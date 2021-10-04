Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом в России по итогам III квартала выросли на 7,1%

Всё в плюс: динамика продаж и цен на вторичном авторынке
В III квартале 2021 года продажи автомобилей с пробегом в стране, по данным Авито Авто, выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средняя стоимость автомобилей с пробегом в III квартале 2021 года, согласно данным Авито Авто, составила 350 000 рублей, увеличившись на 3,9% по сравнению со II кварталом 2021 года и на 16,7% по сравнению с III кварталом 2020 года.
Самые высокие средние цены на вторичном авторынке в III квартале были зафиксированы в Москве и Московской области (средняя цена автомобиля с пробегом – 535 000 рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (средняя цена автомобиля с пробегом – 480 000 рублей), а также Новосибирской области (средняя цена автомобиля с пробегом – 465 000 рублей).
Среди регионов-лидеров по доступности автомобилей с пробегом по итогам III квартала 2021 года – Курганская область (средняя цена – 175 000 рублей) и Алтайский край (средняя цена – 200 000 рублей).
Топ популярных: самые продаваемые на вторичным авторынке бренды и модели
В III квартале 2021 года на первом месте среди самых востребованных на вторичном авторынке марок по России – ВАЗ (LADA), автомобили этого бренда с пробегом стоят в среднем 130 000 рублей. На втором месте – Toyota (средняя цена – 675 000 рублей), на третьем – Hyundai (средняя цена – 570 000 рублей). Четвертую позицию занимает KIA (средняя цена – 699 000 рублей), а пятую – Volkswagen (средняя цена – 567 000 рублей).
Топ-5 самых продаваемых на вторичном авторынке брендов, Россия, III квартал 2021 года
|Бренд
|Доля в общих продажах
|Средняя цена, руб.
|Рост цены за квартал
|ВАЗ (LADA)
|25,74%
|130 000
|4,0%
|Toyota
|6,42%
|675 000
|4,7%
|Hyundai
|5,75%
|570 000
|5,6%
|KIA
|5,42%
|699 000
|4,3%
|Volkswagen
|4,70%
|567 000
|3,1%
Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в целом по России лидерство уже более года удерживают отечественные ВАЗ (LADA) Priora и ВАЗ (LADA) 2114 Samara. ВАЗ (LADA) Granta – на третьем месте, четвертое и пятое заняли Ford Focus и ВАЗ (LADA) Kalina. Шестое и седьмое места достались моделям Hyundai Solaris и ВАЗ (LADA) 2107. Места с восьмого по десятое занимают ВАЗ (LADA) 2110, Kia Rio и ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива).
Топ-10 самых продаваемых на вторичном авторынке моделей, Россия, III квартал 2021 года
|Бренд
|Модель
|Доля в продажах
|Средняя цена , руб.
|Рост цены за квартал
|ВАЗ (LADA)
|Priora
|3,38%
|210 000
|2,4%
|ВАЗ (LADA)
|2114 Samara
|2,56%
|100 000
|0,0%
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|2,49%
|347 000
|5,2%
|Ford
|Focus
|2,33%
|365 000
|2,8%
|ВАЗ (LADA)
|Kalina
|2,27%
|185 000
|2,8%
|Hyundai
|Solaris
|1,95%
|610 000
|4,3%
|ВАЗ (LADA)
|2107
|1,86%
|60 000
|3,4%
|ВАЗ (LADA)
|2110
|1,84%
|70 000
|1,4%
|Kia
|Rio
|1,80%
|620 000
|3,3%
|ВАЗ (LADA)
|4x4 (Нива)
|1,78%
|185 000
|2,8%
Как и ранее, покупатели автомобилей с пробегом в России отдают предпочтение машинам малого (В) и среднего (С) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV), на четвертом – большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось более 80% продаж за III квартал.
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