Анонсирован суперкар-истребитель Mxtrem Maverick в стиле фильмов Top Gun

Откуда взялась и где находится компания Mxtrem Automobili, нам пока выяснить не удалось, но на этой неделе о ней и её дебютном суперкаре Maverick написали многие — уж больно потешная вышла машина. Название Maverick (переводится с английского как «бродяга»), очевидно, отсылает к голливудским фильмам Top Gun про военных лётчиков и их главному герою — Питу Митчелл по кличке Мэверик, которого играет Том Круз.
Первый фильм Top Gun вышел в далёком 1986 году, второй вышел в 2022 году как продолжение первого и получил бесхитростное название Top Gun: Maverick. Художественная ценность фильмов Top Gun, может быть, не самая высокая, но в сегменте развлекательного кино обе картины оказались очень даже успешными, первый Top Gun заслуженно считается голливудской классикой, на его основе была сделана серия одноимённых видеоигр, тоже весьма популярных.
Суперкар Mxtrem Maverick наверняка понравится любителями эстетики Top Gun, хотя на дорогах общего пользования этот автомобиль будет выглядеть довольно нелепо из-за большого количества бутафорских элементов, в том числе ракет и сопел реактивных двигателей. Салон тоже стилизован под кабину истребителя, нужную атмосферу создают подпиленный руль-штурвал, массивный селектор АКП с «гашетками», модель самолёта на центрально тоннеле и прочая бижутерия.
Официальный сайт Mxtrem Automobili сообщает, что для изготовления суперкара-истребителя Mxtrem нужен донорский Chevrolet Corvette C8 в версиях Stingray, Z06 либо E-Ray — от выбранной модификации будут зависеть динамические характеристики. Самым быстрым в этой троице является гибридный Corvette E-Ray, он разгонятся до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 2,5 с. Почему Mxtrem Automobili не предлагает сделать Maverick на базе топового 1079-сильного Corvette ZR1, не очень понято — вот уж точно дорожный истребитель.
Сколько будет стоить трансформация Corvette C8 в Maverick, компания Mxtrem не сообщает, но принимает заявки прямо у себя на сайте, причём просит потенциальных клиентов рассказать о своей коллекции автомобилей, аккаунтах в соцсетях и посещаемых мероприятиях — видимо, право владеть суперкаром-истребителем ещё нужно заслужить, одних денег недостаточно.
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