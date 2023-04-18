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  • Авито Авто: названы самые популярные модели грузовиков и их цены в I квартале 2023 года

Авито Авто: названы самые популярные модели грузовиков и их цены в I квартале 2023 года

18.04.2023 98 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о сегменте грузового транспорта на платформе в I квартале 2023 года. Согласно результатам исследования, спрос на грузовики с пробегом в январе-марте 2023 года вырос на 5,2% по сравнению с октябрем-декабрем 2022 года. Рост спроса на новые грузовики квартал к кварталу составил 2,4%. Средняя цена грузового транспорта с пробегом в I квартале составила 1 700 000 рублей, новый грузовик в среднем можно было приобрести за 9 200 000 рублей.

По данным Авито Авто, в I квартале 2023 года наибольший спрос на грузовики с пробегом демонстрировали Москва и Московская область. На долю столичной агломерации пришлось 16% от спроса на грузовики с пробегом по стране.

Высокий покупательский интерес к грузовикам с пробегом в I квартале 2023 года отмечен также в Краснодарском крае (6,2%), Татарстане (4,6%), Ростовской области (3,5%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (3,5%).

Новой грузовой техникой в период с января по март 2023 года активнее всего интересовались в Татарстане. На долю региона пришлось 18,9% от спроса на новые грузовики по стране.

Высокий покупательский интерес к новым грузовикам в I квартале 2023 года отмечен также в Москве и Московской области (15%), Нижегородской области (6,6%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (4,7%), Свердловской области (4,6%).

Наиболее популярные модели новых грузовиков в I квартале 2023 года

В сегменте новых грузовиков на Авито Авто наибольший спрос пришелся на модели китайского производства: в топ-5 самых популярных вошли 3 модели из Поднебесной. При этом отечественная техника также остается востребованной: модели бренда КамАЗ стабильно занимают свое место в рейтинге наиболее популярных грузовиков.

Самой востребованной моделью в сегменте новых грузовиков на Авито Авто стала Shacman (Shaanxi) X3000. На долю модели пришлось 12% от общего спроса на новые грузовики, средняя цена составила 9 500 000 рублей.

На втором месте — КамАЗ 43 118 с долей спроса 5,1% и средней ценой 10 100 000 рублей.

КамАЗ-43118-24 2010–н.в.

Третью строчку рейтинга занимает КамАЗ 65 115 с долей спроса 4,3%. В I квартале 2023 года грузовик данной модели можно было в среднем приобрести за 8 730 000 рублей.

Замыкают пятерку лидеров модели FAW CA3310 (доля спроса — 2,8%) и Howo T5G 8х4 (доля спроса — 2,7%) со средней ценой 8 200 000 рублей и 9 849 000 рублей соответственно.

Также в топ-10 самых востребованных моделей на рынке новых грузовиков вошли FAW CA 3250, SITRAK C7H, Howo HW76, КамАЗ Компас 12 и Howo T5G 6х4.

Топ-10 моделей по спросу на новые грузовики, I квартал 2023 г., вся Россия, Авито Авто

БрендМодельДоля спроса модели в
сегменте		Средняя стоимость (руб.)
Shacman (Shaanxi)X300012%9 500 000
КамАЗ43 1185,1%10 100 000
КамАЗ65 1154,3%8 730 000
FAWCA33102,8%8 200 000
HowoT5G 8х42,7%9 849 000
FAWCA 32502,6%8 470 000
SITRAKC7H2,5%10 393 000
HowoHW762,4%8 001 000
КамАЗКомпас 122,4%5 730 000
HowoT5G 6х42,1%9 300 000

Грузовики с пробегом: самые востребованные модели в I квартале 2023 года

На рынке грузовиков с пробегом самой популярной моделью в январе-марте 2023 года стала Hyundai HD78. На долю модели пришлось 3,1% от общего спроса на грузовики с пробегом, средняя цена составила 1 450 000 рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает КамАЗ 65 115 с долей спроса 3% и средней ценой 2 500 000 рублей.

На третьем месте — ГАЗ Валдай, средняя цена в I квартале — 778 000 рублей. На долю модели пришлось 2,1% от общего спроса на грузовики с пробегом.

Hyundai HD78 2008–21

Пятое место в рейтинге наиболее востребованных грузовиков с пробегом разделили КамАЗ 5 320 (средняя цена — 650 000 рублей), КамАЗ 6 520 (средняя цена — 2 300 000 рублей) и КамАЗ 55 111 (средняя цена — 570 000 рублей). На долю каждой модели пришлось по 2% от общего спроса на грузовики с пробегом.

Также в топ-10 наиболее популярных моделей грузовиков с пробегом вошли КамАЗ 65 117, КамАЗ 53 212, Mitsubishi Fuso Canter и ГАЗ 3 309.

Топ-10 моделей по спросу на рынке грузовиков с пробегом, III квартал 2022 г., вся Россия, Авито Авто

БрендМодельДоля спроса модели в
сегменте		Средняя стоимость (руб.)
HyundaiHD783,1%1 450 000
КамАЗ65 1153%2 500 000
ГАЗВалдай2,1%778 000
КамАЗ5 3202%650 000
КамАЗ6 5202%2 300 000
КамАЗ55 1112%570 000
КамАЗ65 1171,8%3 450 000
КамАЗ53 2121,8%850 000
Mitsubishi FusoCanter1,5%1 720 000
ГАЗ3 3091,5%800 000

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