1960-е годы, как известно, были временем неподдельного энтузиазма советских граждан, радужных перспектив будущего вхождения в коммунизм, побед в космосе и... массового выпуска полностью отечественного грузовика ЗИЛ-130. Кстати, превращать его в полноценный военный автомобиль поначалу никто не собирался.

Разработка грузовика ЗИЛ-130 началась в 1953-м с создания более мощного автомобиля ЗИС-150М. Через три года он предстал в обновлённом виде ЗИЛ-130А, а в 1959-м на нём появился опытный двигатель V8. Первую партию машин ЗИЛ-130 собрали в 1962-м, а через два года Московский автозавод приступил к их серийному производству.

Серийные автомобили ЗИЛ-130 (1962-1994 гг.)

Дорожный грузовик ЗИЛ-130 (4х2) оборудовали верхнеклапанным 150-сильным двигателем V8, синхронизированной пятиступенчатой коробкой передач, гидроусилителем рулевого управления, трёхместной цельнометаллической кабиной с панорамными лобовыми стёклами и капотом аллигаторного типа. Впоследствии часть этих агрегатов и узлов была использована на армейских автомобилях ЗИЛ-131.



Серийный народнохозяйственный грузовой автомобиль ЗИЛ-130 первого выпуска. 1964 год

В разные годы грузоподъёмность ЗИЛ-130 колебалась от четырех до 5,5 тонн для всех видов дорог. Он буксировал прицепы полной массой восемь тонн и развивал максимальную скорость 90 км/ч.



Модернизированный многоцелевой грузовик ЗИЛ-130-76 с новой передней облицовкой. 1977 год

В процессе производства автомобиль был трижды несущественно доработан. Главные изменения произошли в середине 70-х, когда начался выпуск шеститонного грузовика ЗИЛ-130-76 с гипоидной главной передачей и изменённой облицовкой радиатора. Позднее на модели 130-80 была улучшена тормозная система, а последняя модернизация относилась к новой базовой версии 431410 с узлами от дизельной гаммы ЗИЛ-4331.



Военизированный вариант ЗИЛ-130 с высокобортным тентованным кузовом. 1982 год (архив 21 НИИЦ)

Военное оснащение на грузовиках ЗИЛ-130​

В советских Вооруженных силах и в армиях союзных стран серийные ЗИЛ-130 с деревянными кузовами и съёмными скамьями выполняли второстепенную роль. На дорогах общего пользования и в тыловых регионах они доставляли военнослужащих, несли на себе несложные военные надстройки и изредка участвовали в парадах.



Серийная грузовая машина ЗИЛ-130-76 в военизированном исполнении. 1979 год (фото С. Андреева)

На военном параде в КНДР серийный ЗИЛ-431410 буксирует прицеп с ракетной пусковой установкой

Исключением из правил был опытный высокобортный армейский грузовик ЗИЛ-431410 с уплотнителями кузова и собственной отопительно-вентиляционной установкой с дымовой трубой. Она устанавливалась над кабиной и снабжалась вентилятором, который прогонял свежий воздух, подогревая его в теплообменнике за счёт сгорания жидкого топлива.



Военизированный грузовик ЗИЛ-431410 с экспериментальной системой обогрева кузова. 1987 год (архив 21 НИИЦ)

В десятках экземпляров на 130-м шасси собирали средства связи, автоцистерны, мастерские и аэродромные машины с коротким пробегом. В опытном порядке в бортовых кузовах монтировали спаренные зенитные установки калибра 23 мм и испытывали переносные пусковые ракетные установки «Джигит».



Спаренная зенитная установка ЗУ-23-2 на бортовой платформе рядового грузовика ЗИЛ-130

Пробный залп ракет из опорно-пусковой установки «Джигит» с дальностью поражения шесть километров

Типовые кузова-фургоны​

С середины 60-х на этих грузовиках стали монтировать обитаемые герметизированные и достаточно вместительные деревометаллические кузова КУНГ-1М нескольких версий с системами жизнеобеспечения, применявшиеся в основном для радиотехнического оборудования.



Обитаемый деревометаллический кузов КУНГ-1М на войсковом варианте автомобиля ЗИЛ-130

Вторыми по значению были бескаркасные кузова К-66У2, которые являлись удлиненными версиями армейских конструкций К-66 с панелями из армированного пенопласта, плоскими скосами крыши и фильтровентиляционной установкой. На основе каркасно-металлического кузова КМ-66 был создан усиленный вариант КМ-130 с полезной нагрузкой 4,2 тонны.



Многоцелевой кузов К-66У2 на автомобиле ЗИЛ-130 с широкопрофильными шинами. 1970 год

Кузов КМ-130 с мастерской МРХТО для ремонта технологического и холодильного оборудования. 1981 год

Радиотехнические средства связи и управления​

Наиболее широкую гамму военной техники составляли радиотехнические средства в кузовах КУНГ-1М на шасси ЗИЛ-130Е и 431412 с экранированным электрооборудованием, предназначенные для работы на стационарных позициях малых и средних аэродромов. В развернутом состоянии их высокие телескопические антенны не соответствовали дорожным требованиям, поэтому в транспортном положении их складывали или временно демонтировали.

Эту программу открывала ультракоротковолновая приёмопередающая станция Р-831М на базе ЗИЛ-130Е-76, служившая для поддержания радиосвязи с различными летательными аппаратами для их приведения на «родные» аэродромы, с наземными объектами, подвижными или мобильными командными пунктами.



Радиостанция Р-831М в кузове КУНГ-1М на автомобиле ЗИЛ-130Е-76 Приводная радиостанция ПАР-8СС в кузове КУНГ-1М. 1982 год

Радиостанция средней мощности ПАР-8СС базировалась на шасси ЗИЛ-130Е с двумя отсеками, в которых размещались аппаратная с ультракоротковолновой радиостанцией и агрегатная со средствами управления и блоком питания.



Командный пункт СКП-9МВ в кузове КУНГ-1М с электростанцией на одноосном прицепе в рабочем положении

Развитием аэродромного стартового командного пункта СКП-9 на грузовике ЗИЛ-164АД стал модернизированный вариант СКП-9МВ на ЗИЛе-130Е со съёмной застеклённой наблюдательной «будкой» руководителя полётов (фонарём) и двумя телескопическими антеннами. Прицеп служил для перевозки электростанции, радиотехнических и телефонных систем связи и светотехнических средств.



Стартовый командный пункт СКП-9МВ на шасси ЗИЛ-130Е Развернутый модернизированный пункт СКП-11 с прицепом

Следующей модернизацией командного пункта был вариант СКП-11 на автомобиле ЗИЛ-130Е-80 для управления полётами военных летательных аппаратов на частотах телефонной, телеграфной и радиосвязи.



Командный пункт СКП-11 с кабиной оператора на крыше кузова и сигнальными устройствами на демонстрации во Владивостоке​

Как и на прежних версиях, с левой стороны покатой крыши доработанного КУНГа-1М устанавливалась «будка», которую при движении по дорогам общего пользования снимали и перевозили на прицепе. В комплект машины входили пять радиостанций, три радиоприемника, переносные кабельные катушки, трёхцветные светофоры и прицеп с бензоэлектрическим агрегатом.

Автомобили топливной службы

Многоцелевая перекачивающая станция горючего ПСГ-160 являлась комбинацией грузовиков 130-й серии, оснащённых коробкой отбора мощности и двухступенчатым насосом, размещённым в специальном скрытом отсеке между кабиной и грузовой платформой. Такие машины также состояли в трубопроводных батальонах для перекачивания различных видов жидкостей.



Перекачивающая станция горючего ПСГ-160 на экранированном шасси ЗИЛ-431412. 1987 год

К наиболее простым машинам этой категории относились упрощенные автоцистерны двойного назначения без насосной системы для кратковременного хранения и перевозки технической и питьевой воды для обслуживания аэродромов, крупных войсковых формирований и военных городков.



Автоцистерна АЦПТ-4,1-130 двойного назначения для доставки воды и жидких пищевых продуктов

Для перевозки и раздачи топлива служила облегчённая заправочная автоцистерна АЦ-4,2-130 двойного назначения ёмкостью 4 200 литров, насосом центрального расположения, пультом управления и боковыми цилиндрическими пеналами для рукавов.



Заправочная топливная автоцистерна АТЗ-4,2-130 на шасси ЗИЛ-130-76

Единственным «настоящим» топливозаправщиком была машина АТЗ-3,8-130 с эллиптической цистерной вместимостью 3 800 литров, задней кабиной управления, вихревым насосом с приводом от коробки отбора мощности автомобиля, фильтром тонкой очистки и шестью рукавами с раздаточными пистолетами.



Топливозаправщик АТЗ-3,8-130 образца 1965 года с задней кабиной управления при выдаче горючего в аэропорту

Автомобильная техника аэродромных служб​

На грузовике ЗИЛ-130 устанавливался доработанный аэродромный пусковой агрегат АПА-35-2М для запуска двигателей летательных аппаратов, о котором мы уже писали. Впоследствии его сменила машина АПА-50, в целом аналогичная следующей более распространенной модели АПА-50М на шасси ЗИЛ-131.



Пусковой агрегат АПА-50 на шасси ЗИЛ-130Е в аэропорту Симферополя у самолета Ан-24. 1964 год (фото автора)

Самой известной аэродромной машиной-долгожителем на бортовых грузовиках ЗИЛ-130 была посадочно-светомаячная станция АПМ-90 или прожекторная установка для освещения взлетно-посадочных полос войсковых аэродромов. Она была разработана в 50-е годы и пережила прежние бортовые шасси ЗИС-150 и ЗИЛ-164. В её состав входили пеленгатор, радиостанция, специальное освещение и дополнительный топливный бак.



Аэродромный военный посадочный прожектор АПМ-90 в кузове грузовика ЗИЛ-130-76

Необычной диковинкой стал передвижной кодовый маяк КНС-1ПМ-2 или навигационный светомаяк с максимальной силой света 2,5 тысячи свечей, установленный в кузове ЗИЛа-130Е. Он обеспечивал визуальную дальность на расстоянии 75 километров и опознавание лётчиками места посадки путём передачи специальных кодов по азбуке Морзе.



Навигационный кодовый маяк КНС-1ПМ2 с генераторной станцией в кузовах грузовиков ЗИЛ-130Е и 130Е-76​

Комплект аэродромного светотехнического оборудования «Луч-2М» служил для облегчения взлётов и посадок небольших самолётов на полевых аэродромах в неблагоприятных погодных условиях. Для этого по лётному полю расставляли 208 огней в литых корпусах различной мощности и цветности, которые перевозили грузовики-фургоны ЗИЛ-130 с прицепными электростанциями.



ЗИЛ-130 со светотехническим оснащением «Луч-2М»: 1 – катушки с телефонным кабелем, 2 – трансформаторы, 3 – барабан для намотки кабеля, 4 – ящик для инструмента, 5 – огни взлетно-посадочной полосы, 6 – электрические кабели

В 80-е годы на военных аэродромах появилась всепогодная комбинированная поливомоечная машина АКПМ-3 на шасси ЗИЛ-431412 с цистерной на 4200 литров воды, вращавшейся щёткой и поворотным снежным плугом с гидроприводами. Помимо своих прямых обязанностей она применялась для специальной обработки авиатехники и тушения возгораний.



Комбинированная машина АКПМ-3 образца 1986 года на военном аэродроме близ Твери (фото В. Кузьмина)

К категории машин химзащиты относилось несколько доработанных надстроек на ЗИЛе-130, которые ранее базировались на других грузовиках. К ним относились дезинфекционно-душевые установки ДДА-66П и ДДА-2 от автомобилей ГАЗ-66 и ЗИЛ-164, а также дегазационно-воздушный комплекс АГВ-3М, который с 50-х годов выпускали на шасси ЗИС-150, ЗИЛ-164 и ЗИЛ-157.



Дезинфекционно-душевая машина ДДА-2 со специальным кузовом на базе ЗИЛ-130-76 в польской армии

В завершение стоит вспомнить специальные закрытые 18-местные кузова SHL-740 с зарешёченными окнами производства польского Завода специальных автомобилей, смонтированные на шасси ЗИЛ-130-76, которые применялись для доставки подразделений Внутренних войск СССР и специальных сил МВД.



Шасси ЗИЛ-431410 с польским кузовом для доставки подразделений МВД. 1990 год (фото автора)

На заглавной фотографии – аэродромный стартовый командный пункт СКП-11 с застеклённым отсеком руководителя полётов и сигнальными устройствами на автомобиле ЗИЛ-130Е-80.