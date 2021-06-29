Недавно корейский бренд Genesis явил миру прототип собственного купе . А 12 лет назад никакого бренда Genesis не существовало, зато купе Genesis корейского происхождения уже было серийным. Фактически это были годы зарождения будущего премиум-подразделения Hyundai, и корейцы пополнили модельную гамму, добавив к седану Genesis еще и купе с аналогичным названием. И, в отличие от многих былых купе Hyundai вроде Tiburon , оно было действительно амбициозным, мощным и заднеприводным. Корейцы поставили перед собой претенциозную задачу по созданию конкурента моделям вроде Infiniti G , а то и BMW 6 series . Сегодня результат их трудов можно купить относительно недорого: низ рынка начинается с полумиллиона, а за хороший экземпляр придется отдать не более миллиона рублей. Насколько хорошо справились с задачей в Hyundai и что нужно держать в уме при покупке Genesis Coupe?

Впечатление двухдверный Genesis производил очень неплохое и на дебютной для себя выставке в Лос-Анджелесе в 2007 году, и на старте продаж серийной машины в 2009. Купе разработали на платформе седана Genesis с небольшими изменениями – в частности, передняя подвеска с «премиальной» двухрычажки сменилась на более дешевый МакФерсон. Однако в целом купе вышло вполне интересным. Особенно прилично выглядела старшая версия с 3,8-литровым V6 на 306 л.с., которая до нас не добралась – очевидно, как из-за цены, так и из-за «невыгодной» мощности. Впрочем, купе с базовым двухлитровым мотором на 213 л.с. разгонялось до сотни чуть медленнее 8 секунд и очень неплохо выглядело – по крайней мере, снаружи. К тому же нам в отсутствие альтернатив по мотору предложили два варианта трансмиссии – ручную и автоматическую. Рестайлинг 2011 года дополнительно сгладил огорчения от отсутствия двигателя V6, поскольку мощность двухлитрового турбомотора ощутимо подняли – на других рынках до 275, а на российском до 250 л.с. Цены тоже держались пусть и не на демпинговом, но довольно конкурентоспособном уровне: 1,2-1,3 миллиона рублей до рестайлинга и 1,6 миллиона за фиксированную комплектацию Performance после обновления. Держа в уме тот факт, что сейчас многие десятилетние машины стоят почти столько же, сколько стоили новыми, можно сделать вывод, что Genesis не так агрессивно подорожал в последние пару лет. Может, на то есть какие-то причины?



Hyundai Genesis Coupe 2008–16



Большая часть кузовных проблем у десятилетних Genesis связана даже не с возрастом, а с повреждениями в результате ДТП и не всегда качественным восстановлением после них. Заднеприводное купе покупали не для того, чтобы медленно кататься на работу, так что сегодня шпатлевка и два-три слоя краски на кузове – скорее правило, чем исключение. Проверять автомобиль нужно тщательно, причем к толщиномеру и острому глазу лучше добавить онлайн-сервисы по проверке истории автомобиля – например, Автотеку, чтобы заранее знать, на что обратить внимание.

Hyundai Genesis Coupe 2008–16



Возрастные дефекты у автомобилей, само собой, тоже возможны, хотя обычно немногочисленны. В основном это типовые проблемки: повреждения краски на порогах в зоне пескоструя, сколы на рамке лобового стекла и капоте, повреждения кромок арок и очаги коррозии в полостях самих арок. Пластиковые молдинги порогов тоже могут скрывать под собой зачатки проблем – например, рыжие пятна, выползающие из отверстий крепления пластика. К «комбинированным» недостаткам можно отнести поломанные и побитые снизу бамперы и повреждения днища: клиренс в 130 мм и зимняя эксплуатация не способствуют идеальной сохранности. Ко всему этому стоит добавить «фирменные» проблемы – например, плохое заводское уплотнение задних фонарей. Через щели вода попадает и в сами фонари, вызывая запотевания и помутнение пластика, и внутрь кузова – в полости задних крыльев, а также в багажник. В запущенных случаях в нише багажника может скопиться целый бассейн, а наличие шумоизоляции только усложняет задачу по просушке и устранению зачатков коррозии. Обычно дело кончается комплексной разборкой машины, ее сушкой и проклейкой фонарей.

Хорошей новостью для тех, кто учится активно ездить на Genesis Coupe, можно считать стоимость кузовных запчастей. Легкое фронтальное ДТП – еще не повод отправлять машину на разборку, даже несмотря на то, что большая часть деталей доступна только в оригинальном исполнении. Например, капот можно купить за 25 тысяч, передние крылья – по 12, а лобовое стекло стоит от 12 тысяч за оригинал и от 8 за немногочисленные аналоги. Передний бампер тоже можно найти от 13 тысяч, и только фары обойдутся недешево – 30 тысяч за галогеновую и около 50 тысяч за ксенон. Многострадальные задние фонари потребуют потратить по 20 тысяч на каждый. Встречаются, впрочем, и более редкие и дорогие позиции: например, крышка багажника стоит около 50 тысяч рублей. Однако, несмотря на редкость машин в России, многое можно заказать с зарубежных разборок.

Hyundai Genesis Coupe 2008–16



Платформа купе досталась, как мы уже знаем, от седана Genesis, однако с доработками: помимо уменьшенной на 115 мм колесной базы впереди здесь не двухрычажка, а МакФерсон. Причем передняя подвеска не унифицирована с другими моделями концерна: например, вместо нижнего L-образного рычага здесь применены два отдельных рычага с шаровыми опорами, за каждый из которых нужно отдать 8-10 тысяч в оригинальном исполнении и 3-5 в неоригинальном. Выбор передних амортизаторов крайне невелик: фактически это либо оригинал от 12 тысяч за штуку, либо Mando, которые можно найти тысяч по 8-9. Задние еще дороже – от 15 тысяч за «фирменные». Даже стойки стабилизатора здесь свои, пусть и не слишком дорогие – по 1,5 тысячи за оригинал и от 800 рублей за редкие аналоги. Задняя пятирычажка, даром что не очень сложна и лишена дорогих решений вроде активных амортизаторов, в ремонте все равно влетит в копеечку. Да, почти для всех сайлентблоков есть оригинальные замены по 1-1,5 тысячи рублей, но рычаг в сборе обойдется в 5-9 тысяч рублей, да и работы по замене тоже потребуют денег. Добавьте сюда дорогие передние и очень дорогие задние ступицы в сборе с подшипниками – и станет ясно, что осматривать ходовую часть стоит внимательно, с прицелом на торг.

При всех спортивно-премиальных амбициях базовые тормоза купе достались самые обычные: однопоршневые механизмы с плавающей скобой по кругу. Разве что диаметр дисков в 320 мм впереди и 314 мм сзади намекает на заботу о хорошем торможении. Впрочем, в качестве опции предлагались четырехпоршневые «моноблоки» Brembo по кругу, хотя найти машину с ними будет не так просто. К тому же даже для стоковых тормозов некоторые оригинальные расходники стоят неприлично дорого даже по меркам европейских моделей: например, за задний невентилируемый диск просят более 20 тысяч рублей, благо здесь есть немногочисленные аналоги за 2-4 тысячи. С передними тормозами все попроще: оригинал стоит от 7 тысяч, а заменители – от 3, да и ассортимент тут пошире. В целом тормоза получают нарекания не на надежность, а как раз на недостаточную эффективность, так что тюнинг встречается. Рулевая рейка с гидроусилителем тоже, бывало, начинала постукивать еще в гарантийный период с последующей заменой по гарантии, но в целом нарекания на нее тоже встречаются нечасто. Потенциальные вложения в рулевое управление тоже умеренные: даже оригинальная рейка обойдется тысяч в 30-35, а восстановленная на 5-7 тысяч дешевле. Износ насоса ГУР потребует еще тысяч 12 за новый.

Hyundai Genesis Coupe 2008–16



Покупателям новых Genesis Coupe до рестайлинга предлагался выбор между механикой и автоматом. Стоит сразу понять, что ручная коробка передач была не столько способом сэкономить, сколько вариантом для активных водителей. Ну а сейчас ее и вовсе нельзя назвать выбором хозяйственника: при всей ее приличной надежности даже обычное обслуживание будет откровенно дорогим. Например, сцепление обойдется не менее чем в 50 тысяч за оригинальный комплект или минимум в 40 тысяч за Sachs, и еще тысяч 5-7 нужно отдать за гидравлический выжимной подшипник. Добавьте к этому двухмассовый маховик тысяч за 60-80 – и получите картину шестизначной стоимости замены всего этого в сборе. Так что выбирать машину на механике стоит осознанно и внимательно, с проверкой на шумы и чистоту масла.

Автоматическая трансмиссия – это пятиступенчатая A5SR1, она же RE5R05A от Jatco, до рестайлинга, и собственная восьмиступенчатая A8LR1 – после. Хорошая новость в том, что оба агрегата надежны. Пятиступенчатая коробка роднит Genesis с другим купе, о котором мы недавно рассказывали – Infiniti G. При условии замены масла раз в 40-50 тысяч километров и спокойной эксплуатации эта коробка вообще способна пройти тысяч 200-250 до первой замены накладок блокировки гидротрансформатора, а до капремонта – и все 400 тысяч. Правда, спокойной езды на Genesis Coupe ей не видать, так что износ накладок идет активно, а грязное масло и перегревы способны уменьшить ресурс раза в полтора. Восьмиступенчатая АКП разработки Hyundai-Kia пересекается по конструктиву с немецкой ZF 8HP, а нам знакома, например, по Kia Mohave. В целом ее можно охарактеризовать практически так же, как и предыдущую: крайне надежная при нормальной езде и качественном уходе, коробка активно загрязняет масло продуктами износа накладок блокировки ГДТ, что при езде «до последнего» может привести к забитому гидроблоку и убитому маслонасосу уже на 150-180 тысячах километров.

Hyundai Genesis Coupe 2008–16



Вишенкой на торте должен был стать двигатель – мощный и надежный. Но если с мощностью все было еще приемлемо, то вот надежности и стабильности мотору явно недостает. Оговоримся, что мы ведем речь только о двухлитровом агрегате семейства Theta – машин с V6 у нас официально не было, и в продаже их не найти. Рядная «четверка» с индексом G4KF устанавливалась только на Genesis Coupe. От массового G4KD, знакомого нам по Kia Sportage и массе других моделей, она отличается не только наддувом, но и собственной шатунно-поршневой группой, снизившей степень сжатия с 10,5 до 9,5 (а после рестайлинга – до 9). В целом же этот двигатель – близкий родственник агрегата 4В11Т от последнего Mitsubishi Lancer Evolution. До рестайлинга он выдавал 213 сил, а после, получив новую турбину типа twin-scroll, разом прыгнул до 250 сил (а в зарубежных спецификациях – до 275). Конструктивно он кажется простым: цепной ГРМ, распределенный впрыск, да и фазорегуляторы на обоих распредвалах перестали быть чем-то удивительным. Даже гидрокомпенсаторов тут нет – клапанные зазоры регулируются толкателями. Однако вся эта кажущаяся простота, увы, не привела к надежности.

Hyundai Genesis Coupe 2008–16



Одним из главных слабых мест стала как раз шатунно-поршневая группа. В самых неудачных случаях в моторе просто обрывает шатун с последующим пробоем блока и размалыванием шатуна и поршня. Из менее глобальных проблем можно назвать проворот вкладышей коленвала, отказы маслонасоса, а также закоксовку поршневых колец, приводящую к задирам цилиндров и масложору. Добавьте к этому риск постепенного разрушения стареющего катализатора – и получится картина, которой не ждет покупатель машины, рассчитанной «на погонять». Впрочем, за деньги практически все проблемы можно решить: обычно это делается за счет комплексной переборки с заменой поршней на кованые, шатунов на усиленные, а также подбором тюнинговых вкладышей. Стоит также отметить, что рестайлинговые машины менее склонны к таким механическим проблемам, так что помимо большей мощности внимание на них стоит обратить и по этой причине.

Hyundai Genesis Coupe 2008–16



Ну а теперь, выяснив, что в Genesis Coupe может подкинуть сюрпризы, можно попробовать сформировать портрет оптимального варианта. Учитывая лучшую надежность моторов на рестайлинговых машинах, есть смысл поискать именно такую – с безальтернативным восьмиступенчатым автоматом, 250-сильным двигателем и в комплектации Performance. В продаже еще попадаются машины с небольшим числом владельцев и условно реалистичными для купе пробегами до 150 тысяч километров – например, вот такие. И если оба владельца не экономили на обслуживании, а также знали, чего можно ждать от Genesis Coupe при недостаточном уходе, сейчас еще можно рассчитывать на остаточный ресурс двигателя. Но параллельно лучше все же откладывать деньги на кованые поршни – ведь отдача от такой машины должна быть под стать ее внешности.

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