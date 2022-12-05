Анонсирован новый бюджетник Chevrolet с китайскими корнями. Следующий Aveo?

Первым на рынок выйдет компактный хэтчбек, следом подтянется седан. Ожидается, что машины будут продавать не только под маркой Chevrolet.

Мы уже видели новые бюджетники Шеви: еще в июле в Сеть выложили патентные изображения «четырехдверки», позже появились «живые» фото хэтча, сделанные на конвейере. Семейство носит внутризаводской индекс 310С, выпуск машин налажен в Китае на заводе совместного предприятия SAIC-GM-Wuling. Под брендом Chevrolet хэтчбек и седан появятся в странах Латинской Америки, в Поднебесной же их, как ожидается, будут продавать под местной маркой Wuling (хэтч тоже ранее засветился на патентных картинках – и именно как Вулинг). И вот, наконец, сама компания Chevrolet официально анонсировала новинку: первым до дилеров доберется хэтчбек, а дебютным рынком для него станет Мексика.

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Название товарной «пятидверки» все еще не объявлено. Мексиканские профильные СМИ полагают, что модель будут позиционировать в качестве Chevrolet Aveo следующего поколения, ну или как преемника этого автомобиля. К слову, хорошо знакомое и россиянам имя в Мексике сейчас носит совсем другая машина – седанчик Sail китайского же производства (в самом Китае «четырехдверку» давно сняли с продаж).



Хэтчбек Chevrolet на конвейере китайского завода СП SAIC-GM-Wuling. Фото: dazhongkanche.com

По предварительным данным, за разработку нового бюджетного семейства отвечал концерн SAIC. Напомним, General Motors не впервой использовать автомобили партнера в качестве «доноров» для моделей Шеви. Например, в актуальной линейке американской марки сегодня имеются паркетники Groove и Captiva, то есть чуть переделанные Baojun 510 и Baojun 530 соответственно (Baojun – еще один совместный проект GM и SAIC). А пикап Chevrolet S10 Max – это клон Maxus T70 (марка Maxus принадлежит SAIC).



Что же касается внешности будущих бюджетников, то она выполнена в актуальном фирменном стиле Wuling: у хэтча и седана довольно спокойный дизайн. Интерьер ранее рассекретили китайские шпионы, внутри – двухслойная передняя панель и торчащий из нее отдельный планшет мультимедиа-системы.

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О технике компания Chevrolet еще не рассказала, впрочем, двигатель наверняка такой же, как у других недорогих моделей СП SAIC-GM-Wuling: речь идет о бензиновой «турбочетверке» 1.5 мощностью 147 л.с. Скорее всего, хэтч (и седан) предложат с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.



Мексиканское подразделение Шеви обещает раскрыть подробности о хэтчбеке «очень скоро» — видимо, модель представят до конца текущего года. Седан же должен дебютировать в 2023 году.