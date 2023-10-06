Alfa Romeo подготовила карбоновые спецверсии «горячих» Giulia и Stelvio Quadrifoglio

Итальянская марка Alfa Romeo вывела на рынок свою четырёхдверку Giulia в 2016 году, а годом позже к ней присоединился кроссовер Stelvio, эти «родственники» пережили последний серьёзный рестайлинг в 2022 году. Напомним, у седана и кроссовера имеются «заряженные» версии с прибавкой Quadrifoglio к названию, они обновились минувшей весной, тогда же дебютировала юбилейная серия с прибавкой 100th Anniversario. Теперь бренд, принадлежащий автогиганту Stellantis, представил «горячие» Giulia и Stelvio в спецверсии Carbon Edition.

На фото: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carbon Edition

Обновлённые Alfa Romeo Giulia и Stelvio добрались до дилеров в Штатах недавно. Причём теперь стало известно о том, что производитель подготовил сюрприз для североамериканского рынка: речь идёт о «заряженных» седанах и кроссоверах Carbon Edition, которые выпустят лимитированным тиражом – всего 130 экземпляров.



Главным отличием «карбоновых» версий Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio от обычных топ-версий является наличие элементов из углеродного волокна. Так, из этого материала выполнены фирменная радиаторная решётка, боковые пороги и корпуса боковых зеркал. В комплект им предлагаются тормозные суппорты золотистого цвета, а шильдики с названиями моделей оформили в чёрном цвете.

«Особую» Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio оснастили 19-дюймовыми колёсными дисками, а в качестве опции седан можно оснастить крышей из углеволокна. В свою очередь «заряженный» паркетник получил 21-дюймовые «катки». Кузов автомобилей в спецверсии Carbon Edition может быть окрашен в один из трёх цветовых вариантов – Vulcano Black, Alfa Red и Rosso Etna.



На фото: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition

Интерьер машин лимитированной серии Carbon Edition тоже получил несколько обновок: такие машины оснастили углепластиковым декором, а также спортивными креслами, отделанными красной кожей (у «обычных» Giulia и Stelvio Quadrifoglio она может быть только чёрной). Ещё в штатное оснащение таких седанов и кроссоверов входят полный комплект ADAS и акустическая система Harman Kardon.



Техника у «карбоновых» спецверсий стандартная, так что «заряженные» седан и кроссовер оснащаются битурбомотором V6 объёмом 2,9 литра, у версий Giulia и Stelvio Quadrifoglio для Штатов его мощность составляет 512 л.с., а максимальный крутящий момент равен 600 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы ZF. У четырёхдверки привод только задний, а у паркетника – только полный.



Цены Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition уже известны. Американцы могут купить седан за 84 875 долларов, а кроссовер – за 92 275 долларов (что соответственно на 4 тыс. и 5,5 тыс. долларов больше, чем «просто» версии Quadrifoglio). Такие машины доберутся до дилеров Alfa Romeo в Штатах в четвёртом квартале 2023 года.