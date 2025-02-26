Анонсирован суперкар-истребитель Mxtrem Maverick в стиле фильмов Top Gun

Откуда взялась и где находится компания Mxtrem Automobili, нам пока выяснить не удалось, но на этой неделе о ней и её дебютном суперкаре Maverick написали многие — уж больно потешная вышла машина. Название Maverick (переводится с английского как «бродяга»), очевидно, отсылает к голливудским фильмам Top Gun про военных лётчиков и их главному герою — Питу Митчелл по кличке Мэверик, которого играет Том Круз.

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Первый фильм Top Gun вышел в далёком 1986 году, второй вышел в 2022 году как продолжение первого и получил бесхитростное название Top Gun: Maverick. Художественная ценность фильмов Top Gun, может быть, не самая высокая, но в сегменте развлекательного кино обе картины оказались очень даже успешными, первый Top Gun заслуженно считается голливудской классикой, на его основе была сделана серия одноимённых видеоигр, тоже весьма популярных.

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Суперкар Mxtrem Maverick наверняка понравится любителями эстетики Top Gun, хотя на дорогах общего пользования этот автомобиль будет выглядеть довольно нелепо из-за большого количества бутафорских элементов, в том числе ракет и сопел реактивных двигателей. Салон тоже стилизован под кабину истребителя, нужную атмосферу создают подпиленный руль-штурвал, массивный селектор АКП с «гашетками», модель самолёта на центрально тоннеле и прочая бижутерия.

Официальный сайт Mxtrem Automobili сообщает, что для изготовления суперкара-истребителя Mxtrem нужен донорский Chevrolet Corvette C8 в версиях Stingray, Z06 либо E-Ray — от выбранной модификации будут зависеть динамические характеристики. Самым быстрым в этой троице является гибридный Corvette E-Ray, он разгонятся до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 2,5 с. Почему Mxtrem Automobili не предлагает сделать Maverick на базе топового 1079-сильного Corvette ZR1, не очень понято — вот уж точно дорожный истребитель.

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Сколько будет стоить трансформация Corvette C8 в Maverick, компания Mxtrem не сообщает, но принимает заявки прямо у себя на сайте, причём просит потенциальных клиентов рассказать о своей коллекции автомобилей, аккаунтах в соцсетях и посещаемых мероприятиях — видимо, право владеть суперкаром-истребителем ещё нужно заслужить, одних денег недостаточно.