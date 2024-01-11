Abarth официально анонсировал вторую электрическую модель — мощный кроссовер

Новинка, которая предположительно будет называться Abarth 600e, разрабатывается совместно со спортивным подразделением Stellantis Motorsport и станет самой мощной серийной моделью в истории итальянского бренда.

В обойме принадлежащих корпорации Stellantis брендов Abarth отвечает за выпуск нишевых и относительно доступных спортивных моделей, причём весь новый модельный ряд будет состоять только из электромобилей. Первенцем новой линейки стал дебютировавший в 2022 году переднеприводный хот-хэтч Abarth 500e, ну а второй моделью ожидаемо будет кроссовер.

В официальном пресс-релизе, впрочем, слово кроссовер ни разу не упоминается, но в закамуфлированных прототипах грядущей новинки Abarth без труда угадывается новый Fiat 600, справивший премьеру летом прошлого года. «Горячая» версия этого кроссовера от Abarth, скорее всего, будет называться 600е, но в пресс-релизе этого имени нет.



Что есть, так это официальные вводные по платформе: для Abarth 600e (давайте для простоты пока будем называть его так) специалистами Stellantis Motorsport готовится специальная версия модульной платформы CMP, получившая имя Perfo-eCMP: у неё будет некая особая конфигурация шасси со спортивными настройками и мощные дисковые тормоза. Заявленная для Abarth 600e мощность силовой установки составляет 240 л.с., но не сказано, сколько будет электромоторов — скорее всего, один и спереди, как у исходного Fiat 600е. Для сравнения скажем, что максимальная мощность электромотора у Fiat 600е составляет 156 л.с., у Abarth 500e — 155 л.с.



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Abarth 600e также получит некий уникальный самоблокирующийся дифференциал, который позволит надёжно контролировать тягу, и специально разработанные для этой модели шины с полиуретановыми вставками, как у болидов Формулы Е, такие шины имеют отличное сцепление в сочетании с низким уровнем шума. Будет ли у Abarth 600e синтезатор наружных драматичных звуков, как у Abarth 500e, пока неизвестно.



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Ёмкость батареи Abarth 600e тоже пока не раскрыта, у Fiat 600е она составляет 54 кВт·ч и обеспечивает на одной зарядке 409 км пробега по циклу WLTP. В салоне спортивного кроссовера обещаны спортивные кресла с четырьмя пенонаполнителями разной плотности, обеспечивающими хороший баланс комфорта и боковой поддержки.



Дата премьеры Abarth 600e пока не объявлена, но, скорее всего, она состоится уже в этом году. В новом модельном ряде Abarth будет ещё и третья электрическая модель, но никакой информации о ней пока нет.

