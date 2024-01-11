Новинки ×
  • Abarth официально анонсировал вторую электрическую модель — мощный кроссовер

Abarth официально анонсировал вторую электрическую модель — мощный кроссовер

11.01.2024 69 0 0

Новинка, которая предположительно будет называться Abarth 600e, разрабатывается совместно со спортивным подразделением Stellantis Motorsport и станет самой мощной серийной моделью в истории итальянского бренда.

В обойме принадлежащих корпорации Stellantis брендов Abarth отвечает за выпуск нишевых и относительно доступных спортивных моделей, причём весь новый модельный ряд будет состоять только из электромобилей. Первенцем новой линейки стал дебютировавший в 2022 году переднеприводный хот-хэтч Abarth 500e, ну а второй моделью ожидаемо будет кроссовер.

В официальном пресс-релизе, впрочем, слово кроссовер ни разу не упоминается, но в закамуфлированных прототипах грядущей новинки Abarth без труда угадывается новый Fiat 600, справивший премьеру летом прошлого года. «Горячая» версия этого кроссовера от Abarth, скорее всего, будет называться 600е, но в пресс-релизе этого имени нет.

Что есть, так это официальные вводные по платформе: для Abarth 600e (давайте для простоты пока будем называть его так) специалистами Stellantis Motorsport готовится специальная версия модульной платформы CMP, получившая имя Perfo-eCMP: у неё будет некая особая конфигурация шасси со спортивными настройками и мощные дисковые тормоза. Заявленная для Abarth 600e мощность силовой установки составляет 240 л.с., но не сказано, сколько будет электромоторов — скорее всего, один и спереди, как у исходного Fiat 600е. Для сравнения скажем, что максимальная мощность электромотора у Fiat 600е составляет 156 л.с., у Abarth 500e — 155 л.с.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Abarth 600e также получит некий уникальный самоблокирующийся дифференциал, который позволит надёжно контролировать тягу, и специально разработанные для этой модели шины с полиуретановыми вставками, как у болидов Формулы Е, такие шины имеют отличное сцепление в сочетании с низким уровнем шума. Будет ли у Abarth 600e синтезатор наружных драматичных звуков, как у Abarth 500e, пока неизвестно.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Ёмкость батареи Abarth 600e тоже пока не раскрыта, у Fiat 600е она составляет 54 кВт·ч и обеспечивает на одной зарядке 409 км пробега по циклу WLTP. В салоне спортивного кроссовера обещаны спортивные кресла с четырьмя пенонаполнителями разной плотности, обеспечивающими хороший баланс комфорта и боковой поддержки.

Дата премьеры Abarth 600e пока не объявлена, но, скорее всего, она состоится уже в этом году. В новом модельном ряде Abarth будет ещё и третья электрическая модель, но никакой информации о ней пока нет.

кроссовер спортивные авто электромобиль новинки Abarth FIAT FIAT 600

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Добавим мощности: как заставить работать бесполезный 12-вольтовый автопылесос Купили 12-вольтовый автопылесос (или вам его подарили) – а он бестолковый и слабосильный? Неудивительно: таким он и должен быть, физику не обманешь! Теперь его можно разве что выставить за к... 1640 1 1 10.01.2024
Статьи / Путешествия Москвич-Полярник. Как ребята на советском Москвиче прокатились на Русский Север в Арктику В прошлом сезоне мы первыми и единственными в XXI веке приехали по зимникам в Арктику на старом Москвиче, показав, насколько это доступно и вовсе не страшно и что здесь можно путешествовать... 592 0 6 09.01.2024
Статьи / Популярные вопросы Новые правила управления квадроциклом и снегоходом: кому разрешили ездить с 25 декабря 2023 Квадроциклы и снегоходы давно известны тем, что требуют для управления специфический документ: удостоверение тракториста-машиниста. Но прямо перед Новым годом ситуация изменилась, причем в с... 116466 0 9 08.01.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 13606 28 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 7810 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max 2023: новый салон и ZF вместо BorgWarner У этой модели Chery бурная биография: Tiggo 8 запущен в мае 2020, версия Pro появилась в марте 2021, в апреле 2022 года в лице «восьмерки» с приставкой Pro Max дебютировал первый полнопривод... 6959 14 2 04.09.2023
Change privacy settings