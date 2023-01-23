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  • Alpina B5 GT: самая мощная модель немецкого бренда, но не мощнее топовой BMW M5

Alpina B5 GT: самая мощная модель немецкого бренда, но не мощнее топовой BMW M5

23.01.2023 163 0 0

Легендарная баварская компания Alpina, занимающаяся тюнингом автомобилей BMW, представила лимитированную модель B5 GT в кузовах седан и универсал с самым мощным в её истории бензиновым двигателем, который выдаёт 634 л.с.

На фоне нескончаемых премьер суперкаров мощность в 634 л.с. в Alpina B5 GT не особо впечатляет, тем более что Manhart Performance раскочегаривает нынешний BMW M5 поколения F90 до 815 л.с. К сожалению или к счастью, но после прошлогоднего известия о том, что братья Бовензипены, владельцы компании Alpina, продают основой бизнес и имя Alpina компании BMW, тюнинг-ателье вынуждено почтительно обходиться с коллегами из BMW M GmbH и стараться не напрягать их внутрикорпоративной конкуренцией. И хотя сделка между Alpina и BMW будет закрыта только в 2025 году, команда разработчиков из Бухлоэ уже сейчас адаптируется к жизни внутри большой компании и пытается развести свой модельный ряд с модельным рядом BMW.

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Первым примером нового, «толерантного» подхода в бизнесе стал лифтбек Alpina B4 Gran Coupe, ну а дальше всё пошло примерно в том же духе: автомобили Alpina — это не конкуренты заводским «эмкам», а альтернатива. Вот и Alpina B5 GT — это не разновидность BMW M5, а, скажем так, более размеренная, туристическая версия исходной «пятёрки», но с заметным техническим и стилистическим апгрейдом в лучших традициях Alpina.

4,4-литровый бензиновый битурбомотор V8 в Alpina B5 GTфорсирован до 634 л.с. и 850 Нм, тогда как на самой мощной стоковой BMW M5 CS он выдаёт 635 л.с. и 750 Нм. По мощности выходит почти паритет, по моменту Alpina имеет «лишние» 100 Нм, но отстаёт от BMW M5 CS по разгонной динамике: BMW M5 CS набирает первую «сотню» за 3 с, Alpina B5 GT в кузове седан — за 3,4 с, в кузове универсал — за 3,6 с, привод у всех машин полный. Максимальная скорость у седана Alpina B5 GT — 330 км/ч, у универсала — 322 км/ч, тогда как в BMW M5 CS ограничитель срабатывает на 305 км/ч.

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В Alpina B5 GT мотор V8 имеет модифицированную систему впуска, скорректированное давление наддува, новую программу управления и спортивную систему выхлопа с особым, хрипящим звуком. Настройки 8-ступенчатого «автомата» ZF тоже скорректированы. В передней части кузова установлены дополнительные усилители, увеличивающие жёсткость кузова. Фирменные «турбинные» 20-дюймовые кованные колёса Alpina скрывают могучие тормоза Brembo: диаметр передних тормозных дисков — 395 мм, задних — 398 мм.

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Салон, как водится, полностью перешит и отделан новыми материалами, эмблемы BMW заменены эмблемами Alpina, обновлена графика щитка приборов. Вместо стандартный передних кресел можно заказать спортивные, с развитой боковой поддержкой и интегральными подголовниками.

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Тираж Alpina B5 GT составит 250 экземпляров, седан стоит в Германии от 145 500 евро, универсал — от 148 500 евро, поставки начнутся в июле.

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