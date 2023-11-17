Aitekx RoboTruck: жутенькую пародию на Tesla Cybertruck показали живьём в Лос-Анджелесе

На открывшемся вчера автосалоне в Лос-Анджелесе не так много громких премьер, самой курьезной из них определённо стал электрический пикап RoboTruck от компании Aitekx, беззастенчиво копирующий дизайн и некоторые компоновочные решения Tesla Cybertruck.

Долгожданная премьера серийного пикапа Tesla Cybertruck состоится 30 ноября, но у него уже есть десятки кустарных подражателей, сделанных из подручных материалов гаражными мастерами, в вот Aitekx RoboTruck — первая условно промышленная «подделка». Условно, потому что пока Aitekx RoboTruck существует лишь в виде сделанного на коленке прототипа жуткого качества, а серийное производство планируется начать в 2025 году, да и то, мало кто верит, что это случится.

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Стартап Aitekx базируется в легендарной Кремниевой долине (США, штат Калифорния), но кто за ним стоит и кто финансирует, неизвестно, на сайте молодой компании этой информации нет. Aitekx собирается производить и продавать электрический пикап RoboTruck 1T и сделанный на его базе внедорожник RoboTruck 1V с трёхрядным салоном. Внедорожник пока существует лишь на уровне тизеров, а вот прототип пикапа компания не побоялась показать живьём в Лос-Анжелесе.



Официальных фотографий прототипа Aitekx RoboTruck 1T мы не нашли, но его можно увидеть, например, в репортаже американского журнала Electrek: живая машина производит куда более душераздирающее впечатление, чем официальные компьютерные рендеры в нашей заметке. Прототип сделан на базе какого-то немолодого серийного пикапа, кабина, похоже, взята от Toyota Tacoma позапрошлого поколения и сверху обшита кривенькими панелями, формирующими образ, отдалённо похожий на тот, что изображён на рендерах. В кабине — страшненькая пластиковая передняя панель с наплывами и грубо прикрученными мониторами. В общем, пока это ужас, но представители Aitekx уверяют, что серийная машина будет куда как более аккуратной, а прототип хорош хотя бы тем, что он действующий — мол, работа кипит, инженеры корпят над чертежами, испытатели испытывают, до успеха — рукой подать.



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О силовой установке пикапа на сайте компании не сказано ни слова, известно лишь, что на одной зарядке теслаподобный грузовичок сможет проехать 885 км, разгон с места до 60 миль/ч (96,56 км/ч) будет занимать всего 3,5 с, максимальная скорость — 265 км/ч. Габаритная длина пикапа — 4775-5029 мм в зависимости от версии, ширина — 1946 мм. Полезная длина грузовой площадки — 1859 мм, но её можно увеличить до 2896 мм, если убрать перегородку между кузовом и кабиной и опустить задний борт (похожее решение мы видели на пикапе Fisker Alaska).



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Базовая версия Aitekx RoboTruck 1T с задним приводом и однорядной кабиной будет стоить от 45 000 долларов, заднеприводная версия с двухрядной кабиной — от 59 000 долларов, полноприводная версия с двухрядной кабиной — от 79 000 долларов, полноприводная топ-версия Sports Signature с двухрядной кабиной — от 99 000 долларов. В виде опций предлагаются открывающиеся вверх и вбок двери, внедорожный пакет, крышка для кузова и выдвижная рампа, беспроводная зарядка для батареи, палатка и оборудование для кемпинга, рейлинги на крыше, дополнительное освещение и проч. На «полном фарше» топ-версия пикапа обойдётся в 114 000 долларов!



На сайте Aitekx уже ведётся приём предзаказов на RoboTruck 1T, но вряд ли за ними выстроится очередь, как за Tesla Cybertruck, количество предзаказов на который, как известно, перевалило за 1,6 млн.

