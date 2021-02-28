Разработка грузовика ЗИЛ-130 началась в 1953-м с создания более мощного автомобиля ЗИС-150М. Через три года он предстал в обновлённом виде ЗИЛ-130А, а в 1959-м на нём появился опытный двигатель V8. Первую партию машин ЗИЛ-130 собрали в 1962-м, а через два года Московский автозавод приступил к их серийному производству.
Серийные автомобили ЗИЛ-130 (1962-1994 гг.)
Дорожный грузовик ЗИЛ-130 (4х2) оборудовали верхнеклапанным 150-сильным двигателем V8, синхронизированной пятиступенчатой коробкой передач, гидроусилителем рулевого управления, трёхместной цельнометаллической кабиной с панорамными лобовыми стёклами и капотом аллигаторного типа. Впоследствии часть этих агрегатов и узлов была использована на армейских автомобилях ЗИЛ-131.
В разные годы грузоподъёмность ЗИЛ-130 колебалась от четырех до 5,5 тонн для всех видов дорог. Он буксировал прицепы полной массой восемь тонн и развивал максимальную скорость 90 км/ч.
В процессе производства автомобиль был трижды несущественно доработан. Главные изменения произошли в середине 70-х, когда начался выпуск шеститонного грузовика ЗИЛ-130-76 с гипоидной главной передачей и изменённой облицовкой радиатора. Позднее на модели 130-80 была улучшена тормозная система, а последняя модернизация относилась к новой базовой версии 431410 с узлами от дизельной гаммы ЗИЛ-4331.
Военное оснащение на грузовиках ЗИЛ-130
В советских Вооруженных силах и в армиях союзных стран серийные ЗИЛ-130 с деревянными кузовами и съёмными скамьями выполняли второстепенную роль. На дорогах общего пользования и в тыловых регионах они доставляли военнослужащих, несли на себе несложные военные надстройки и изредка участвовали в парадах.
Исключением из правил был опытный высокобортный армейский грузовик ЗИЛ-431410 с уплотнителями кузова и собственной отопительно-вентиляционной установкой с дымовой трубой. Она устанавливалась над кабиной и снабжалась вентилятором, который прогонял свежий воздух, подогревая его в теплообменнике за счёт сгорания жидкого топлива.
В десятках экземпляров на 130-м шасси собирали средства связи, автоцистерны, мастерские и аэродромные машины с коротким пробегом. В опытном порядке в бортовых кузовах монтировали спаренные зенитные установки калибра 23 мм и испытывали переносные пусковые ракетные установки «Джигит».
Типовые кузова-фургоны
С середины 60-х на этих грузовиках стали монтировать обитаемые герметизированные и достаточно вместительные деревометаллические кузова КУНГ-1М нескольких версий с системами жизнеобеспечения, применявшиеся в основном для радиотехнического оборудования.
Вторыми по значению были бескаркасные кузова К-66У2, которые являлись удлиненными версиями армейских конструкций К-66 с панелями из армированного пенопласта, плоскими скосами крыши и фильтровентиляционной установкой. На основе каркасно-металлического кузова КМ-66 был создан усиленный вариант КМ-130 с полезной нагрузкой 4,2 тонны.
Радиотехнические средства связи и управления
Наиболее широкую гамму военной техники составляли радиотехнические средства в кузовах КУНГ-1М на шасси ЗИЛ-130Е и 431412 с экранированным электрооборудованием, предназначенные для работы на стационарных позициях малых и средних аэродромов. В развернутом состоянии их высокие телескопические антенны не соответствовали дорожным требованиям, поэтому в транспортном положении их складывали или временно демонтировали.
Эту программу открывала ультракоротковолновая приёмопередающая станция Р-831М на базе ЗИЛ-130Е-76, служившая для поддержания радиосвязи с различными летательными аппаратами для их приведения на «родные» аэродромы, с наземными объектами, подвижными или мобильными командными пунктами.
Радиостанция средней мощности ПАР-8СС базировалась на шасси ЗИЛ-130Е с двумя отсеками, в которых размещались аппаратная с ультракоротковолновой радиостанцией и агрегатная со средствами управления и блоком питания.
Развитием аэродромного стартового командного пункта СКП-9 на грузовике ЗИЛ-164АД стал модернизированный вариант СКП-9МВ на ЗИЛе-130Е со съёмной застеклённой наблюдательной «будкой» руководителя полётов (фонарём) и двумя телескопическими антеннами. Прицеп служил для перевозки электростанции, радиотехнических и телефонных систем связи и светотехнических средств.
Следующей модернизацией командного пункта был вариант СКП-11 на автомобиле ЗИЛ-130Е-80 для управления полётами военных летательных аппаратов на частотах телефонной, телеграфной и радиосвязи.
Как и на прежних версиях, с левой стороны покатой крыши доработанного КУНГа-1М устанавливалась «будка», которую при движении по дорогам общего пользования снимали и перевозили на прицепе. В комплект машины входили пять радиостанций, три радиоприемника, переносные кабельные катушки, трёхцветные светофоры и прицеп с бензоэлектрическим агрегатом.
Автомобили топливной службы
Многоцелевая перекачивающая станция горючего ПСГ-160 являлась комбинацией грузовиков 130-й серии, оснащённых коробкой отбора мощности и двухступенчатым насосом, размещённым в специальном скрытом отсеке между кабиной и грузовой платформой. Такие машины также состояли в трубопроводных батальонах для перекачивания различных видов жидкостей.
К наиболее простым машинам этой категории относились упрощенные автоцистерны двойного назначения без насосной системы для кратковременного хранения и перевозки технической и питьевой воды для обслуживания аэродромов, крупных войсковых формирований и военных городков.
Для перевозки и раздачи топлива служила облегчённая заправочная автоцистерна АЦ-4,2-130 двойного назначения ёмкостью 4 200 литров, насосом центрального расположения, пультом управления и боковыми цилиндрическими пеналами для рукавов.
Единственным «настоящим» топливозаправщиком была машина АТЗ-3,8-130 с эллиптической цистерной вместимостью 3 800 литров, задней кабиной управления, вихревым насосом с приводом от коробки отбора мощности автомобиля, фильтром тонкой очистки и шестью рукавами с раздаточными пистолетами.
Автомобильная техника аэродромных служб
На грузовике ЗИЛ-130 устанавливался доработанный аэродромный пусковой агрегат АПА-35-2М для запуска двигателей летательных аппаратов, о котором мы уже писали. Впоследствии его сменила машина АПА-50, в целом аналогичная следующей более распространенной модели АПА-50М на шасси ЗИЛ-131.
Самой известной аэродромной машиной-долгожителем на бортовых грузовиках ЗИЛ-130 была посадочно-светомаячная станция АПМ-90 или прожекторная установка для освещения взлетно-посадочных полос войсковых аэродромов. Она была разработана в 50-е годы и пережила прежние бортовые шасси ЗИС-150 и ЗИЛ-164. В её состав входили пеленгатор, радиостанция, специальное освещение и дополнительный топливный бак.
Необычной диковинкой стал передвижной кодовый маяк КНС-1ПМ-2 или навигационный светомаяк с максимальной силой света 2,5 тысячи свечей, установленный в кузове ЗИЛа-130Е. Он обеспечивал визуальную дальность на расстоянии 75 километров и опознавание лётчиками места посадки путём передачи специальных кодов по азбуке Морзе.
Комплект аэродромного светотехнического оборудования «Луч-2М» служил для облегчения взлётов и посадок небольших самолётов на полевых аэродромах в неблагоприятных погодных условиях. Для этого по лётному полю расставляли 208 огней в литых корпусах различной мощности и цветности, которые перевозили грузовики-фургоны ЗИЛ-130 с прицепными электростанциями.
В 80-е годы на военных аэродромах появилась всепогодная комбинированная поливомоечная машина АКПМ-3 на шасси ЗИЛ-431412 с цистерной на 4200 литров воды, вращавшейся щёткой и поворотным снежным плугом с гидроприводами. Помимо своих прямых обязанностей она применялась для специальной обработки авиатехники и тушения возгораний.
К категории машин химзащиты относилось несколько доработанных надстроек на ЗИЛе-130, которые ранее базировались на других грузовиках. К ним относились дезинфекционно-душевые установки ДДА-66П и ДДА-2 от автомобилей ГАЗ-66 и ЗИЛ-164, а также дегазационно-воздушный комплекс АГВ-3М, который с 50-х годов выпускали на шасси ЗИС-150, ЗИЛ-164 и ЗИЛ-157.
В завершение стоит вспомнить специальные закрытые 18-местные кузова SHL-740 с зарешёченными окнами производства польского Завода специальных автомобилей, смонтированные на шасси ЗИЛ-130-76, которые применялись для доставки подразделений Внутренних войск СССР и специальных сил МВД.
На заглавной фотографии – аэродромный стартовый командный пункт СКП-11 с застеклённым отсеком руководителя полётов и сигнальными устройствами на автомобиле ЗИЛ-130Е-80.
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Я помню такой Зил-поливалку, его даже в мультик "Прогулка Кота Леопольда" поместили