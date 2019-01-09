Аппетитные бёдра: открытый кузов подчеркнул женскую сущность нового Porsche 911

Аппетитные бёдра: открытый кузов подчеркнул женскую сущность нового Porsche 911

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Фирма Porsche представила 911 Cabriolet нового поколения. Первое время автомобиль будет предлагаться только в двух модификациях – заднеприводной Carrera S и полноприводной Carrera 4S.
 

Открытая версия 911-й модели никогда не была верхом элегантности, причём даже если речь идёт от двухместной модификации Speedster, которая даёт дизайнерам чуть больше возможностей по визуальной маскировке тяжеловесной кормы. В кузове купе эта корма смотрится вполне органично, а вот без крыши – расползается, кажется родовым бременем, от которого нельзя избавиться. И тем не менее многие поклонники Porsche находят эту филейную тяжесть вполне соблазнительной, так что производитель уже даже не пытается её скрывать – мол, да у нас большая попа, просим любить и жаловать.

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У кабриолета серии 992 размер бедёр подчёркнут сильнее, чем у модели прошлого поколения, ведь корма теперь едина для заднеприводных и полноприводных модификаций (прежде заднеприводные были поуже), её ширина у версии Carrera S увеличена с 1808 до 1852 мм. Горб крышки, за которую прячется матерчатый верх, дополнительно зрительно утяжеляет корму, и узкие светодиодные фонари, что смотрятся вполне элегантно на купе, на кабриолете уже кажутся слишком маленькими. Крышу можно поднимать/опускать на скорости до 50 км/ч, процесс полностью автоматизирован и занимает примерно 12 секунд. Заднее окошко, что характерно, не виниловое, а стеклянное, то есть не гнётся и не мутнеет. Ветрозащитный экран за передними креслами устанавливается также с помощью электропривода.

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Вся техника перекочевала с купе на кабриолет без изменений: оппозитная 3,0-литровая «битурбошестёрка» на версиях Carrera S и Carrera 4S выдаёт максимальные 450 л.с. и 530 Нм, в пару ей ставится пока что безальтернативный 8-ступенчатый «робот» PDK с двумя сцеплениями. Полноприводная версия набирает первую «сотню» за 3,8 с, заднеприводная – за 3,9 с (с опциональным пакетом Sport Chrono – 3,6 и 3,7 с соответственно). Максимальная скорость версии Carrera S составляет 306 км/ч, Carrera 4S – 304 км/ч. Снаряженная масса кабриолета больше снаряженной массы купе на 70 км и составляет как минимум 1585 кг.

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В салоне – такая же полностью новая панель приборов, как и у купе. Основной щиток теперь почти полностью виртуальный: аналоговым остался только стоящий по центру тахометр, а остальные шкалы нарисованные и необязательные – вместо них можно вывести альтернативные картинки с графиками и цифрами. Сенсорный экран мультимедийной системы на центральной консоли теперь имеет диагональ 10,9 дюймов (на машине прошлого поколения было 7 дюймов). Селектор режимов АКП усох до размеров компьютерной флешки, блок микроклимата лёг на горизонталь центрального тоннеля, словно у спорткаров 80-х, в отделке появился маркий чёрный глянцевый пластик…

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Новый кабриолет обязательно появится в России, но рублёвые цены пока не объявлены, ведь даже первые купе серии 992 приедут к нам лишь в середине 2019 года. Между тем кабриолет на базе уходящего поколения 991 с января по ноябрь прошлого года нашёл в России лишь 16 покупателей, тогда как общие продажи 911-семейства за тот же период составили 190 единиц. Более элегантный и доступный среднемоторный Porsche 718 Boxster популярнее: за 11 месяцев прошлого года продано 46 кабриолетов, тогда как купе 718 Cayman нашло 59 покупателей.

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