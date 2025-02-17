Штрафы за нарушение ПДД с января 2025 года: что изменилось

Все слышали, что с 1 января 2025 года вступил в силу федеральный закон № 490-ФЗ от 26 декабря 2024 года. Этот закон внес поправки в КоАП, которые ввели новые штрафы за нарушение ПДД и изменили размер многих существующих штрафов. Давайте кратко резюмируем, что изменилось, и соберем все в удобную таблицу.

Какие появились новые штрафы?

В новой редакции КоАП появились новые штрафы за повторные нарушения отдельных пунктов ПДД. Напомним, что по закону повторным считается нарушение, совершенное «до истечения одного года со дня окончания исполнения постановления». Проще говоря, повторное нарушение – это нарушение, совершенное в течение года после уплаты штрафа по той же статье.

Новые штрафы предусмотрены за следующие повторные нарушения:

Езда без полиса ОСАГО. Новый пункт 3 статьи 12.37 КоАП указывает, что повторное неисполнение обязанности по страхованию ТС влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.

Проезд под знак, запрещающий движение грузовиков. Новый пункт 8 статьи 12.16 указывает, что повторное несоблюдение знаков, запрещающих движение грузовых ТС, влечет наложение административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Что произошло со скидками на уплату штрафов?

Новый закон внес поправки в пункт 1.3 статьи 32.2 КоАП, которая предусматривает скидки на уплату многих штрафов. Если раньше штраф в течение 20 дней со дня вынесения постановления можно было уплатить в размере 50%, то в новой редакции «не позднее тридцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере 75 процентов от суммы наложенного административного штрафа».

То есть, скидка на уплату штрафов теперь составляет не 50%, а 25%, но оплатить штраф со скидкой можно в течение 30 дней, а не 20.

Какие штрафы увеличились?

Новый закон увеличил сумму штрафов за многие нарушения ПДД в 1,5 раза. Однако штраф для водителей грузовиков за проезд под знак, запрещающий движение грузовой техники, увеличился сразу в 10 раз – с 500 до 5000 рублей.

Впрочем, даже те штрафы, размер которых не увеличил новый закон, все равно стали выше при быстрой оплате с учетом уменьшения скидки. Например, если водитель банально забыл дома права, то из 500 рублей штрафа по части 2 статьи 12.3 теперь придется платить не 250, а 375 рублей. А езда без страховки хоть и наказывается все тем же штрафом в 800 рублей по части 2 статьи 12.37, но заплатить со скидкой придется 600 рублей, а не 400. В общем, чем больше штраф, тем больше ощущается снижение скидки.

Давайте соберем все изменения по штрафам за нарушение ПДД в единую таблицу. Красным цветом в таблице выделены те штрафы, которые нельзя оплатить со скидкой.