Анонсирован седан Volkswagen Sagitar S: меньше и дешевле Sagitar L

Новую четырехдверку Volkswagen предложат с двумя моторами на выбор. В продажу модель поступит в ближайшие месяцы.

В прошлом году адресованный Китаю седан Volkswagen Sagitar перешел в новое поколение, получив к названию приставку в виде буквы L. Напомним, прежние китайские четырехдверки представляют собой растянутые аналоги глобальной VW Jetta. А в начале января текущего года благодаря очередному «сливу» местного Минпрома выяснилось, что в Поднебесной Sagitar станет отдельным семейством – к «эльке» присоединится упрощенный седан с приставкой S. Как и в случае со старшей моделью, за производство «эски» будет отвечать СП FAW Volkswagen. Фирменные картинки Sagitar S совместное предприятие опубликовало буквально на следующий день после появления сертификационных фото. Теперь компания FAW Volkswagen озвучило сроки выхода новинки на китайский рынок – в продажу «эска» поступит до конца первого квартала.

Volkswagen Sagitar S 1 / 2 Volkswagen Sagitar S 2 / 2

По своим габаритам Volkswagen Sagitar S сопоставим как раз с актуальной «мировой» Jetta мексиканского производства. Длина предназначенного для Китая седана равна 4702 мм, ширина – 1815 мм, высота – 1484 мм, колесная база – 2688 мм. Длина VW Sagitar L – 4812 мм, расстояние между осями – 2731 мм.

Volkswagen Sagitar S 1 / 2 Volkswagen Sagitar S 2 / 2

Внешность «эски» оформлена в актуальном стиле китайских Фольксвагенов. Если же сравнивать с Sagitar L, то у младшего седана собственные бамперы, фары и задние фонари. Кроме того, у VW Sagitar S обычные ручки дверей вместо выдвижных у «эльки». Интерьер сам производитель еще не показал.

Старший седан Volkswagen Sagitar L 1 / 4 Старший седан Volkswagen Sagitar L 2 / 4 Старший седан Volkswagen Sagitar L 3 / 4 Старший седан Volkswagen Sagitar L 4 / 4

Согласно сертификату, новый седан предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор. Это атмосферник 1.5 мощностью 110 л.с. и турбочетверка аналогичного объема, которая выдает 160 л.с. По предварительным данным, базовый двигатель сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом, 1.5T комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Седан Volkswagen Sagitar L сегодня доступен только с тем же 160-сильным турбомотором и 7DCT.

VW Sagitar S точно будет дешевле «эльки», но цены узнаем уже после полноценной презентации. Старший седан Sagitar L сегодня стоит от 147 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,6 млн рублей по текущему курсу.

Между тем в 2026 году FAW Volkswagen выведет на рынок еще несколько новинок. Среди них – рестайлинговый кроссовер Tavendor.