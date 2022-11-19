Третье поколение Mercedes S-класса с заводским индексом W140 – один из наиболее знаковых штутгартских звездоносцев. Во-первых, в 1991-м «эска» впервые получила шестилитровый двигатель V12, возвышавший её по рабочему объему над седьмой серией BMW в «тридцать втором кузове». Во-вторых, этот автомобиль занял особенное место в автомобильной истории СНГ, став настоящим социально-культурным явлением. Ведь он появился в нашей стране и морально, и физически новым, став транспортным средством нуворишей и просто сильных мира сего. Но сегодня поговорим о силе самого автомобиля и попробуем вспомнить десяток самых крутых или просто необычных вариаций «сто сорокового».

Предсерийное предисловие: 800 SEL V16



«Сто сороковой» мог стать «самым-самым» прямо на конвейере: в материале, посвященном истории создания и успеха Mercedes W140, мы вспоминали о том, что еще на ранних стадиях инженеры Mercedes-Benz занимались разработкой двигателя М160, в блоке которого нашлось место для... шестнадцати цилиндров! Восьмилитровая версия должна была обозначаться соответственно – 800 SEL.

Благодаря дополнительной четвёрке цилиндров классический атмосферник более тридцати лет назад безо всяких нагнетателей и турбин должен был выдать на-гора впечатляющие 540 л.с.! А конструктивно он представлял собой пару рядных «восьмерок» в одном V-образном блоке. Но задолго до Греты Тунберг из-за всё тех же экологов конструкторам пришлось наступить на горло собственному полёту фантазии и ради соответствия ужесточившимся экологическим стандартам «ужать» мотор до «всего-то» двенадцати цилиндров, шести литров и 408 л.с. Вдобавок предполагаемая цена в 300 тысяч дойчмарок вызывала у боссов Mercedes-Benz небезосновательные сомнения в окупаемости подобного экстремального проекта. Поэтому «конвейерным топом» стал именно «шестисотый».

Самый крутой для своего времени: Brabus 7.3

Казалось бы, что может быть круче заводского «кабана на максималках»? Ведь рабочий объем его двенадцатицилиндрового исполинского двигателя на целый литр превосходил аналогичный показатель «семёрки» BMW 750 iL, да и мощность у мотора М120 была впечатляющая: свыше четырех сотен сил до рестайлинга и 394 – после. Однако инженеры из Боттропа восприняли этот мотор всего лишь как заготовку для собственного творения, обещавшего стать венцом всей моторной гаммы «сто сорокового» вообще. По крайней мере, так они небезосновательно полагали в начале девяностых годов. Доработка впуска и выпуска, расточка блока и оригинальная кованая поршневая позволили поднять мощность V12 почти на двести «лошадок», в результате чего их стало 574 л.с., а крутящий момент вырос почти до «грузовых» показателей – 772 Нм.

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Поэтому на спидометре S-класса в тюнинговом исполнении от Brabus появилась умопомрачительная цифра в 330 км/ч – сняв электронную «удавку», 7,3-литровый седан можно было разогнать до 305 км/ч.

Ателье AMG – злейший конкурент Brabus. Однако этот же мотор М120, доработанный в Аффальтербахе и установленный на суперкар Pagani Zonda S 7.3, развивал «всего» 547 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Даже безотносительно «сто сорокового» мотор М120 после доработок оказался настолько крут, что 7,3-литровый Е-класс W210 в 1996 году смог попасть в книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый седан в мире, разогнавшись до 330 км/ч. Так что официально вариант от Brabus может считаться самым крутым.

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Самый длинный и защищенный: Mercedes-Benz S 600 Pullman-Limousine Guard

Как известно, «шестисотый» был не только личным автомобилем успешных российских бизнесменов первой волны, но и «служебной машиной» элиты, включая президентов. Неудивительно, что все они хотели от автомобиля максимального уровня защиты: при покушениях преступники часто выбирали в качестве объекта нападения именно автомобиль.

Самый известный пример произошел 9 февраля 1998 года в Грузии: тогда было совершено покушение на второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, ехавшего в бронированном Mercedes-Benz W140 S600. Правительственный кортеж обстреляли из автоматического оружия и гранатометов, причем первая выпущенная граната попала в асфальт перед автомобилем, а вот вторая угодила прямо в моторный отсек.

В результате начавшейся перестрелки смертельные ранения получили нападавший и два телохранителя Шеварднадзе, который получил только лёгкие ранения. Немецкая компания посчитала это лучшей рекламой для своих «гардов» и в качестве благодарности подарила Грузии новый седан.



Ведь «броневики» на базе версий S500 и S600, серия которых называлась Sonderschultz, начали выпускать вскоре после начала производства W140. Эти автомобили со скрытым бронированием обеспечивали защиту по классу В6+/В7, выдерживая обстрел из автомата Калашникова, а опознать их можно было разве что по специфических колёсам и широкой окантовке по периметру стёкол.

Но для самых сильных мира сего даже «броневик» сделали особенным: защищенный «шестисотый» растянули, сделав его классическим лимузином Pullman-Sonderschutz с расстоянием между осями в 4,1 м. Президентский пульман-лимузин, впрочем, оснащался стандартным для S600 шестилитровым V12 мощностью 394 л.с., что для такой длинной и тяжелой машины выглядело не слишком убедительно. Впрочем, в этом конкретном случае динамические качества автомобиля в силу специфики его эксплуатации не имели особого значения...

Броня крепка и лимузины наши быстры… 1 / 5 Броня крепка и лимузины наши быстры… 2 / 5 Броня крепка и лимузины наши быстры… 3 / 5 Броня крепка и лимузины наши быстры… 4 / 5 Броня крепка и лимузины наши быстры… 5 / 5

Это не броневик, а обычный пульман-лимузин, что видно по толщине боковых стёкол

Самый многолитровый и современный: RENNtech 600 SEL 7.6

В этом году Brabus 7.3 потерял титул «самого многолитрового» S-класса третьей генерации, оставаясь, впрочем, самым крутым «сто сороковым» своего времени. А вот сейчас на лаврах почивает Mercedes-Benz 600 SEL в тюнинге от американского тюнинг-ателье RENNtech. Во Флориде вспомнили про отпраздновавший своё тридцатилетие седан третьей генерации и сделали на базе отлично сохранившегося экземпляра настоящий рестомод, в котором близкая к аутентичной внешность сочетается с современной технической составляющей. Чтобы создать RENNtech S76R, сотрудникам ателье пришлось разобрать дорестайлинговую машину 1992 года выпуска, отреставрировать ее и основательно «перелопатить» начинку, «прокачав» W140 до современного уровня. Подход практически «брабусовский»: облегченная поршневая группа, новые распредвалы (причем производства AMG!), равнодлинный выпуск и другой впуск, новый блок управления... В итоге вместо заводских 408 л.с. и 580 Нм отдача мотора увеличилась до 623 л.с. и 953 Нм. И это немудрено, ведь рабочий объем вырос до запредельных 7,6 литра. Правда, в RENNtech при этом поменяли «четырехступку» на более современный и быстрый пятиступенчатый автомат, а сзади появился самоблок OS Giken. Не забыли и про салон, полностью перетянув его, но сохранив классически сдержанный стиль W140. В итоге монументальный седан с элегантным аэродинамическим обвесом разгоняется до 100 км/ч менее, чем за пять секунд!

Новые песни на старый лад – так в двух словах можно описать необычный проект RENNtech 1 / 6 Новые песни на старый лад – так в двух словах можно описать необычный проект RENNtech 2 / 6 Новые песни на старый лад – так в двух словах можно описать необычный проект RENNtech 3 / 6 Новые песни на старый лад – так в двух словах можно описать необычный проект RENNtech 4 / 6 Новые песни на старый лад – так в двух словах можно описать необычный проект RENNtech 5 / 6 Новые песни на старый лад – так в двух словах можно описать необычный проект RENNtech 6 / 6

Представители компании при этом заявили, что самый многолитровый S-класс отнюдь не обязан остаться уникальным проектом, изготовленным в единственном экземпляре: если найдёт»я обеспеченный заказчик, он сможет приобрести свой «шестисотый на максималках".



Самый грузовой и сумасшедший: универсалы T-modell и S73T

Кузов универсал и представительский седан сочетаются в одном предложении примерно так же, как розовый цвет и костюм работника бюро ритуальных услуг. Однако в 1995 году пятидверный грузопассажирский S-класс действительно появился и предлагался в качестве мелкосерийной версии T-modell! Разумеется, в Штутгарте сначала разрешили подобную переделку, а её разработку осуществила фирма CADFORM.

Необычные универсалы собирало специализированное предприятие BINZ, причем прибавка по стоимости к стандартным версиям S320, S420, S500 и S600 в длиннобазном исполнении составляла 140 000 дойчмарок! При этом машина в любом случае получала заднюю подвеску с автоматическим поддержанием дорожного просвета независимо от нагрузки, а сам Mercedes-Benz сохранял все гарантийные обязательства.



Но такой универсал – далеко не предел экзотики, связанной с типом кузова. Султан Брунея Хассанал Болкиах как-то заказал AMG 15 экземпляров универсала S73T, который, по сути, состоял из трёх Мерседесов: передок позаимствовали от купе С140, зад – от универсала E-class W210, а вот посередине остался как раз исходник-«стосорокет». А по рабочему объему двигатель от AMG был равен мотору Brabus – 7,3 литра.

Арабский тюнинг, своеобразный и беспощадный 1 / 4 Арабский тюнинг, своеобразный и беспощадный 2 / 4 Арабский тюнинг, своеобразный и беспощадный 3 / 4 Арабский тюнинг, своеобразный и беспощадный 4 / 4

Самый быстрый на планете: KO Motors 860 S600 V12 Biturbo

Венгры умеют «заряжать» не только советские Жигули, но и Мерседесы: титул самого быстрого W140 на планете носит не какой-нибудь экземпляр AMG, Brabus, Carlsson или Lorinser, а продукт венгерского тюнинг-ателье KO Motors. Самое удивительное, что S600 V12 Biturbo появился по заказу казахского (!) коллекционера, который отдал за такого «кабана» 225 000 евро. Их запросили за 860 л.с. и 1190 Нм крутящего момента, которые 5,5-литровый мотор V12 развивает благодаря паре турбин.

Это творение венгерских демиургов считается быстрейшим в мире «сто сороковым» 1 / 5 Это творение венгерских демиургов считается быстрейшим в мире «сто сороковым» 2 / 5 Это творение венгерских демиургов считается быстрейшим в мире «сто сороковым» 3 / 5 Это творение венгерских демиургов считается быстрейшим в мире «сто сороковым» 4 / 5 Это творение венгерских демиургов считается быстрейшим в мире «сто сороковым» 5 / 5

Спидометр при этом разметили до 400 км/ч, причем при испытаниях на «взлётке» аэродрома практически неотличимый от обычного «шестисотого» (требование заказчика) разогнался до 100 км/ч за 4,3 с, 200 км/ч автомобиль набрал за 10,6 с, а разгон до максимальной скорости пришлось прервать на 270 км/ч (0-270 – 19,3 с). Зато показатель 100-200 км/ч машина взяла всего за шесть секунд, что и позволило венграм громко назвать своё творение быстрейшим W140 на планете.

Самый слабый и медлительный: 280S/350TD

На противоположной «чаше весов» находятся бюджетные, если так вообще можно выразиться про S-класс, версии с шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями. Наиболее доступные «стосорокеты» оснащались 6-цилиндровыми моторами М104 Е28 объемом 2,8 л, причем до рестайлинга 1993 года модификация обозначалась как 300 SE 2.8, а после – S280.

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Изначально «уменьшительный» для модели 300SE индекс 2.8 в виде шильдика размещали на крышке багажника.

Интерьер начальной версии выглядел довольно скромно​

Рядная шестёрка – не то, что доктор прописал для такой мощной и тяжелой машины



Седан с «шестеркой» мощностью 193 л.с. всё же мог взять отметку 200 км/ч, разогнавшись до 210-215 км/ч в зависимости от трансмиссии, но для достижения цифры 100 на спидометре ему требовалась небольшая вечность в 11 секунд, то есть практически любой хот-хэтч того времени мог объехать эту версию при светофорном старте с места.

Работавший на тяжелом топливе мотор OM603 D35A был еще слабее (150 л.с.), но по крутящему моменту (310 Нм при 2000 об/мин) превосходил бензиновую версию (270 Нм при 3750 об/мин). Однако со своими 12,9 секунды до сотни турбодизельный S-класс мог соревноваться разве что с карбюраторной «девяткой».

Самый открытый и кустарный: кабриолет

Тюнинг-ателье создали множество вариаций на базе стандартных S-классов, причем ателье Lumano создало на базе купе С140 полноценный кабриолет. Казалось бы, четырёхдверному седану «снести крышу» не получится, однако жителей ОАЭ такие условности, как жесткость кузова и прочие сложности, связанные с конверсией цельнометаллического седана в «кабрик», отнюдь не остановили. Результат – на фото.

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Детали подобной модернизации неизвестны, равно как и итоговая жесткость кузова. Вопрос целесообразности в любом случае остаётся открытым. Впрочем, каждый из нас немного султан Брунея...



Самый величественный и просто единственный: ландо для Папы Римского

Наиболее уникальным S-классом считается отнюдь не 7,3-литровый Brabus, универсал T-Modell или новейший рестомод от RENNtech: в марте 1997 года Mercedes в единственном экземпляре изготовил специально для Ватикана «Папамобиль» на базе рестайлингового «шестисотого». Ландоле для перевозки Папы Римского в передней части кузова сохранило родной фрагмент крыши, а вот после центральной стойки автомобиль стал открытым, причем задние двери сохранили свои верхние рамки и остекление.

Ландоле – так называется кузов этого «Папамобиля»​

Самый аутентичный и сохранившийся: капсула времени S500 1993 года с пробегом 1958 км

Ну а закончим мы на самой позитивной ноте: если многие из «сто сороковых» давно пали жертвами времени, аварий, покушений и просто гаражных мастеров, то одному «пятисотому» очень повезло. До наших дней практически в первозданном виде дожил один из первых S500, на одометре которого застыла невероятная цифра в 1958 км.

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Машина в идеальном «сохране» была выставлена на продажу в Москве за 4,8 миллиона рублей, «засветившись» одновременно и на немецких онлайн-площадках. Поэтому определить, где именно физически находился этот «музейный экспонат», было невозможно. Дорестайлинговый седан с кузовом черного цвета, серой «листвой» и оранжевыми передними поворотниками выглядит на фото так, будто бы покинул конвейер не в 1993 году, а вчера. Новой такая машина с длинной базой стоила 145 000 немецких марок, а «пятисотый-коротыш» стартовал от 137 820 марок. Ну а спустя почти тридцать лет ценность такой «капсулы времени» невозможно измерить ни неактуальными уже дойчмарками, ни актуальными пока евро.



Вместо постскриптума:

Никакая другая машина не предлагала такой комфорт и подвеску для езды, и ни один другой автомобиль в этой категории не мог бы управляться с такой безопасностью и с такой маневренностью в одно и то же время. S-класс был гигантом, которого учили танцевать на пальцах ног. Вольфганг Петерс статья «Конец хорошего патриарха», журнал «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 25 августа 1998 года