Указатель уровня топлива при неизменном количестве последнего показывает то полный бак, то меньше половины? А после того, как вы проехали пару сотен километров, стрелка вообще не сдвинулась с места? Конечно, было бы очень здорово, если бы количество горючего в баке не уменьшалось в ходе поездки, но законы физики не обманешь. А указатель уровня топлива иногда привирать способен, и чем быстрее вы с его обманом разберетесь, тем лучше.

Чем грозит неисправный указатель

Указатель уровня топлива на панели, пожалуй, самый простой из всех находящихся на ней приборов, и его понимают абсолютно все люди. Однако иногда он может вводить водителя в заблуждение, и хорошо, если он станет преуменьшать количество горючего в баке. А если указатель примется его преувеличивать?

Поездки на последних каплях бензина или дизеля грозят не только внезапным прекращением путешествия, но и целым букетом сопутствующих проблем. Среди них можно отметить перегрев и как следствие – повышенный износ топливного насоса (горючка в баке его охлаждает). Поднимаемые со дна осадок и грязь могут засорить сетчатый фильтр топливного насоса или другие компоненты топливной системы: топливопроводы, форсунки и даже ТНВД.

Фото: Михаил Баландин

В общем, приятного мало. Именно поэтому желательно регулярно заполнять бак под горлышко и иметь в пути достоверную информацию о количестве бензина или солярки. Есть, конечно, альтернативный вариант – заправка в зависимости от пройденного расстояния, но игры с одометром очень быстро утомляют. Да и необходимой точности они не гарантируют. Особенно если в автомобиле развиваются хронические болезни, связанные с повышенным расходом топлива.

Так что если указатель барахлит, его лучше отремонтировать. А для этого нужно знать, как он устроен.

От датчика до стрелки

Естественно, каждый автопроизводитель по-своему организует систему, которая определяет и выводит на приборную панель информацию об уровне топлива. Но в общем случае ее можно разделить на три основных модуля: указатель, датчик и цепь.

Датчик уровня топлива, питание которого осуществляется от бортовой сети, обычно является частью модуля топливного насоса и состоит из поплавка, металлического стержня (рычага) и потенциометра (переменного резистора). Такая схема обычно именуется рычажной. Измерения происходят следующим образом. Поплавок, изготовленный из плавучего композитного материала или пены (иногда – из металла), плавает на поверхности топлива в баке. Тонким металлическим стержнем он соединен со скользящим элементом (бегунком) резистора. В зависимости от изменения уровня топлива и соответствующего отклонения стержня скользящий элемент движется по контактной поверхности, меняя сопротивление и выходное напряжение.

Фото: Колеса.ру

В последнее время на легковых автомобилях все чаще стали применяться так называемые трубчатые датчики топлива. Алгоритм их работы идентичен, только поплавок в датчиках трубчатого типа гораздо меньше и интегрирован в трубку, по которой движется по мере изменения количества горючего в баке. Принцип действия тот же: в зависимости от уровня меняется сопротивление и, как следствие, показания. Считается, что у таких датчиков они точнее. Обычно датчики трубчатого типа устанавливаются отдельно от насосной станции.

Указатель уровня топлива на панели приборов служит визуальным индикатором данных с датчика уровня топлива. Причем одни указатели уровня топлива управляются непосредственно датчиком, другие – панелью приборов, которая сама получает информацию о напряжении от датчика уровня топлива.

В этой сравнительно простой по устройству системе спрятаться проблеме особенно негде, и при правильном подходе ее отыскать несложно.

Локализация проблемы

Существует всего несколько характерных неисправностей, которые приводят к сбоям указателя уровня топлива. Во-первых, это, безусловно, неисправность самого датчика уровня топлива, которую можно смело считать наиболее распространенной причиной неверных показаний указателя. Во время движения автомобиля датчик уровня постоянно работает, а его скользящий элемент движется по контактной поверхности. Со временем контакты изнашиваются, что приводит к полному разрыву цепи или нарушениям сигналов, которые указатель впоследствии начинает интерпретировать, как ему угодно, в диапазоне от полного до пустого бака. В таком случае датчик придется заменить на новый.

Фото: Светлана Парфёнова

В отдельных случаях контактную поверхность и бегунок можно отреставрировать. Но учитывая чаще всего совсем невысокую стоимость датчика, с реставрацией связываются, только когда речь идет о редкой модели автомобиля или дефицитной детали.

Также в процессе эксплуатации контактные поверхности покрываются налетом или окисляются. Тут радикальных мер не потребуется: восстановить работоспособность датчика можно, очистив эти поверхности обезжиривателем или растворителем.

Во-вторых, к нарушению нормальной работы указателя уровня топлива могут привести проблемы в цепи системы. В зависимости от места и типа повреждения – перетерся проводок, проржавели контакты и т.д. – питание или сигналы на датчик или указатель могут либо вообще не подаваться, либо подаваться с перебоями. Не исключены и проблемы с «массой». Это довольно неприятная неисправность, поскольку она часто проявляется спорадически и требует инспекции всей цепи на предмет возможных обрывов или повреждений. Браться за ее устранение, не имея хорошей подготовки в области электротехники и соответствующего оборудования, крайне нежелательно.

Единственное, что имеет смысл сделать в любом случае, это проверить все доступные для осмотра контакты на датчике уровня топлива и идущую от него проводку. Нередко именно здесь и прячется неисправность, легко устраняемая более жесткой фиксацией, очисткой контактов от окисления или заменой перебитого провода. Часто такие неполадки возникают после неаккуратно проведенного ремонта: замены фильтра в баке, топливного насоса или бака.

Под приборную панель залезть сложнее, но если такая возможность существует – воспользуйтесь и ею. Только делать это надо аккуратно, чтобы не повредить контакты.

Если у вас есть мультиметр, ситуация упрощается. С его помощью можно проверить питание (естественно, предварительно изучив электросхему автомобиля). При включенном зажигании на разъеме датчика оно должно быть в районе 12 В. Если значение отличается, проверьте уровень зарядки АКБ и предохранители, попробуйте найти обрыв цепи или ненадежные контакты.

Фото: Колеса.ру

При наличии даже самого простого OBD сканера можно проверить память ошибок блока управления. Ошибки в диапазоне Р0460 – Р0464 указывают на неисправность в цепи датчика уровня топлива.

Тут мы уже постепенно начали заходить в профессиональные дебри, куда, чтобы не натворить еще больших бед, без надлежащей подготовки лучше не соваться. Часто гораздо целесообразнее отправиться на квалифицированную СТО, чем самостоятельно городить огород. И вот тут-то, чтобы по дороге случайно не остаться без горючего, ориентация на пробег имеет прямой смысл. Но злоупотреблять такой практикой нежелательно.

А контакты, уж коли вы в них залезли вне зависимости от поставленного или не поставленного диагноза, в любом случае на будущее уместно обработать специальным защитным составом-смазкой для электрических соединений. Такие смазки продаются не только в магазинах автозапчастей, но и в обычных хозяйственных.

В-третьих, никогда нельзя исключать механических повреждений: поплавок оторвался, стержень (рычаг) заклинил, потенциометр треснул и прочие неприятности подобного характера. Чаще всего в таких ситуациях указатель уходит в крайние положения и совершенно не двигается. Для проверки придется демонтировать модуль топливного насоса (или отдельно расположенный датчик) и изучить состояние компонентов системы. На многих машинах это сделать несложно: доступ к модулю топливного насоса осуществляется либо из багажного отделения (редко), либо из-под заднего дивана (чаще всего).





В-четвертых, неисправным может быть сам указатель или панель приборов. Это наименее распространенная и, вероятно, самая дорогостоящая проблема. Современные панели приборов представляют собой полностью интегрированные схемы и зачастую не имеют даже сменных лампочек, не говоря уже об отдельных модулях. Если указатель уровня топлива выходит из строя в составе панели, необходимо заменить весь блок.

Для выяснения можно провести самодиагностику панели, способы проведения которой обычно указывают в руководстве пользователя. В новых моделях самодиагностика часто запускается включением и выключением фар определенное количество раз и нажатием кнопки сброса одометра; в старых требуется несколько раз включить и выключить зажигание.

Во время самодиагностики стрелка исправного указателя уровня топлива должна пройти полный круг (полукруг или тот отрезок, который отведен под показания на конкретной модели автомобиля). Если этого не происходит, проблема связана непосредственно с указателем.

Фото: Светлана Парфёнова

В-пятых, проверьте предохранители. Особенно если возникли проблемы с несколькими датчиками: в этом случае причиной часто бывает именно неисправный предохранитель. Все перегоревшие обязательно замените.

В завершении работ, если вы вынимали топливную станцию из бака, обязательно проверьте целостность ее уплотнения. Конструкция узла может быть разная, но какова бы она ни была, покупка новой прокладочки большим ударом по бюджету не станет. А герметичность вы стопроцентно обеспечите. Ее отсутствие чревато не только появлением неприятного запаха в салоне, но и более драматическими сюрпризами вплоть до возгорания. Да, с горюче-смазочными материалами всегда надо держать уши востро.