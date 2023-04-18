По данным Авито Авто, в I квартале 2023 года наибольший спрос на грузовики с пробегом демонстрировали Москва и Московская область. На долю столичной агломерации пришлось 16% от спроса на грузовики с пробегом по стране.
Высокий покупательский интерес к грузовикам с пробегом в I квартале 2023 года отмечен также в Краснодарском крае (6,2%), Татарстане (4,6%), Ростовской области (3,5%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (3,5%).
Новой грузовой техникой в период с января по март 2023 года активнее всего интересовались в Татарстане. На долю региона пришлось 18,9% от спроса на новые грузовики по стране.
Высокий покупательский интерес к новым грузовикам в I квартале 2023 года отмечен также в Москве и Московской области (15%), Нижегородской области (6,6%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (4,7%), Свердловской области (4,6%).
Наиболее популярные модели новых грузовиков в I квартале 2023 года
В сегменте новых грузовиков на Авито Авто наибольший спрос пришелся на модели китайского производства: в топ-5 самых популярных вошли 3 модели из Поднебесной. При этом отечественная техника также остается востребованной: модели бренда КамАЗ стабильно занимают свое место в рейтинге наиболее популярных грузовиков.
Самой востребованной моделью в сегменте новых грузовиков на Авито Авто стала Shacman (Shaanxi) X3000. На долю модели пришлось 12% от общего спроса на новые грузовики, средняя цена составила 9 500 000 рублей.
На втором месте — КамАЗ 43 118 с долей спроса 5,1% и средней ценой 10 100 000 рублей.
Третью строчку рейтинга занимает КамАЗ 65 115 с долей спроса 4,3%. В I квартале 2023 года грузовик данной модели можно было в среднем приобрести за 8 730 000 рублей.
Замыкают пятерку лидеров модели FAW CA3310 (доля спроса — 2,8%) и Howo T5G 8х4 (доля спроса — 2,7%) со средней ценой 8 200 000 рублей и 9 849 000 рублей соответственно.
Также в топ-10 самых востребованных моделей на рынке новых грузовиков вошли FAW CA 3250, SITRAK C7H, Howo HW76, КамАЗ Компас 12 и Howo T5G 6х4.
Топ-10 моделей по спросу на новые грузовики, I квартал 2023 г., вся Россия, Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля спроса модели в
сегменте
|Средняя стоимость (руб.)
|Shacman (Shaanxi)
|X3000
|12%
|9 500 000
|КамАЗ
|43 118
|5,1%
|10 100 000
|КамАЗ
|65 115
|4,3%
|8 730 000
|FAW
|CA3310
|2,8%
|8 200 000
|Howo
|T5G 8х4
|2,7%
|9 849 000
|FAW
|CA 3250
|2,6%
|8 470 000
|SITRAK
|C7H
|2,5%
|10 393 000
|Howo
|HW76
|2,4%
|8 001 000
|КамАЗ
|Компас 12
|2,4%
|5 730 000
|Howo
|T5G 6х4
|2,1%
|9 300 000
Грузовики с пробегом: самые востребованные модели в I квартале 2023 года
На рынке грузовиков с пробегом самой популярной моделью в январе-марте 2023 года стала Hyundai HD78. На долю модели пришлось 3,1% от общего спроса на грузовики с пробегом, средняя цена составила 1 450 000 рублей.
Вторую строчку рейтинга занимает КамАЗ 65 115 с долей спроса 3% и средней ценой 2 500 000 рублей.
На третьем месте — ГАЗ Валдай, средняя цена в I квартале — 778 000 рублей. На долю модели пришлось 2,1% от общего спроса на грузовики с пробегом.
Пятое место в рейтинге наиболее востребованных грузовиков с пробегом разделили КамАЗ 5 320 (средняя цена — 650 000 рублей), КамАЗ 6 520 (средняя цена — 2 300 000 рублей) и КамАЗ 55 111 (средняя цена — 570 000 рублей). На долю каждой модели пришлось по 2% от общего спроса на грузовики с пробегом.
Также в топ-10 наиболее популярных моделей грузовиков с пробегом вошли КамАЗ 65 117, КамАЗ 53 212, Mitsubishi Fuso Canter и ГАЗ 3 309.
Топ-10 моделей по спросу на рынке грузовиков с пробегом, III квартал 2022 г., вся Россия, Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля спроса модели в
сегменте
|Средняя стоимость (руб.)
|Hyundai
|HD78
|3,1%
|1 450 000
|КамАЗ
|65 115
|3%
|2 500 000
|ГАЗ
|Валдай
|2,1%
|778 000
|КамАЗ
|5 320
|2%
|650 000
|КамАЗ
|6 520
|2%
|2 300 000
|КамАЗ
|55 111
|2%
|570 000
|КамАЗ
|65 117
|1,8%
|3 450 000
|КамАЗ
|53 212
|1,8%
|850 000
|Mitsubishi Fuso
|Canter
|1,5%
|1 720 000
|ГАЗ
|3 309
|1,5%
|800 000
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