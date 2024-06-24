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  • Анонсирован флагманский кроссовер Omoda: в России такой тоже продают, но под другим брендом

Анонсирован флагманский кроссовер Omoda: в России такой тоже продают, но под другим брендом

24.06.2024 159 0 0

Другие эмблему и шильдики навесят на паркетник Exeed. Скорее всего, как и донорский SUV, новинка будет иметь двухлитровый турбомотор.

Южноафриканское подразделение Omoda распространило тизер нового кроссовера с обещанием скоро начать продажи. Название модели пока не раскрыто. Однако компания интригует зря: если осветлить картинку, то в машине легко угадывается паркетник, который в прошлом году выставляли в ЮАР как Omoda C9. «Девятка» же, в свою очередь, представляла собой Exeed RX с иными эмблемой и шильдиками, так как марку Exeed на рынок этой африканской страны выводить не собираются. Ожидается, что товарный кроссовер Омоды сохранит индекс C9. Ну и напомним, что бренды Omoda и Exeed принадлежат китайской фирме Chery. Вместе с материнской компанией обе марки присутствуют в России, причем у нас-то исходный RX как раз доступен, так что непосредственно такой кросс Omoda C9 нам, очевидно, не светит.

Тизер нового кроссовера Omoda
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Exeed RX
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В плане дизайна экстерьера африканский флагман Омоды от донора ничем не отличаться не будет. То есть и габариты наверняка совпадут. Длина глобального Exeed RX равна 4775 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1671 мм, колесная база – 2800 мм.

Exeed RX
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Exeed RX
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Exeed RX
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Интерьер серийного Omoda C9 пока не засвечен, но и там перемен быть не должно, за исключением расположения руля (в ЮАР – левостороннее движение). К слову, в 2023-м показали паркетник Омоды с рулевым колесом, установленным с привычной для россиян стороны: не исключено, что впоследствии C9 все же появится в странах с правосторонним движением, но только там, где нет марки Exeed (например, на Филиппинах).

Exeed RX

По предварительной информации, в ЮАР кроссовер предложат с тем же бензиновым турбомотором 2.0, которым оснащают и Exeed RX: для Omoda C9 двигатель якобы настроят на 262 л.с. и 400 Нм (в РФ – 249 л.с. и 385 Нм). Местные профильные медиа полагают, что новинку предложат с классическим восьмиступенчатым автоматом (у российского Exeed RX такая коробка появилась совсем недавно) и полным приводом. Впрочем, все характеристики Omoda C9 станут известны после официального запуска.

Тем временем, Omoda готовит новый кроссовер и для мирового рынка: вполне себе оригинальная модель с индексом C7 должна поступить в продажу в следующем году. Этот паркетник, вероятно, привезут в Россию.

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