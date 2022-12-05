Новинки ×
  • Анонсирован новый бюджетник Chevrolet с китайскими корнями. Следующий Aveo?

Анонсирован новый бюджетник Chevrolet с китайскими корнями. Следующий Aveo?

05.12.2022 188 0 0

Первым на рынок выйдет компактный хэтчбек, следом подтянется седан. Ожидается, что машины будут продавать не только под маркой Chevrolet.

Мы уже видели новые бюджетники Шеви: еще в июле в Сеть выложили патентные изображения «четырехдверки», позже появились «живые» фото хэтча, сделанные на конвейере. Семейство носит внутризаводской индекс 310С, выпуск машин налажен в Китае на заводе совместного предприятия SAIC-GM-Wuling. Под брендом Chevrolet хэтчбек и седан появятся в странах Латинской Америки, в Поднебесной же их, как ожидается, будут продавать под местной маркой Wuling (хэтч тоже ранее засветился на патентных картинках – и именно как Вулинг). И вот, наконец, сама компания Chevrolet официально анонсировала новинку: первым до дилеров доберется хэтчбек, а дебютным рынком для него станет Мексика.

Новый хэтчбек Chevrolet на официальных кадрах
1 / 7
Новый хэтчбек Chevrolet на официальных кадрах
2 / 7
Новый хэтчбек Chevrolet на официальных кадрах
3 / 7
Новый хэтчбек Chevrolet на официальных кадрах
4 / 7
Новый хэтчбек Chevrolet на официальных кадрах
5 / 7
Новый хэтчбек Chevrolet на официальных кадрах
6 / 7
Новый хэтчбек Chevrolet на официальных кадрах
7 / 7

Название товарной «пятидверки» все еще не объявлено. Мексиканские профильные СМИ полагают, что модель будут позиционировать в качестве Chevrolet Aveo следующего поколения, ну или как преемника этого автомобиля. К слову, хорошо знакомое и россиянам имя в Мексике сейчас носит совсем другая машина – седанчик Sail китайского же производства (в самом Китае «четырехдверку» давно сняли с продаж).

Хэтчбек Chevrolet на конвейере китайского завода СП SAIC-GM-Wuling. Фото: dazhongkanche.com

По предварительным данным, за разработку нового бюджетного семейства отвечал концерн SAIC. Напомним, General Motors не впервой использовать автомобили партнера в качестве «доноров» для моделей Шеви. Например, в актуальной линейке американской марки сегодня имеются паркетники Groove и Captiva, то есть чуть переделанные Baojun 510 и Baojun 530 соответственно (Baojun – еще один совместный проект GM и SAIC). А пикап Chevrolet S10 Max – это клон Maxus T70 (марка Maxus принадлежит SAIC).

Что же касается внешности будущих бюджетников, то она выполнена в актуальном фирменном стиле Wuling: у хэтча и седана довольно спокойный дизайн. Интерьер ранее рассекретили китайские шпионы, внутри – двухслойная передняя панель и торчащий из нее отдельный планшет мультимедиа-системы.

Патентные изображения новых хэтчбека Wuling и седана Chevrolet
1 / 5
Патентные изображения новых хэтчбека Wuling и седана Chevrolet
2 / 5
Патентные изображения новых хэтчбека Wuling и седана Chevrolet
3 / 5
Патентные изображения новых хэтчбека Wuling и седана Chevrolet
4 / 5
Патентные изображения новых хэтчбека Wuling и седана Chevrolet
5 / 5

О технике компания Chevrolet еще не рассказала, впрочем, двигатель наверняка такой же, как у других недорогих моделей СП SAIC-GM-Wuling: речь идет о бензиновой «турбочетверке» 1.5 мощностью 147 л.с. Скорее всего, хэтч (и седан) предложат с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.

Мексиканское подразделение Шеви обещает раскрыть подробности о хэтчбеке «очень скоро» — видимо, модель представят до конца текущего года. Седан же должен дебютировать в 2023 году.

хэтчбек авторынок новинки Chevrolet Wuling

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Праздник длиной в 45 лет: провожаем Ford Fiesta, вспоминая ее самые яркие достижения Fiesta для компании Ford – практически такая же знаковая модель, как, к примеру, Golf для Volkswagen. Ведь за 45 с лишним лет произведено свыше 16 миллионов экземпляров семи поколений. Увы,... 949 3 1 03.12.2022
Статьи / Выставки Нам на них ездить: новинки международной выставки автобусов Busworld 2022 С 29 ноября по 1 декабря в Москве проходила международная выставка автобусов Busworld 2022. Само собой, на этой выставке по понятным причинам не принимали участие MAN, Volvo, Scania и все ос... 1824 0 6 02.12.2022
Статьи / Практика ATF, PSF и три разных цвета: что заливать в гидроусилитель и что можно смешивать Про жидкость гидроусилителя руля, к сожалению, обычно вспоминают в двух случаях: когда насос уже умирает и начинает выть или если она куда-то вытекла. По-хорошему, конечно, её тоже надо меня... 1510 1 1 02.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 18105 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 14533 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 11758 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings