Aston Martin Valen оказался слегка мощнее и динамичнее «донорского» Vanquish

Новинка будет выпущена лимитированным тиражом. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч или 60 миль/ч) этому суперкару требуется 3 секунды.

В ходе выставки Monterey Car Week, которая завершается в Калифорнии, британская марка Aston Martin показала свой новый, хоть и не оригинальный, суперкар, который будет выпущен лимитированным тиражом всего в 150 экземпляров. Он получил название Valen, а в его основе лежит актуальная двухдверка Vanquish, которая в текущем году отмечает 25-летие. Напомним, актуальное купе появилось в начале осени 2024 года, а модификация с открытым верхом и прибавкой Volante к названию пополнила семейство весной 2025-го.

На фото: Aston Martin Valen 1 / 3 На фото: Aston Martin Valen 2 / 3 На фото: Aston Martin Valen 3 / 3

Как отметил производитель, Aston Martin Valen является самым мощным автомобилем марки с передним расположением двигателя за всю 113-летнюю историю компании. Под капотом у спорткара располагается битурбомотор V12 объёмом 5,2 литра, однако его максимальная мощность выше, чем у «донора»: 850 л.с. против 835 л.с. у Vanquish. При этом крутящий момент остался неизменным и по-прежнему составляет 1000 Нм.

Ещё Aston Martin Valen положена модернизированная восьмиступенчатая автоматическая коробка ZF от гоночного Aston Martin Vantage GT4: в итоге переключение передач стало более быстрым и резким. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч или до 60 миль/ч) новинке требуется 3,0 секунды. Тогда как стандартное купе Vanquish справляется за 3,3 секунды. Максимальная скорость у Valen равна 344 км/ч, у «донора» – 345 км/ч. Двухдверке положены режимы Sport, Sport+ и Track, регулирующие положение дроссельной заслонки.

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На улучшение динамики разгона повлияли усилия, предпринятые ради снижения веса: Aston Martin Valen на 110 кг легче по сравнению с Vanquish. Этого разработчикам удалось добиться в том числе из-за использования деталей из углеволокна, алюминия, титана и магния. Предусмотрен ещё опционально доступный облегчённый комплект, который позволяет снизить вес на дополнительные 16,9 кг.

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Стандартная версия новинки оснащается магниевыми чёрными 21-дюймовыми передними и алюминиевыми задними колёсными дисками, которые обуты в шины Pirelli P Zero R / P Zero Winter 2, адаптивными амортизаторами Bilstein DTX и пружинами, подготовленными конкретно для этой модели. Также модели положены 410-миллиметровые передние и 360-миллиметровые задние карбон-керамические тормоза, облегчённая титановая выхлопная система.

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Aston Martin Valen получил довольно агрессивную внешность с «острым» носом, «облегчённую» нижнюю часть переднего бампера с радиаторной решётной, большим воздухозаборником с интегрированными противотуманками и массивным сплиттером. Ещё модели достались аэродинамические боковые юбки, воздуховоды в капоте и передних крыльях, спойлер на корме, а также большой диффузор, в который интегрированы отверстия для патрубков выпускной системы.

На фото: салон Aston Martin Valen 1 / 3 На фото: салон Aston Martin Valen 2 / 3 На фото: салон Aston Martin Valen 3 / 3

Интерьер доступен в разных вариантах отделки, в оформлении центральной консоли использованы компоненты, напечатанные на 3D-принтере. В салоне установлены новые кресла Sports Plus из углеволокна, но как утверждают в компании, достаточно удобные в том числе и для дальних поездок. Объём багажника равен 170 литрам. Цену Aston Martin Valen в компании не обнародовали.