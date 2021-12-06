Что приходит вам в голову при словосочетании «нарушение ПДД»? Обычно самое популярное: превышение скорости , проезд на красный свет , пересечение сплошной линии разметки , езда в нетрезвом состоянии и так далее. А как насчет большого штрафа за торговлю цветами на тротуаре? Или наказания за разбитый бордюр? Что будет, если врезаться в светофор? И что грозит тем, кто «редактирует» сплошную линию разметки, чтобы можно было удобно въезжать к себе во двор через «новую прерывистую»?

В чем смысл нарушения, и где оно прописано?

Нарушение, о котором пойдет речь, относится к пункту 1.5 ПДД, о котором помнят далеко не все водители, а уж тем более пешеходы. Однако содержание этого пункта весьма важное и подробное, так что стоит привести его полностью.



1.5. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда. Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические средства организации движения, оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения. Лицо, создавшее помеху, обязано принять все возможные меры для ее устранения, а если это невозможно, то доступными средствами обеспечить информирование участников движения об опасности и сообщить в полицию.

Какое наказание предусмотрено за такое нарушение?

Нарушение пункта 1.5 карается по статье 12.33 КоАП, которая регламентирует наказание за «повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Согласно ей, повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5000 до 10 000 рублей.



В течение какого срока могут привлечь за нарушение?

Согласно ч. 1 ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составляет два месяца. Ну а в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях истечение срока давности привлечения к административной ответственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

Проще говоря, привлечь к ответственности за нарушение по статье 12.33 могут в течение 2 месяцев с момента совершения нарушения, и если этого не произошло, то привлечь к ответственности будет уже нельзя из-за истечения срока давности.

Что относится к пункту 1.5 и статье 12.33, а что нет?

Казалось бы, содержание пункта 1.5 вполне четко и полно описывает все то, что может наказываться по статье 12.33. Однако судебная практика все равно уточняет некоторые распространенные нюансы. Итак, согласно пункту 1.5 запрещается «повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические средства организации движения, оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения». Исходя из этого, правонарушения по статье 12.33 характеризуются двумя видами составов: повреждение дорог и дорожных сооружений и умышленное создание помех в дорожном движении. При этом характер помех, созданных для дорожного движения, не имеет значения. То есть, можно положить на дороге деревянный брус или перегородить ее бетонным блоком – караться это будет по той же статье.

Создание помех движению ТС путем оборудования участка дороги блокирующим проезд устройством квалифицируется по статье 12.33. Проще говоря, самовольная установка «парковочных барьеров» запрещена и наказуема.

Загрязнение дорожного покрытия грязью, снегом тоже создает угрозу безопасности движения и квалифицируется по статье 12.33. То есть, выбрасывать на дорогу снег и грязь при уборке придомовой территории запрещено – за это тоже могут привлечь к ответственности.

Еще один очевидный вариант нарушения пункта 1.5 ПДД – это «редактирование» дорожной разметки. Например, некоторые остроумные автовладельцы при помощи темной краски делают прерывистую линию разметки из сплошной напротив въезда в собственный двор. Такое самоуправство точно подпадает под пункт 1.5 и статью 12.33, а учитывая умышленный характер действия, за него наверняка будет назначен максимально возможный штраф в 10 тысяч.

А вот эксплуатация ТС при наличии течи масла – например, из двигателя – не охватывается статьей 12.33, и об этом важно помнить при общении с инспектором. Таким образом, течь масла из двигателя может квалифицироваться только как управление автомобилем при наличии неисправностей, при которых запрещена эксплуатация.

Что говорит судебная практика?

Список вариантов нанесенного ущерба, который квалифицируется по статье 1.5, весьма обширен. Самые простые и очевидные варианты – это повреждение светофорных стоек, опор дорожных знаков, мачт электроосвещения и прочих «столбов». Судебная практика показывает, что наказание здесь зависит от прочих условий ДТП и решения конкретного судьи: например, в судебном решении за поврежденные одновременно опору ЛЭП и опору дорожного знака назначали минимальный штраф в 5 тысяч, а за одну светофорную стойку – максимальные 10 тысяч.

Менее очевидная причина наказания – повреждение бордюрного камня при ДТП. Однако судебная практика содержит случаи, когда водитель «допустил наезд на бордюрный камень, тем самым повредив его, чем создал угрозу безопасности дорожного движения, чем нарушил пункт 1.5 ПДД РФ» и получил за это штраф в размере 6000 рублей.

Умышленное создание помех для движения автомобилей – тоже весьма распространенный вариант нарушения. Например, одно из судебных дел содержит описание того, как гражданин положили доску поперёк проезжей части с той целью, чтобы проезжающие мимо автомобили снижали скорость движения. За это он получил 5000 рублей штрафа. Другой борец за добро с помощью троса притащил на въезд во двор «бетонный блок размером примерно 1,5 м, умышленно установил его на проезжей части, тем самым создал препятствие свободному заезду и выезду транспортных средств», объяснив свой поступок безопасностью детей. За этот поступок ему был назначен штраф в 8000 рублей.

Важно понимать, что для наказания по статье 12.33 необязательно нужно повреждать дорожные объекты самому. Например, если водитель станет виновником ДТП, в результате которого пострадает дорожная инфраструктура, то санкции за это будут наложены именно на виновника. Так, судебная практика содержит пример того, как водитель спровоцировал ДТП, в результате которого другим автомобилем был поврежден колесоотбойный брус. За это виновник, помимо прочего, получил штраф в 5000 рублей по статье 12.33.

Одно из самых любопытных дел можно найти в энциклопедии судебной практики системы Гарант. Она содержит решение Челябинского областного суда по делу № 7-593/2014 в отношении гражданина, который… торговал цветами на тротуаре. Из материалов дела следует, что он «осуществлял торговлю цветами на пешеходном тротуаре, чем умышленно создал помеху для движения пешеходов». Соответственно, располагая на тротуаре предназначенные для продажи цветы, он «ограничивал движение пешеходов по тротуару, что влияет на безопасность дорожного движения», а также «не принял своевременных мер по соблюдению ПДД», за что и получил штраф по статье 12.33! Пример, конечно, трагикомичный, но главный вывод, который из него следует, вполне простой: не надо быть водителем и даже иметь водительское удостоверение, чтобы нарушить пункт 1.5 ПДД и быть наказанным по статье 12.33, поскольку действие КоАП распространяется на всех граждан, в том числе и на пешеходов.

В чем еще состоит опасность нарушения по статье 12.33?

Нарушение пункта 1.5 ПДД чревато не только штрафом, но и кое-чем потенциально более неприятным. Дело в том, что выплаты на восстановление поврежденных объектов дорожной инфраструктуры происходят по ОСАГО, а у него, как известно, до сих пор есть лимит в 400 тысяч на компенсацию материального ущерба. И если сумма ущерба превысит этот лимит, то доплачивать виновнику придется из своего кармана: потерпевшая сторона легко обяжет его это сделать в судебном порядке. Аналогичная ситуация может сложиться в случае, если страховщик не доплатит какие-либо пени, проценты за просрочку и так далее: судебная практика показывает, что иногда такие «мелкие» доплаты тоже предпочитают истребовать у виновника ДТП. Так что, попав в ДТП, стоит на всякий случай зафиксировать все повреждения, нанесенные дорожным сооружениям и прочему недвижимому имуществу, чтобы иметь доказательства и понимание того, как будет проводиться оценка ущерба.

Есть ли шанс обжаловать нарушение по статье 12.33?

Кажется, что нарушения пункта 1.5 ПДД вполне конкретны, и трактовать их двояко практически невозможно: сбитый светофор, разбитый бордюр или помятый отбойник вполне ясно указывают на нарушение. Однако популярная ироничная шутка о том, что «незнание законов не освобождает от ответственности, а знание – освобождает», похоже, иногда срабатывает как аксиома.

Например, судебная практика рассказывает нам о Деле № 07р-1344/20, в котором виновница «совершила наезд на дорожное сооружение (планка дорожного ограждения), повредив его, чем создана угроза безопасности дорожного движения, чем нарушила п.1.5» и получила штраф в 5 тысяч рублей. Однако была подана апелляция, и дело отправилось на пересмотр, в ходе которого выяснились важные технические подробности. Чтобы оценить глубину погружения в нормативные документы, стоит привести выдержки из решения суда дословно.

«Из ГОСТ Р 52289-2019 следует, что минимальные уровни удерживающей способности ограждений, устанавливаемых на мостовых сооружениях автомобильных дорог, определяют по таблице 18 в зависимости от категории автомобильной дороги (число полос движения). Кроме того, в таблице Б 4 п. 6.5.2 ГОСТ Р 50597-2017 установлены основания и расчётные данные для установления факта возникновения признаков дефектов и повреждений дорожного ограждения и сроки их устранения. Между тем, материалы дела не содержат объективных данных о том, какие именно дефекты и повреждения были причинены мостовому дорожному ограждению в результате противоправных действий». Вдобавок в пояснениях инспектора, указанных в судебном решении было сказано, что он не помнит, где и кем была составлена схема ДТП. В результате судом было установлено, что «данные о повреждениях и нарушении противоречат обстоятельствам дела и являются явно надуманными и преждевременными, постановление и решение судьи подлежат отмене, а производство по делу прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст.30.7 КоАП РФ за недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление». То есть, очевидное на первый взгляд нарушение было оспорено со ссылками на нормативные документы и неразборчивость показаний инспекторов.

Более забавный пример из судебной практики – дело, в котором заявительница «вышла из машины, чтобы убрать препятствие с дороги» и «руками отогнула алюминиевую палку, выступающую преградой на пути». На практике «палка» оказалась «шлагбаумом 20-й полосы пункта взимания платы» за проезд по платной автодороге. Казалось бы, ситуация очевидна до безобразия: не увидеть пункт взимания платы сложно, факт повреждения шлагбаума никто не оспаривал, и справедливость штрафа в 5 тысяч за нарушение пункта 1.5 ПДД бесспорна. Однако дело неоднократно возвращалось и перенаправлялось, сроки приостановления прерывались, а постановление было вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения. В результате срок на обжалование постановления был восстановлен, а постановление отменено из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности!

Еще один любопытный случай неоднозначного прочтения законов касается малозначительности нарушения. Так, энциклопедия судебной практики системы Гарант содержит указание на то, что «правонарушения по статье 12.33 не могут быть признаны малозначительными». Однако решение по Делу № 12-10/2021 доказывает обратное. Суть его состояла в том, что гражданин допустил складирование дров на тротуаре вне проезжей части. Казалось бы, складирование дров означает куда более серьезные ограничения для движения пешеходов по сравнению с торговлей цветами. Однако решением суда производство по делу об административном правонарушении было назначено «прекратить за малозначительностью административного правонарушения», а виновнику объявить устное замечание.

Таким образом, беглое изучение судебной практики позволяет сделать вывод о том, что попытка обжаловать хоть немного спорный вариант нарушения может быть вполне оправданной. Например, выше мы уже упоминали вариант, когда штраф выписывали за повреждение бордюрного камня. При этом скол или трещина в бордюре явно оказывают еще меньшее влияние на удерживающую способность ограждения и уж точно не создают угрозу безопасности дорожного движения, так что шансы обжаловать полученный за них штраф, как в первом описанном выше случае, вполне реальны. А результаты рассмотрения дела порой зависят не только от обстоятельств дела, но и от конкретного судьи, аргументации защиты и прочих факторов.