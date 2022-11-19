Предсерийное предисловие: 800 SEL V16
«Сто сороковой» мог стать «самым-самым» прямо на конвейере: в материале, посвященном истории создания и успеха Mercedes W140, мы вспоминали о том, что еще на ранних стадиях инженеры Mercedes-Benz занимались разработкой двигателя М160, в блоке которого нашлось место для... шестнадцати цилиндров! Восьмилитровая версия должна была обозначаться соответственно – 800 SEL.
Благодаря дополнительной четвёрке цилиндров классический атмосферник более тридцати лет назад безо всяких нагнетателей и турбин должен был выдать на-гора впечатляющие 540 л.с.! А конструктивно он представлял собой пару рядных «восьмерок» в одном V-образном блоке. Но задолго до Греты Тунберг из-за всё тех же экологов конструкторам пришлось наступить на горло собственному полёту фантазии и ради соответствия ужесточившимся экологическим стандартам «ужать» мотор до «всего-то» двенадцати цилиндров, шести литров и 408 л.с. Вдобавок предполагаемая цена в 300 тысяч дойчмарок вызывала у боссов Mercedes-Benz небезосновательные сомнения в окупаемости подобного экстремального проекта. Поэтому «конвейерным топом» стал именно «шестисотый».
Казалось бы, что может быть круче заводского «кабана на максималках»? Ведь рабочий объем его двенадцатицилиндрового исполинского двигателя на целый литр превосходил аналогичный показатель «семёрки» BMW 750 iL, да и мощность у мотора М120 была впечатляющая: свыше четырех сотен сил до рестайлинга и 394 – после. Однако инженеры из Боттропа восприняли этот мотор всего лишь как заготовку для собственного творения, обещавшего стать венцом всей моторной гаммы «сто сорокового» вообще. По крайней мере, так они небезосновательно полагали в начале девяностых годов. Доработка впуска и выпуска, расточка блока и оригинальная кованая поршневая позволили поднять мощность V12 почти на двести «лошадок», в результате чего их стало 574 л.с., а крутящий момент вырос почти до «грузовых» показателей – 772 Нм.
Поэтому на спидометре S-класса в тюнинговом исполнении от Brabus появилась умопомрачительная цифра в 330 км/ч – сняв электронную «удавку», 7,3-литровый седан можно было разогнать до 305 км/ч.
Ателье AMG – злейший конкурент Brabus. Однако этот же мотор М120, доработанный в Аффальтербахе и установленный на суперкар Pagani Zonda S 7.3, развивал «всего» 547 л.с. и 750 Нм крутящего момента.
Даже безотносительно «сто сорокового» мотор М120 после доработок оказался настолько крут, что 7,3-литровый Е-класс W210 в 1996 году смог попасть в книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый седан в мире, разогнавшись до 330 км/ч. Так что официально вариант от Brabus может считаться самым крутым.
Как известно, «шестисотый» был не только личным автомобилем успешных российских бизнесменов первой волны, но и «служебной машиной» элиты, включая президентов. Неудивительно, что все они хотели от автомобиля максимального уровня защиты: при покушениях преступники часто выбирали в качестве объекта нападения именно автомобиль.
Самый известный пример произошел 9 февраля 1998 года в Грузии: тогда было совершено покушение на второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, ехавшего в бронированном Mercedes-Benz W140 S600. Правительственный кортеж обстреляли из автоматического оружия и гранатометов, причем первая выпущенная граната попала в асфальт перед автомобилем, а вот вторая угодила прямо в моторный отсек.
В результате начавшейся перестрелки смертельные ранения получили нападавший и два телохранителя Шеварднадзе, который получил только лёгкие ранения. Немецкая компания посчитала это лучшей рекламой для своих «гардов» и в качестве благодарности подарила Грузии новый седан.
Ведь «броневики» на базе версий S500 и S600, серия которых называлась Sonderschultz, начали выпускать вскоре после начала производства W140. Эти автомобили со скрытым бронированием обеспечивали защиту по классу В6+/В7, выдерживая обстрел из автомата Калашникова, а опознать их можно было разве что по специфических колёсам и широкой окантовке по периметру стёкол.
Но для самых сильных мира сего даже «броневик» сделали особенным: защищенный «шестисотый» растянули, сделав его классическим лимузином Pullman-Sonderschutz с расстоянием между осями в 4,1 м. Президентский пульман-лимузин, впрочем, оснащался стандартным для S600 шестилитровым V12 мощностью 394 л.с., что для такой длинной и тяжелой машины выглядело не слишком убедительно. Впрочем, в этом конкретном случае динамические качества автомобиля в силу специфики его эксплуатации не имели особого значения...
В этом году Brabus 7.3 потерял титул «самого многолитрового» S-класса третьей генерации, оставаясь, впрочем, самым крутым «сто сороковым» своего времени. А вот сейчас на лаврах почивает Mercedes-Benz 600 SEL в тюнинге от американского тюнинг-ателье RENNtech. Во Флориде вспомнили про отпраздновавший своё тридцатилетие седан третьей генерации и сделали на базе отлично сохранившегося экземпляра настоящий рестомод, в котором близкая к аутентичной внешность сочетается с современной технической составляющей. Чтобы создать RENNtech S76R, сотрудникам ателье пришлось разобрать дорестайлинговую машину 1992 года выпуска, отреставрировать ее и основательно «перелопатить» начинку, «прокачав» W140 до современного уровня. Подход практически «брабусовский»: облегченная поршневая группа, новые распредвалы (причем производства AMG!), равнодлинный выпуск и другой впуск, новый блок управления... В итоге вместо заводских 408 л.с. и 580 Нм отдача мотора увеличилась до 623 л.с. и 953 Нм. И это немудрено, ведь рабочий объем вырос до запредельных 7,6 литра. Правда, в RENNtech при этом поменяли «четырехступку» на более современный и быстрый пятиступенчатый автомат, а сзади появился самоблок OS Giken. Не забыли и про салон, полностью перетянув его, но сохранив классически сдержанный стиль W140. В итоге монументальный седан с элегантным аэродинамическим обвесом разгоняется до 100 км/ч менее, чем за пять секунд!
Представители компании при этом заявили, что самый многолитровый S-класс отнюдь не обязан остаться уникальным проектом, изготовленным в единственном экземпляре: если найдёт»я обеспеченный заказчик, он сможет приобрести свой «шестисотый на максималках".
Кузов универсал и представительский седан сочетаются в одном предложении примерно так же, как розовый цвет и костюм работника бюро ритуальных услуг. Однако в 1995 году пятидверный грузопассажирский S-класс действительно появился и предлагался в качестве мелкосерийной версии T-modell! Разумеется, в Штутгарте сначала разрешили подобную переделку, а её разработку осуществила фирма CADFORM.
Необычные универсалы собирало специализированное предприятие BINZ, причем прибавка по стоимости к стандартным версиям S320, S420, S500 и S600 в длиннобазном исполнении составляла 140 000 дойчмарок! При этом машина в любом случае получала заднюю подвеску с автоматическим поддержанием дорожного просвета независимо от нагрузки, а сам Mercedes-Benz сохранял все гарантийные обязательства.
Но такой универсал – далеко не предел экзотики, связанной с типом кузова. Султан Брунея Хассанал Болкиах как-то заказал AMG 15 экземпляров универсала S73T, который, по сути, состоял из трёх Мерседесов: передок позаимствовали от купе С140, зад – от универсала E-class W210, а вот посередине остался как раз исходник-«стосорокет». А по рабочему объему двигатель от AMG был равен мотору Brabus – 7,3 литра.
Венгры умеют «заряжать» не только советские Жигули, но и Мерседесы: титул самого быстрого W140 на планете носит не какой-нибудь экземпляр AMG, Brabus, Carlsson или Lorinser, а продукт венгерского тюнинг-ателье KO Motors. Самое удивительное, что S600 V12 Biturbo появился по заказу казахского (!) коллекционера, который отдал за такого «кабана» 225 000 евро. Их запросили за 860 л.с. и 1190 Нм крутящего момента, которые 5,5-литровый мотор V12 развивает благодаря паре турбин.
Спидометр при этом разметили до 400 км/ч, причем при испытаниях на «взлётке» аэродрома практически неотличимый от обычного «шестисотого» (требование заказчика) разогнался до 100 км/ч за 4,3 с, 200 км/ч автомобиль набрал за 10,6 с, а разгон до максимальной скорости пришлось прервать на 270 км/ч (0-270 – 19,3 с). Зато показатель 100-200 км/ч машина взяла всего за шесть секунд, что и позволило венграм громко назвать своё творение быстрейшим W140 на планете.
На противоположной «чаше весов» находятся бюджетные, если так вообще можно выразиться про S-класс, версии с шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями. Наиболее доступные «стосорокеты» оснащались 6-цилиндровыми моторами М104 Е28 объемом 2,8 л, причем до рестайлинга 1993 года модификация обозначалась как 300 SE 2.8, а после – S280.
Изначально «уменьшительный» для модели 300SE индекс 2.8 в виде шильдика размещали на крышке багажника.
Седан с «шестеркой» мощностью 193 л.с. всё же мог взять отметку 200 км/ч, разогнавшись до 210-215 км/ч в зависимости от трансмиссии, но для достижения цифры 100 на спидометре ему требовалась небольшая вечность в 11 секунд, то есть практически любой хот-хэтч того времени мог объехать эту версию при светофорном старте с места.
Работавший на тяжелом топливе мотор OM603 D35A был еще слабее (150 л.с.), но по крутящему моменту (310 Нм при 2000 об/мин) превосходил бензиновую версию (270 Нм при 3750 об/мин). Однако со своими 12,9 секунды до сотни турбодизельный S-класс мог соревноваться разве что с карбюраторной «девяткой».
Тюнинг-ателье создали множество вариаций на базе стандартных S-классов, причем ателье Lumano создало на базе купе С140 полноценный кабриолет. Казалось бы, четырёхдверному седану «снести крышу» не получится, однако жителей ОАЭ такие условности, как жесткость кузова и прочие сложности, связанные с конверсией цельнометаллического седана в «кабрик», отнюдь не остановили. Результат – на фото.
Детали подобной модернизации неизвестны, равно как и итоговая жесткость кузова. Вопрос целесообразности в любом случае остаётся открытым. Впрочем, каждый из нас немного султан Брунея...
Наиболее уникальным S-классом считается отнюдь не 7,3-литровый Brabus, универсал T-Modell или новейший рестомод от RENNtech: в марте 1997 года Mercedes в единственном экземпляре изготовил специально для Ватикана «Папамобиль» на базе рестайлингового «шестисотого». Ландоле для перевозки Папы Римского в передней части кузова сохранило родной фрагмент крыши, а вот после центральной стойки автомобиль стал открытым, причем задние двери сохранили свои верхние рамки и остекление.
Ну а закончим мы на самой позитивной ноте: если многие из «сто сороковых» давно пали жертвами времени, аварий, покушений и просто гаражных мастеров, то одному «пятисотому» очень повезло. До наших дней практически в первозданном виде дожил один из первых S500, на одометре которого застыла невероятная цифра в 1958 км.
Машина в идеальном «сохране» была выставлена на продажу в Москве за 4,8 миллиона рублей, «засветившись» одновременно и на немецких онлайн-площадках. Поэтому определить, где именно физически находился этот «музейный экспонат», было невозможно. Дорестайлинговый седан с кузовом черного цвета, серой «листвой» и оранжевыми передними поворотниками выглядит на фото так, будто бы покинул конвейер не в 1993 году, а вчера. Новой такая машина с длинной базой стоила 145 000 немецких марок, а «пятисотый-коротыш» стартовал от 137 820 марок. Ну а спустя почти тридцать лет ценность такой «капсулы времени» невозможно измерить ни неактуальными уже дойчмарками, ни актуальными пока евро.
Вместо постскриптума:
Никакая другая машина не предлагала такой комфорт и подвеску для езды, и ни один другой автомобиль в этой категории не мог бы управляться с такой безопасностью и с такой маневренностью в одно и то же время. S-класс был гигантом, которого учили танцевать на пальцах ног.
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