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  • Audi завершает разработку нового поколения RS3: седан проехался на камеру

Audi завершает разработку нового поколения RS3: седан проехался на камеру

24.05.2021 90 0 0

Ожидается, что у новинки будет тот же 400-сильный мотор объёмом 2,5 литра, который находится под капотом RS Q3 и RS Q3 Sportback.

 

Компания Audi по итогам 2020 года реализовала в Европе 601 844 автомобиля, этот результат на 18,8% меньше, чем годом ранее. На спад, вероятно, повлияли последствия пандемии коронавируса, которые сказались на авторынке в целом. Напомним, у бренда есть подразделение – Audi Sport – занимающееся подготовкой «заряженных» автомобилей. Сейчас оно, в частности, готовит седан RS3 нового поколения.

На фото: седан Audi RS3 нового поколения

По данным сайта Carsalesbase, в прошлом году совокупные продажи Audi A3, S3 и RS3 составили 97 492 экземпляра, что на 21,6% меньше, что годом ранее. Как сообщает испанское издание motor.es, сейчас разработка нового поколения «заряженной» версии «четырёхдверки» находится на завершающей стадии. Недавно удалось сделать несколько снимков прототипа будущей новинки в камуфляже: автомобиль пока что находится на этапе дорожных испытаний.

На снимках, которыми с нами поделилось испанское издание, автомобиль закрыт маскировочной плёнкой в ключевых местах, так что о том, какие детали изменятся во внешности Audi RS3 со сменой поколений, сказать пока сложно. Не исключено, что версию оснастят обвесом, который подразделение, вероятно, разработало специально для следующей генерации спортивной модели. Кроме того, у новинки будут колёсные диски иного дизайна.

Ожидается, что у модели будут модернизированные тормоза, новая спортивная выхлопная система с двумя интегрированными в нижнюю часть заднего бампера овальными выпускными патрубками. Также автомобиль получит задний диффузор и спойлер, расположенный на крышке багажника.

Фотошпионам, к сожалению, не удалось запечатлеть салон нового седана Audi RS3, но ожидается, что у «заряженного» автомобиля будет фирменное оформление с соответствующим декором, отличающаяся (по сравнению с «обычными» исполнениями) обивка кресел, помимо этого, у сидений будут дополнительные регулировки. Список стандартного оборудования, вероятно, окажется весьма «богатым».

По предварительным данным, под капотом у Audi RS3 нового поколения останется пятицилиндровый бензиновый двигатель TFSI объёмом 2,5 литра с максимальной отдачей 400 л.с. Напомним, этим же мотором сейчас оснащаются Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback. В комплект к движку предложат семиступенчатую автоматическую коробку передач S tronic с двойным сцеплением. У «заряженного» седана будет фирменная система полного привода quattro.

О динамических характеристиках будущего «заряженного» седана информации пока нет. Отметим, Audi RS Q3 на разгон с места до «сотни» требуется 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Информация о ценах, хотя бы ориентировочная, скорее всего, появится ближе к дебюту новинки.

Напомним, в начале этого года компания Audi показала e-tron GT, а также его версию RS. Электрокары оказались менее мощными, однако дешевле по сравнению с Porsche Taycan (оба бренда входят в состав немецкого концерна Volkswagen).

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