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Амнистия для нарушителей ПДД не затронет тех, кто сел за руль неисправного автомобиля

07.05.2020 172 0 0

Согласно проекту, нужно «простить» большинство водителей, нарушивших правила дорожного движения в РФ, освободив их от уплаты штрафов.

 

О том, что готовится амнистия для автомобилистов-нарушителей, стало известно неделю назад. Предполагается, что она коснётся «лёгких» статей Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), так что в список вошло большинство нарушений правил дорожного движения. Проект постановления приурочили к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Сейчас документ отправлен на рассмотрение в Госдуму.

Проект постановления «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения» создали депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Как мы отмечали ранее, подобную идею разрабатывали и в КПРФ. Авторы считают, что отмена наказания за «незначительные» нарушения ПДД станет поддержкой россиян в нынешней сложной экономической ситуации, вызванной мерами борьбы с распространением коронавируса (часть людей лишилась работы, другим урезали зарплату).

Нарушителей ПДД предлагается освободить от ответственности в случае, если их действия не повлекли за собой серьёзную опасность для общества. Судя по проекту постановления, который отправили на рассмотрение в Госдуму, амнистия не затронет водителей, севших за руль нетрезвыми, а также допустивших пьяного человека до управления своей машиной. Кроме того, «прощение» не распространится на тех, кто отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, кто незаконно установил на твой автомобиль спецзнаки или «мигалки». Как сообщает ТАСС, не планируют амнистировать водителей, управлявших неисправной машиной, и виновников аварий, в результате которых участники получили лёгкие и средние травмы.

В документе, касающемся амнистии нарушителей ПДД, указано, что предполагается не только освобождение их от ответственности, но и прекращение начатого производства по этим делам. Предполагается, что после одобрения постановление вступит в силу со дня его официального опубликования. Он будет исполнен в течение шести месяцев с этой даты.

Напомним, в последний раз решение об амнистии россиян принималось в мае 2015 года: тогда его приурочили к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В тот момент под амнистию попали некоторые категории граждан, впервые осуждённых по статьям Уголовного кодекса РФ за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Освобождение от наказания лиц, совершивших административные правонарушения, пока что не применялось.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев отметил, что отмена штрафов для нарушителей не окажет заметного влияния на доходы федерального бюджета. Однако, стоит отметить, что штрафы с дорожных камер (а именно так в стране фиксируется большинство нарушений ПДД) поступают в региональные бюджеты, а оттуда – в том числе в дорожные фонды субъектов РФ. К примеру, только по итогам прошлого года российским водителям выписали в общей сложности 142 млн штрафов на сумму 106,5 млрд рублей (в 80% случаев это были «письма счастья»). Так что региональные бюджеты, скорее всего, потеряют ощутимую часть доходов.

Сейчас у российских водителей есть возможность уплатить штраф со скидкой. Она была введена в 2016 году, распространяется на большинство нарушений ПДД и составляет 50% при уплате взыскания в течение 20 дней с момента появления постановления ГИБДД. В конце 2018-го законодатели думали о том, чтоб отменить норму, так как возможность уплатить лишь половину штрафа «расслабила» водителей. Однако позже, весной прошлого года, депутаты, напротив, заговорили о том, что нужно увеличить размер скидки до 70%. Правда, этот законопроект, судя по всему, «заглох».

Россия авто и общество ПДД законы

 

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