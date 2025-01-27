Alfa Romeo решила оставить автомобили с двигателями внутреннего сгорания в США

Многие компании в свете нынешней ситуации на автомобильном рынке решили либо сменить, либо скорректировать вектор развития, речь идёт в том числе о недостаточно высоком (по мнению производителей) спросе на полностью электрические модели. Недавно это стало актуальнее для США, так как Дональд Трамп, нынешний президент этой страны, планирует отменить программы поддержки «зелёного» транспорта. Ряд марок, входящих в концерн Stellantis, уже рассказали о своих обновлённых стратегиях, теперь пришла очередь Alfa Romeo.

На фото: актуальный кроссовер Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Стоит отметить, что по итогам прошлого года продажи машин итальянского бренда в США упали на 19% до 8865 экземпляров. Ранее марка намеревалась уже в 2027-м начать продавать на североамериканском рынке только электромобили. Но теперь планы изменились, об этом сообщает Automotive News со ссылкой на Крис Фейелл, которая заняла место главы местного подразделения Alfa Romeo в декабре прошлого года. По её словам, в США у марки сейчас насчитывается 110 дилеров, и, по её мнению, им было бы «очень сложно выжить с портфелем, состоящим только из электромобилей».

На фото: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Кстати, в Alfa Romeo ранее планировали оставить только электрокары и на других рынках – в Европе и Китае. Информации о том, остались ли в силе соответствующие планы, пока нет. Бывший глава «Альфы» Жан-Филипп Импарато ранее отмечал, что марка может применить «мультиэнергетический подход», то есть использовать разную технику, в том числе двигатели внутреннего сгорания. Их компания может оставить на неопределённо длительный срок, «если этого захотят люди», добавил он.

На фото: Alfa Romeo Tonale Veloce

Скорее всего, у родственных седана Giulia и кроссовера Stelvio следующего поколения, которые сейчас находятся в разработке, будут не только электрические, но и «углеводородные» модификации. Напомним, в их основу ляжет платформа STLA Large, предназначенная в том числе для Dodge Charger (бренд тоже принадлежит Stellantis), у которого имеются как ДВС, так и электромоторы. Известно, что новый паркетник появится позже в текущем году (ранее мы публиковали его тизер), а седан поклонникам модели придётся подождать до 2026-го.

Под капотом Alfa Romeo Tonale Veloce

Напомним, в начале этого года Kolesa.ru сообщал о том, что марка Alfa Romeo подготовила спецверсию для Tonale, Stelvio и Giulia. Исполнению дали собственное название – Intensa. В списке особенностей числятся чёрно-золотые колёсные диски, бронзовые элементы в салоне, пересмотренная палитра для кузова, а «начинка» стандартная.

Одним из американских брендов Stellantis является Ram. Ранее эта марка активно готовила к выходу свой полноразмерный электрический пикап 1500 REV, однако недавно стало известно, что его старт будет отложен в пользу гибридной модификации 1500 Ramcharger. Напомним, такой грузовик оснащается тяговой батареей ёмкостью 92 кВт*ч, а также двухмоторной силовой установкой (по одному электромотору на каждой оси), её суммарная максимальная отдача составляет 672 л.с., а крутящий момент – 833 Нм. В состав этой системы входит также двигатель V6 объёмом 3,6 литра, работающий как генератор (у него нет механической связи с колёсами). Максимальный запас хода – 1110 км.