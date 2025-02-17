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Штрафы за нарушение ПДД с января 2025 года: что изменилось

17.02.2025 188 0 0

Все слышали, что с 1 января 2025 года вступил в силу федеральный закон № 490-ФЗ от 26 декабря 2024 года. Этот закон внес поправки в КоАП, которые ввели новые штрафы за нарушение ПДД и изменили размер многих существующих штрафов. Давайте кратко резюмируем, что изменилось, и соберем все в удобную таблицу.

Какие появились новые штрафы?

В новой редакции КоАП появились новые штрафы за повторные нарушения отдельных пунктов ПДД. Напомним, что по закону повторным считается нарушение, совершенное «до истечения одного года со дня окончания исполнения постановления». Проще говоря, повторное нарушение – это нарушение, совершенное в течение года после уплаты штрафа по той же статье.

Новые штрафы предусмотрены за следующие повторные нарушения:

  • Езда без полиса ОСАГО. Новый пункт 3 статьи 12.37 КоАП указывает, что повторное неисполнение обязанности по страхованию ТС влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.
  • Проезд под знак, запрещающий движение грузовиков. Новый пункт 8 статьи 12.16 указывает, что повторное несоблюдение знаков, запрещающих движение грузовых ТС, влечет наложение административного штрафа в размере 10 000 рублей

Что произошло со скидками на уплату штрафов?

Новый закон внес поправки в пункт 1.3 статьи 32.2 КоАП, которая предусматривает скидки на уплату многих штрафов. Если раньше штраф в течение 20 дней со дня вынесения постановления можно было уплатить в размере 50%, то в новой редакции «не позднее тридцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере 75 процентов от суммы наложенного административного штрафа».

То есть, скидка на уплату штрафов теперь составляет не 50%, а 25%, но оплатить штраф со скидкой можно в течение 30 дней, а не 20.

Какие штрафы увеличились?

Новый закон увеличил сумму штрафов за многие нарушения ПДД в 1,5 раза. Однако штраф для водителей грузовиков за проезд под знак, запрещающий движение грузовой техники, увеличился сразу в 10 раз – с 500 до 5000 рублей.

Впрочем, даже те штрафы, размер которых не увеличил новый закон, все равно стали выше при быстрой оплате с учетом уменьшения скидки. Например, если водитель банально забыл дома права, то из 500 рублей штрафа по части 2 статьи 12.3 теперь придется платить не 250, а 375 рублей. А езда без страховки хоть и наказывается все тем же штрафом в 800 рублей по части 2 статьи 12.37, но заплатить со скидкой придется 600 рублей, а не 400. В общем, чем больше штраф, тем больше ощущается снижение скидки.

Давайте соберем все изменения по штрафам за нарушение ПДД в единую таблицу. Красным цветом в таблице выделены те штрафы, которые нельзя оплатить со скидкой.

НарушениеШтраф до 1 января 2025 года, руб.Штраф с 1 января 2025 года, руб.
Штрафы для водителей всех категорий
Непристегнутый ремень безопасности10001500
Превышение скорости от 20 до 40 км/ч500750
Превышение скорости от 40 до 60 км/ч1000 – 15001500 – 2250
Превышение скорости от 60 до 80 км/ч2000 – 2500 3000 – 3750
Превышение скорости более чем на 80 км/ч50007500
Повторное превышение скорости от 40 до 60 км/ч2000 – 2500
3000 – 3750
Повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч50007500
Проезд на красный свет10001500
Повторный проезд на красный свет50007500
Движение по обочинам, нарушение правил расположения на проезжей части и правил встречного разъезда15002250
Выезд на встречную полосу при объезде препятствия1000 – 1500 1500 – 2250
Выезд на встречную полосу при обгоне и в других случаях, не связанных с объездом препятствия50007500
Повторный выезд на встречную полосу при обгоне и в других случаях, не связанных с объездом препятствия50007500
Несоблюдение требований знаков или разметки500750
Поворот налево или разворот в нарушение требований знаков или разметки1000 – 15001500 – 2250
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением50007500
Повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением50007500
Нарушение запрета остановки или стоянки15002250
Нарушение запрета остановки или стоянки в Москве и Санкт-Петербурге30004500
Движение или остановка на полосе для автобусов15002250
Движение или остановка на полосе для автобусов в Москве и Санкт-Петербурге30004500
Непредоставление преимущества автомобилям экстренных служб3000 – 50004500 – 7500
Вождение в нетрезвом состоянии30 00045 000
Вождение в нетрезвом состоянии без прав30 00045 000
Передача управления водителю в нетрезвом состоянии30 00045 000
Нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью2500 – 5000 3750 – 7500
Нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью средней тяжести10 000 – 25 00015 000 – 37 500
Отказ от освидетельствования на состояние опьянения30 00045 000
Отказ от освидетельствования на состояние опьянения водителем без прав30 00045 000
Употребление алкоголя, наркотических, психотропных веществ после ДТП или остановки автомобиля сотрудником полиции до проведения освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения30 00045 000
Штрафы для водителей мотоциклов
Езда без шлема на мотоцикле10001500
Штрафы для водителей грузовиков
Нарушение требований знаков, запрещающих движение грузовиков5005000
Нарушение требований знаков, запрещающих движение грузовиков, в Москве и Санкт-Петербурге50007500
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