Alpina B8 GT: лимитированный спортседан, посвящённый основателю компании Alpina

Компанию Alpina (полное наименование Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG) из баварского города Бухлоэ основал в 1965 году немецкий инженер и предприниматель Буркард Бовензипен, наш грешный мир он покинул 12 октября 2023 года в возрасте 87 лет. Alpina B8 GT — одна из последних моделей компании в её независимом статусе, она украшена подписями Буркарда Бовензипена.

В начале 2026 года Alpina войдёт в состав BMW Group и станет её придворным тюнинг-ателье — соответствующая договорённость с семьёй Бовензипен была достигнута ещё весной 2022 года. Что именно будет делать Alpina под крылом BMW Group, пока точно неизвестно — скорее всего, это будут более роскошные и рафинированные версии моделей BMW, обладающие аристократической аурой в противовес нарочито брутальным и дерзким моделям от подразделения BMW M GmbH. Компания BMW уже наняла ранее работавшего в Polestar Максимилиана Миссони на должность шеф-дизайнера Alpina — посмотрим, сумеет ли он сохранить утончённую эстетику моделей из Бухлоэ.

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Ну а пока Alpina доживает последние месяцы в статусе независимого автопроизводителя, на этой неделе представлена лимитированная модель на базе BMW 8 Series Gran Coupе, получившая имя Alpina B8 GT — будет выпущено всего 99 экземпляров, из них 20 получат двухцветную окраску кузова — синий низ, чёрный верх либо зелёный низ, чёрный верх.

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4,4-литровый бензиновый битурбомотор V8 в Alpina B8 GT форсирован до 634 л.с. и 850 Нм — этих показателей удалось добиться за счёт модернизации впускного и выпускного коллекторов, увеличения давления наддува и заливки новой программы управления. 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF тоже программно адаптирован к повышенным характеристикам двигателя. До 100 км/ч Alpina B8 GT разгоняется за 3,3 с, до 200 км/ч — за 10,5 с, максимальная скорость — 330 км/ч.

Для сравнения скажем, что стоковый BMW M8 Competition Gran Coupe, на котором двигатель V8 выдаёт 625 л.с. и 750 Нм, набирает первую «сотню» за 3,2 с, максимальная скорость — 305 км/ч.

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Система полного привода xDrive и задний активный дифференциал в Alpina B8 GT получили уникальные настройки от специалистов из Бухлоэ. Для улучшения управляемости на высоких скоростях увеличена жёсткость передней части кузова и перенастроена подвеска. За тонкими спицами 21-дюймовых колёс Alpina Classic хорошо видны более мощные перфорированные дисковые тормоза с синими суппортами Alpina.

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Кузов «восьмёрки» получил от Alpina новый очень лаконичный углепластиковый аэродинамический обвес. Под капотом установлена табличка с подписью Буркарда Бовензипена, эту подпись покупатель увидит также в салоне на подсвеченных порогах, крышке центральной консоли и подголовниках сидений. Голого пластика в салоне практически нет, он полностью обшит кожей и алькантарой, вставки из алюминия и натурального дерева повышают градус роскоши, графика приборного и мультимедийного экранов выполнена в цветовой гамме Alpina.

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В Германии Alpina B8 GT стоит от 225 000 евро, поставки начнутся ближайшим летом, в комплект поставки входят две фирменные кожаные сумки и эксклюзивный хронограф от швейцарской фирмы Carl F. Bucherer. Заводской BMW M8 Competition Gran Coupe сейчас стоит от 180 500 евро.