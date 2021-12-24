В отчёте на сайте у бэушной машины нашёлся кузовной ремонт: почему это не всегда плохо и когда это – очень хорошо

В эпоху дикого спроса на автомобили найти хорошую машину на вторичном рынке сложно. И, как ни странно, отчасти усложняют поиск очень хорошие вещи – отчёты, которые можно получить на всех электронных досках объявлений. Многие ведь не хотят покупать машину, в истории которой в отчёте есть ремонт. Мол, всё: это битый хлам, зачем он нужен? Однако не всякие подобные записи об истории ремонтов в отчётах – это плохо. Часто они не должны становиться поводом для отказа от покупки бэушного автомобиля. Тут главное правильно понять, откуда там берутся эти записи и что они значат.

Как это работает?



Для начала кратко напомним, откуда в отчётах появляются все эти истории с ДТП и страшные ремонты.

Появляются они либо из баз ГИБДД, либо от страховых компаний, проводивших расчёт стоимости ремонта. С базами ГИБДД проще: там просто есть фиксация и малозначащая надпись из разряда «лёгкое повреждение» или «наезд на транспортное средство». Что они означают конкретно, понять сложно. «Наезд на стоящее транспортное средство» может означать и притёртость на бампере, которую и глазом не всегда заметишь, и затоталенный после въезда в стоящий на обочине КамАЗ автомобиль. Поэтому эти записи не слишком информативны, хотя в ряде случаев есть схема повреждений, которая даёт возможность узнать что-то конкретнее: может быть, было касание углом бампера, а может, есть повреждения по всей стороне машины с возможно ушедшей геометрией кузова (отметка о повреждении геометрии есть, если ДТП было действительно серьёзным). Конечно, лучше, если история ДТП чистая, и, даже не покупая отчёта, видно, что в его бесплатной версии это поле отмечено зелёной галочкой. А если нет? Тогда смотрим историю ремонтов.

А вот тут на сцену выходят страховщики и автосервисы. Важной информации тут больше, но её нужно правильно интерпретировать. Очень важно понимать одну вещь: расчёт стоимости ремонта и ремонт – это разные вещи. В те времена, когда после ДТП пострадавшая сторона получала деньги, а не навязанный ремонт, владельцы машин могли долго ездить по городу, выбирая сервис, где ремонт обошёлся бы дешевле. Им делали расчёт, владельцы оставались не довольны стоимостью и ехали искать другой сервис. И это приводило к тому, что на один ремонт могло приходиться несколько расчётов его стоимости в отчёте. Поэтому надо обязательно смотреть не только на факт расчёта, но и на его нюансы – на список работ и деталей и на дату проведения расчёта. Вероятность того, что три раза за две недели красили одну и ту же крышку багажника с заменой одной и той же накладки, очень мала. И в этом случае в истории расчётов стоимости ремонта будет три, что сильно портит впечатление о машине, а фактический ремонт – один. Возможно, там убирали незначительную царапину, что вообще не серьёзно. Поэтому не надо расстраиваться раньше времени, и вместо этого нужно изучить все детали.

Мелочь, а приятно

Страховка – это не только ОСАГО, но и каско. И между ними есть очень существенная разница.

Почему в отчёте часто нет ни одного ДТП, но при этом есть кузовной ремонт или расчёт его стоимости? Потому что новые машины часто покупали в кредит и добровольно-принудительно страховали покупку по каско. Для ремонта по такой страховке справка о ДТП не нужна, а как-то отомстить за эту навязанную при покупке машины переплату хотелось многим. И по каско многие красили всё, что попадётся под руку. Особенно в последний год обязательного страхования. Машины таких владельцев могут быть перекрашены почти везде только из-за каких-то царапин, которые из принципа хотелось убрать. Это, конечно, перебор – такое потом будет трудно продать. Но если в отчёте нет ДТП, но есть перекраска бампера, то почти всегда красили его исключительно из эстетических соображений и по каско. Впрочем, это не отменяет правила проверять всё железо толщиномером.

И ещё одна слабость застрахованных по каско – это тяга к замене лобовых стёкол. Их могли менять после первого же скола, причём не один раз. Поэтому если у машины такая страховка была (что тоже можно посмотреть в отчёте) и у неё стоит не оригинальное лобовое стекло, это тоже не страшно. Те времена, когда оригинальность лобового стекла была практически фетишем и признаком отсутствия или факта серьёзного столкновения, понемногу уходят. Если других признаков лобового ДТП нет (остальное железо и фары целые и оригинальные, а подушки не стреляли), то переживать по поводу неродного стекла не стоит.

Конечно, лучше, если никаких ремонтов в истории нет совсем. Но даже если они есть, это не всегда плохо.

Тут в первую очередь можно вспомнить многие хэтчбеки и кроссоверы, которые страдают проблемой ржавеющей задней двери. Если есть информация о том, что её на далеко не новой машине перекрасили, ничего плохого в этом нет: лучше вовремя устранить коррозию, чем ждать ржавую бахрому или дыры. Главное, чтобы окраска была действительно косметической, и под краской не было шпатлёвки. Ну и, конечно, она должна быть качественной, а не поверх ржавчины. Поэтому этот пункт в отчёте – не приговор, а повод посмотреть машину своими глазами.

То же самое можно сказать о любом мелком кузовном ремонте. Найти в городе-миллионнике машину, которая десять лет ездит в родной краске и не имеет притёртостей, сколов или царапин, почти невозможно. И если их устранили до вас, это даже хорошо.

Что смотреть в истории ремонта?

Конечно же, наибольший интерес представляет собой детализация ремонта. Иногда он выглядит ненормально длинным и отпугивает одним только объёмом. В некоторых случаях этот объём пугать не должен.

Чтобы максимально полностью оценить ремонт, в его расчёт закладывали всё, включая все мелочи типа одноразовых пластиковых клипс и малярного скотча. В итоге ремонт того же бампера в отчёте может выглядеть не просто внушительно, а драматично: с перечислением снятия и установки всей фурнитуры, коей на современном бампере может быть очень много. Смотришь на такой отчёт и понимаешь, что тут подкрасили юбку бампера, а работ и расходников расписали на два листа. Само собой, если не вчитываться, становится страшно. А если вчитаться – смешно.

Есть ещё одна важная позиция, которая не связана с кузовным ремонтом, но вызывает не меньший интерес – это посещение сервисов. Крупные сервисы (ЕвроАвто, Fit и некоторые другие), являющиеся партнёрами площадок по продаже автомобилей с пробегом, передают информацию о проделанной работе для отчётов. И там иногда можно найти интересные детали.

Например, на дизельном Мондео 2010 года с пробегом 100 тысяч меняли картридж турбины. Вроде отметки о том, что пробег был скручен, нет – ровная кривая линия. Но мы помним, что все эти отчёты работают с информацией только с 2015 года. Ремонт турбины при пробеге в 100 тысяч – это смешно. Как и сам пробег 11-летнего дизельного автомобиля. В этом случае подобная работа вполне может считаться косвенным признаком скрученного пробега.

Таких признаков может быть много. Но чтобы их расшифровать, нужно не только иметь в своём распоряжении подробный отчёт, но и что-то знать о технике конкретного автомобиля.

Правда, с пробегом может быть и обратная ситуация: отчёт говорит, что он мог быть скручен, а по факту такого не было. Просто кто-то из специалистов сервиса при посещении СТО неправильно переписал пробег и отправил эти данные в базу. В этом случае в отчёте будет сказано что-то типа «осторожнее, пробег мог быть скручен», а график будет выглядеть странно: 100 тысяч, 110, 80, 120, 130… Разумеется, такой скачок должен привлечь внимание. Скорее всего, это просто ошибка оператора СТО, и в конкретном случае отчёту верить не надо.

О менталитете

Отчёт – это тот случай, когда меньше знаешь и крепче спишь. Наверное, его очень ненавидят перекупщики, продающие восстановленный хлам. Остальным он может быть полезен, но только при условии его правильного понимания. Незначительный кузовной ремонт – это не так страшно, как многие думают, и иногда он должен больше радовать, чем расстраивать. Однако есть и другая сторона: многие его слишком сильно боятся, и поэтому продажа машины с такой историей может затянуться. Это, конечно, плохо, но от менталитета никуда не деться: общественное мнение стоит на том, что любая машина в возрасте хотя бы до десяти лет обязательно должна быть в родной краске. Это, к сожалению, не так.

Стопроцентно доверять отчётам тоже нельзя. Как я говорил выше, история с неправильным пробегом – вещь довольно распространённая. А самые непорядочные перекупщики и мошенники занимаются ещё и подменой VIN – для отчёта в объявлении указывают VIN от другой машины с кристально честной историей. Поэтому перед покупкой нужно обязательно сверять тот VIN, который видите на машине, и тот, что указан в отчёте. Иногда это совершенно разные номера.

И, разумеется, главный инструмент при выборе машины на вторичке – это не отчёт, а собственные глаза, диагностический инструмент или консультация специалистов. То есть, отчёт может выступать в роли фильтра, но никак не более того. А если не уметь им пользоваться, он не помогает, а только усложняет и без того непростой выбор, хотя сам по себе он – весьма полезная штука. Только не всем понятная.