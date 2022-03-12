Точка опоры: угадаешь ли ты автомобиль по его креслу

В интерьере автомобиля существует немало деталей, по которым его можно идентифицировать. К примеру, мы предлагали вам сделать это по рулевому колесу, рычагу переключения передач, климат-контролю, аудиосистеме и даже часам. Но какой еще элемент, помимо руля и педалей, входит в число первично важных для водителя? Сиденье! И хотя для сидений прежде всего значимы эргономика и удобство, их дизайн всегда был способом разнообразить интерьер. Предлагаем вам угадать автомобили из той эпохи, когда машины и внутри, и снаружи отличались друг от друга куда заметнее, чем в наше время.