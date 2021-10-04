  • Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом в России по итогам III квартала выросли на 7,1%

Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом в России по итогам III квартала выросли на 7,1%

04.10.2021 65 0 1

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах автомобилей с пробегом и подвели итоги III квартала 2021 года для вторичного авторынка. Согласно данным сервиса, по итогам квартала продажи автомобилей с пробегом в стране выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в стране по итогам III квартала составила 350 000 рублей – на 3,9% больше, чем в предыдущем квартале и на 16,7% больше, чем год назад. В рейтинге самых продаваемых на вторичном авторынке моделей первое место, как и годом ранее, удерживает ВАЗ (LADA) Priora. На втором месте – ВАЗ (LADA)2114 Samara, на третьем – ВАЗ (LADA) Granta. Замыкают топ-5 Ford Focus и ВАЗ (LADA) Kalina.

 

Всё в плюс: динамика продаж и цен на вторичном авторынке

В III квартале 2021 года продажи автомобилей с пробегом в стране, по данным Авито Авто, выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в III квартале 2021 года, согласно данным Авито Авто, составила 350 000 рублей, увеличившись на 3,9% по сравнению со II кварталом 2021 года и на 16,7% по сравнению с III кварталом 2020 года.

Самые высокие средние цены на вторичном авторынке в III квартале были зафиксированы в Москве и Московской области (средняя цена автомобиля с пробегом – 535 000 рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (средняя цена автомобиля с пробегом – 480 000 рублей), а также Новосибирской области (средняя цена автомобиля с пробегом – 465 000 рублей).

Среди регионов-лидеров по доступности автомобилей с пробегом по итогам III квартала 2021 года – Курганская область (средняя цена – 175 000 рублей) и Алтайский край (средняя цена – 200 000 рублей).

Топ популярных: самые продаваемые на вторичным авторынке бренды и модели

В III квартале 2021 года на первом месте среди самых востребованных на вторичном авторынке марок по России – ВАЗ (LADA), автомобили этого бренда с пробегом стоят в среднем 130 000 рублей. На втором месте – Toyota (средняя цена – 675 000 рублей), на третьем – Hyundai (средняя цена – 570 000 рублей). Четвертую позицию занимает KIA (средняя цена – 699 000 рублей), а пятую – Volkswagen (средняя цена – 567 000 рублей).

Топ-5 самых продаваемых на вторичном авторынке брендов, Россия, III квартал 2021 года

БрендДоля в общих продажахСредняя цена, руб.Рост цены за квартал
ВАЗ (LADA)25,74%130 0004,0%
Toyota6,42%675 0004,7%
Hyundai5,75%570 0005,6%
KIA5,42%699 0004,3%
Volkswagen4,70%567 0003,1%

Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в целом по России лидерство уже более года удерживают отечественные ВАЗ (LADA) Priora и ВАЗ (LADA) 2114 Samara. ВАЗ (LADA) Granta – на третьем месте, четвертое и пятое заняли Ford Focus и ВАЗ (LADA) Kalina. Шестое и седьмое места достались моделям Hyundai Solaris и ВАЗ (LADA) 2107. Места с восьмого по десятое занимают ВАЗ (LADA) 2110, Kia Rio и ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива).

Топ-10 самых продаваемых на вторичном авторынке моделей, Россия, III квартал 2021 года

БрендМодельДоля в продажахСредняя цена , руб.Рост цены за квартал
ВАЗ (LADA)Priora3,38%210 0002,4%
ВАЗ (LADA)2114 Samara2,56%100 0000,0%
ВАЗ (LADA)Granta2,49%347 0005,2%
FordFocus2,33%365 0002,8%
ВАЗ (LADA)Kalina2,27%185 0002,8%
HyundaiSolaris1,95%610 0004,3%
ВАЗ (LADA)21071,86%60 0003,4%
ВАЗ (LADA)21101,84%70 0001,4%
KiaRio1,80%620 0003,3%
ВАЗ (LADA)4x4 (Нива)1,78%185 0002,8%

Как и ранее, покупатели автомобилей с пробегом в России отдают предпочтение машинам малого (В) и среднего (С) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV), на четвертом – большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось более 80% продаж за III квартал.

 

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