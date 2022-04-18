Рекомендуемая скорость: чем она отличается, как обозначается и есть ли штраф за несоблюдение

Недавно мы выяснили, что помимо максимальной скорости ПДД могут ограничивать и минимальную скорость движения, причем за ее несоблюдение тоже можно получить штраф! Но этим дело не ограничивается: в ПДД есть еще и такое понятие, как рекомендуемая скорость. Чем она отличается от минимальной и максимальной, как она обозначается, как не перепутать знаки и можно ли получить штраф за ее несоблюдение?

Где прописана и как обозначается рекомендуемая скорость?

Рекомендуемая скорость в ПДД устанавливается знаком 6.2 с соответствующим названием. Знак 6.2 обозначает «скорость, с которой рекомендуется движение на данном участке дороги».

Ключевое слово здесь – «рекомендуется». Стоит понимать, что знак не обязывает водителей двигаться с указанной на нем скоростью – то есть, при желании можно продолжать движение в пределах действующего скоростного ограничения. Но знак 6.2 все же устанавливают не просто так: обычно он размещается на участках дороги, где рекомендуемая скорость будет предпочтительной для многих водителей. Давайте выясним, где его можно встретить.

Как и где применяется знак 6.2?

Сфера применения знака 6.2 раскрывается в его описании в ПДД. Там сказано, что «зона действия знака распространяется до ближайшего перекрестка, а при применении знака 6.2 совместно с предупреждающим знаком определяется протяженностью опасного участка». То есть, обычно знак 6.2 устанавливается не один, а совместно с предупреждающим знаком. Применяется это сочетание на участках дорог, где водителям рекомендуют снизить скорость относительно разрешенной. Например, знак 6.2 можно увидеть рядом со знаками 1.16. «Неровная дорога», 1.18. «Выброс гравия» или 1.27. «Дикие животные».

Примерно то же самое говорит и ГОСТ 52289-2019, который регламентирует применение дорожных знаков. Кроме того, он подробнее описывает зону действия знака. Согласно ГОСТ, «знак действует до ближайшего перекрестка, а при применении с предупреждающим знаком – на протяжении опасного участка». Кроме того, со знаком 6.2 вместо предупреждающего знака или вместе с ним может устанавливаться информационная табличка 8.2.1.

Говоря вкратце, знак 6.2 нужен для того, чтобы обозначить рекомендуемую безопасную скорость движения на опасных участках дороги.

Можно ли получить штраф за превышение рекомендуемой скорости?

Как мы уже поняли из первого пункта, знак 6.2 носит рекомендательный характер, и скорость, указанную на нем, соблюдать необязательно. Соответственно, наказания за превышение скорости, указанной на знаке 6.2, не предусмотрено. Но это не значит, что на него можно не обращать внимания – водителям, особенно начинающим, стоит понимать, что на опасном участке движение с указанной на знаке скоростью будет предпочтительным.

А как выбирать рекомендованную скорость без знаков?

Понятие «рекомендуемая скорость» в среде автовладельцев зачастую используется без привязки к знаку 6.2 как синоним понятий «оптимальная скорость» или «безопасная скорость». Дело здесь в том, что ПДД указывают лишь максимальное скоростное ограничение, но рекомендованная скорость для конкретных дорожных условий может отличаться, и выбирает ее водитель. На это указывает пункт 10.1 ПДД, в котором сказано, что «водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения». Суть правильного выбора скорости в том, что она «должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства». Что это означает на практике?

В реальной жизни это предписание правил означает простую пропорцию: чем хуже и сложнее дорожные условия, тем ниже должна быть скорость. То есть, днем по сухой и чистой загородной дороге можно без проблем двигаться с максимальной разрешенной скоростью в 90 км/ч. В дождь ее стоит снизить на 10-20 км/ч, если дождь идет ночью, то можно сбросить и до 50-60 км/ч. Само собой, в расчет стоит брать и множество других факторов: водительский стаж, возраст и тип автомобиля, качество головного света, состояние шин и так далее.

Еще один классический совет по выбору рекомендованной скорости звучит так: безопасная оптимальная скорость – это скорость потока. Этот совет касается движения в условиях плотного потока машин, причем как в городе, так и на трассе. В такой обстановке самым лучшим решением действительно будет движение со скоростью остальных: если двигаться быстрее, придется постоянно выполнять обгоны, а если ехать медленнее, обгонять будут уже вас, что тоже добавляет риска. Но и здесь стоит понимать, что «народная мудрость» не обязывает водителя двигаться строго со скоростью остальных. Если поток идет с превышением и скорость кажется опасной, можно продолжать движение с комфортной и безопасной для себя скоростью. Главное – поддерживать безопасную дистанцию до впередиидущего автомобиля.