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  • Анонсирован серийный купеобразный Fiat Fastback: кроссовер будет не таким, как предвестник

Анонсирован серийный купеобразный Fiat Fastback: кроссовер будет не таким, как предвестник

10.06.2022 83 0 0

По предварительным данным, ближайшим родственником новой модели является компактный кросс Fiat Pulse. Ожидается, что «купе» предложат только с турбомоторами, полного привода не будет.

 

Еще в 2018 году бразильское подразделение Fiat представило концепт купеобразного кроссовера Fastback, а в 2020-м компания анонсировала некий «уникальный» SUV для южноамериканского рынка, хотя тогда обошлись без подробностей. Впрочем, затем тот самый «уникум» начали ловить во время испытаний, и стало понятно, что в линейке марки появится кросс-купе. Теперь же опубликован тизер серийного паркетника, вдобавок объявлено, что модель унаследовала имя шоу-кара четырехлетней давности. Однако это будет совсем другое «купе».

Концепт Fiat Fastback 2018 года
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Концепт Fiat Fastback 2018 года
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Концепт Fiat Fastback 2018 года
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Концепт Fiat Fastback 2018 года
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Так, если концепт сделан на базе пикапа Fiat Toro (в основе грузовика лежит растянутая платформа Small Wide 4×4), то товарный Fastback, по данным бразильских СМИ, разделил «тележку» MLA с компактным кроссовером Fiat Pulse, который дебютировал в прошлом году. Сам концерн Stellantis считает архитектуру MLA новой, но на самом деле она представляет собой модернизированную версию платформы MP1, лежащей в основе хэтчбека Fiat Argo и седана Cronos. На практике же «подмена» начинки означает то, что серийный Fastback будет одноклассником маленького купеобразного кроссовера Volkswagen Nivus (он же Taigo в Европе), а не, например, Renault Arkana (хотя Аркану в Бразилии и вовсе пока не продают).

Силуэты нового Fiat Fastback и его брата Fiat Pulse. Длина Пульса равна 4099 мм, ширина – 1774 мм, высота – 1579 мм, колесная база – 2532 мм
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Силуэты нового Fiat Fastback и его брата Fiat Pulse. Длина Пульса равна 4099 мм, ширина – 1774 мм, высота – 1579 мм, колесная база – 2532 мм
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Бразильские профильные медиа прочат Фастбэку «турботройку» 1.0 от Пульса: на бензине она выдает 125 л.с., а на распространенном в этой стране этаноле – 130 л.с. Мотор сочетается с вариатором. Кроме того, Fiat Fastback якобы будет доступен с турбодвижком 1.3 (175 л.с.) и шестиступенчатым классическим «автоматом» (кроссоверу Pulse эта пара не положена). Привод же в любом случае только передний.

Fiat Pulse
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Fiat Pulse
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Fiat Pulse
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Fiat Pulse
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Производство кросс-купе наладят в Бразилии же, там модель стартует до конца текущего года. В остальных странах Южной Америки новинка появится в 2023-м. До других регионах Fiat Fastback, скорее всего, не доберется.

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