судя по претензиям к машинам до рестайлинга, электрика кроссовера иногда может немного шалить. Где-то у неё оказывается слабой изоляция, где-то протекают и окисляются разъёмы. Что ж, бывает. Нерешаемых или слишком дорогих проблем с Coolray пока не замечено, а достанутся ли по наследству мелкие электрические неприятности кроссоверам после рестайлинга, пока не совсем ясно. Вероятно, совсем избежать этого не удастся.

И всё же надо признать, что Geely Coolray стал бестселлером заслуженно. Системных отказов у кроссовера нет, и со своими задачами он справляется отлично. И, что важно, не только в роли семейной машины, но и в роли такси. Среди служебных машин уже есть экземпляры, откатавшие десятки тысяч километров (речь про рестайлинговые экземпляры; некоторые машины, выпущенные ранее, могут похвастаться пробегами и под 200 тысяч), и вопросов они не вызывают. Так что напомню ещё раз: лизинг, доступный для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случае с Coolray рассматривать нужно обязательно. Выйдет дешевле, а хлопот с обслуживанием будет меньше.