Aston Martin DB12 S: доработанное шасси и 700-сильный V8 с особо сочным звуком

08.10.2025

Переднемоторный спорткар Aston Martin DB12 на третьем году жизни обзавёлся топ-версией S с более агрессивной внешностью и рядом технических доработок. На рынок Aston Martin DB12 S выйдет в первом квартале 2026 года, он будет доступен как в кузове купе, так и кабриолет, который у Aston Martin традиционно называется Volante.

Компания Aston Martin в очередной раз переживает нелёгкие времена: не выполняет план по продажам и рискует стать убыточной из-за развязанной Дональдом Трампом тарифной войны и отсутствия поддержки со стороны правительства Великобритании. Появление очередной «эски» в модельном ряду — это попытка малыми средствами увеличить доходы, ведь версия S по определению более привлекательна для состоятельных автомобильных коллекционеров, чем спорткар без этой буквы, даже если это лимитированная спецсерия для фанатов Джеймса Бонда.

Исходный Aston Martin DB12 справил премьеру в мае 2023 года, его поставляемый Mercedes-AMG 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 выдаёт 680 л.с. и 800 Нм, вся мощность передаётся на задние колёса через 8-ступенчатый «автомат» ZF и самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением.

На версии DB12 S пиковая мощность увеличена на символические 20 л.с. до 700 л.с., но максимальный крутящий момент не изменился — те же 800 Нм. Новые настройки электроники сделали педаль газа более отзывчивой, а «автомат» — более расторопным. В виде опции предлагается облегчённая (минус 11,7 кг) система выхлопа из титана вместо стандартной из нержавеющей стали. Титановая система выхлопа не только легче, но и на 1,5 дБ громче стальной.

Дополнительные «лошадки» и перенастроенная электроника позволяют купе DB12 S разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с, что на 0,1 с быстрее, чем у аналогичной машины без буквы S, но максимальная скорость не изменилась — 325 км/ч.

Есть и доработки в шасси: более жёсткий задний стабилизатор поперечной устойчивости, перенастроенные амортизаторы Bilstein DTX, пересмотренные углы установки колёс, более острое рулевое управление и новый алгоритм срабатывания блокировки дифференциала — всё это нацелено на том, чтобы спорткар стал быстрее и точнее в управлении. В стандартное оснащение входят мощные карбон-керамические тормоза, которые на 27 кг легче стальных, диаметр передних тормозных дисков — 410 мм, задних — 360 мм. Весит купе DB12 S при этом 1820 кг (плюс 32 кг по сравнению с купе без литеры S), кабриолет — 1930 кг!

Визуальные особенности версии S — это увеличенный передний сплиттер с боковыми карбоновыми секциями, карбоновые рамки вентиляционных отверстий на капоте, фиксированный карбоновый спойлер на корме и более пухлый задний бампер, в который интегрированы более развитый диффузор и четыре выхлопных патрубка вместо двух у стандартного DB12.

Салон версии S получил особые материал отделки, красную шайбу выбора ездовых режимов вместо стандартной серебристой и вышитые буквы S на спинках передних кресел.

Цены на Aston Martin DB12 S пока объявлены, притом что и купе, и кабриолет уже есть в конфигураторе на потребительском сайте Aston Martin.

0 комментариев

