Анонсирован флагманский кроссовер Xpeng GX: имя от Lexus и дизайн от Range Rover

Основанная в 2014 году компания Xpeng продолжает расширять линейку plug-in гибридных моделей, до прошлого года она выпускала только электромобили. Большой кроссовер GX станет первой моделью компании, которая изначально сконструирована как plug-in гибрид. То, что литеры GX уже заняты внедорожником Lexus, компанию Xpeng, видимо не смущает. Не смущает её и тот очевидный факт, что Xpeng GX внешне похож на Range Rover. Буквальных цитат нет, поэтому судебного разбирательства из-за дизайна можно не ждать, но пропорциями и стилистическими приёмами китайский GX действительно напоминает британский люксовый внедорожник.

Компания Xpeng пока не обнародовала никакой информации от технике GX, в электронной базе китайского Минпрома этой модели пока нет, но неофициальные источники утверждают, что флагманский кроссовер получит мощную plug-in гибридную силовую установку Kunpeng Super Electric System. Чисто электрические версии тоже возможны. Ожидается, что габаритная длина Xpeng GX составит не менее 5,2 м. Салон будет трёхрядным, его изображения пока не опубликованы.

Сейчас формальным флагманом компании Xpeng является 5-местный кроссовер G9 (габаритная длина — 4891 мм, колёсная база — 2998 мм), он выпускается с 2022 года и предлагается только с электрическими силовыми установками. В Китае Xpeng G9 сейчас стоит от 248 800 юаней (2,8 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как минимальная цена Xpeng GX, вероятно, составит порядка 400 000 юаней (4,5 млн рублей).

Сегмент больших люксовых кроссоверов китайского рынка сейчас перенасыщен, практически каждый месяц в нём появляются новинки, но Xpeng, будучи одной из самых успешных молодых китайских компаний, разумеется, не могла не отметиться в этом сегменте.

Глобальные продажи Xpeng в прошлом году составили 429 445 автомобилей, что на 126% больше продаж в 2024 году, однако в последние месяцы 2025 года наблюдалось замедление роста. В январе 2026 года продажи компании и вовсе сократились на 34% до 20 011 автомобилей. Отчасти этот спад связан с тем, что китайские власти с начала 2026 года взимают 5-процентный налог на покупку машин сегмента NEV (электромобили и plug-in гибриды), прежде такие машины был освобождены от налога на покупку. Также вдовое снижен налоговый вычет при покупке NEV-моделей: было 30 000 юаней, стало 15 000 юаней. Налог на покупку в 5% по-прежнему считается льготным, так как стандартная ставка составляет 10%, при этом plug-in гибриды, претендующие на льготную ставку, должны иметь запас хода на одной зарядке без включение ДВС не менее 100 км по циклу CLTC (до 2026 года для получения льготы достаточно было 43 км).