Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом в России по итогам III квартала выросли на 7,1%

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах автомобилей с пробегом и подвели итоги III квартала 2021 года для вторичного авторынка. Согласно данным сервиса, по итогам квартала продажи автомобилей с пробегом в стране выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в стране по итогам III квартала составила 350 000 рублей – на 3,9% больше, чем в предыдущем квартале и на 16,7% больше, чем год назад. В рейтинге самых продаваемых на вторичном авторынке моделей первое место, как и годом ранее, удерживает ВАЗ (LADA) Priora. На втором месте – ВАЗ (LADA)2114 Samara, на третьем – ВАЗ (LADA) Granta. Замыкают топ-5 Ford Focus и ВАЗ (LADA) Kalina.

Всё в плюс: динамика продаж и цен на вторичном авторынке



В III квартале 2021 года продажи автомобилей с пробегом в стране, по данным Авито Авто, выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Средняя стоимость автомобилей с пробегом в III квартале 2021 года, согласно данным Авито Авто, составила 350 000 рублей, увеличившись на 3,9% по сравнению со II кварталом 2021 года и на 16,7% по сравнению с III кварталом 2020 года.



Самые высокие средние цены на вторичном авторынке в III квартале были зафиксированы в Москве и Московской области (средняя цена автомобиля с пробегом – 535 000 рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (средняя цена автомобиля с пробегом – 480 000 рублей), а также Новосибирской области (средняя цена автомобиля с пробегом – 465 000 рублей).



Среди регионов-лидеров по доступности автомобилей с пробегом по итогам III квартала 2021 года – Курганская область (средняя цена – 175 000 рублей) и Алтайский край (средняя цена – 200 000 рублей).



​Топ популярных: самые продаваемые на вторичным авторынке бренды и модели

В III квартале 2021 года на первом месте среди самых востребованных на вторичном авторынке марок по России – ВАЗ (LADA), автомобили этого бренда с пробегом стоят в среднем 130 000 рублей. На втором месте – Toyota (средняя цена – 675 000 рублей), на третьем – Hyundai (средняя цена – 570 000 рублей). Четвертую позицию занимает KIA (средняя цена – 699 000 рублей), а пятую – Volkswagen (средняя цена – 567 000 рублей).

Топ-5 самых продаваемых на вторичном авторынке брендов, Россия, III квартал 2021 года

Бренд Доля в общих продажах Средняя цена, руб. Рост цены за квартал ВАЗ (LADA) 25,74% 130 000 4,0% Toyota 6,42% 675 000 4,7% Hyundai 5,75% 570 000 5,6% KIA 5,42% 699 000 4,3% Volkswagen 4,70% 567 000 3,1%

Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в целом по России лидерство уже более года удерживают отечественные ВАЗ (LADA) Priora и ВАЗ (LADA) 2114 Samara. ВАЗ (LADA) Granta – на третьем месте, четвертое и пятое заняли Ford Focus и ВАЗ (LADA) Kalina. Шестое и седьмое места достались моделям Hyundai Solaris и ВАЗ (LADA) 2107. Места с восьмого по десятое занимают ВАЗ (LADA) 2110, Kia Rio и ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива).



Топ-10 самых продаваемых на вторичном авторынке моделей, Россия, III квартал 2021 года

Бренд Модель Доля в продажах Средняя цена , руб. Рост цены за квартал ВАЗ (LADA) Priora 3,38% 210 000 2,4% ВАЗ (LADA) 2114 Samara 2,56% 100 000 0,0% ВАЗ (LADA) Granta 2,49% 347 000 5,2% Ford Focus 2,33% 365 000 2,8% ВАЗ (LADA) Kalina 2,27% 185 000 2,8% Hyundai Solaris 1,95% 610 000 4,3% ВАЗ (LADA) 2107 1,86% 60 000 3,4% ВАЗ (LADA) 2110 1,84% 70 000 1,4% Kia Rio 1,80% 620 000 3,3% ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 1,78% 185 000 2,8%

Как и ранее, покупатели автомобилей с пробегом в России отдают предпочтение машинам малого (В) и среднего (С) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV), на четвертом – большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось более 80% продаж за III квартал.