Автомобили Lotus будут собирать в Китае

Автомобили Lotus будут собирать в Китае

20 0 0
Компания Geely намерена наладить производство будущих моделей Lotus на новом заводе в городе Ухань (столица китайской провинции Хубэй). Объём инвестиций в предприятие составит 1,3 млрд долларов.
 

Lotus принадлежит Geely с весны 2017 года, и с тех пор планы нового владельца по развитию британской марки только растут, хотя конкретных результатов, то бишь новых моделей, придётся ещё немного подождать. Прошлым летом у Лотуса сменился руководитель: на место Жан-Марка Галя пришел Фэн Цинфэн, вице-президент Geely, после чего британские СМИ узнали о намерении китайцев потратить порядка 2 млрд долларов на модернизацию исторической фабрики Лотуса в Хетеле, строительство дополнительной сборочной площадки на западе Англии и современного инженерно-дизайнерского центра в Ковентри. Всё это нужно для того, чтобы превратить Lotus в полноценного конкурента Ferrari и Porsche, что невозможно без расширения модельного ряда и наращивания объёмов производства: в 2018-м Lotus отгрузил своим клиентам лишь 1630 автомобилей. Наибольшие надежды связываются с первым кроссовером Lotus, который должен увидеть свет в 2020 году и стать самой продаваемой глобальной моделью марки. В декабре Колёса.ру также рассказывали о проекте электрического гиперкара под кодовым названием Omega, премьера которого должна состояться уже в этом году, а запуск в производство – в следующем.

И вот на этой неделе стало известно о том, что Geely получила одобрение от китайского правительства на строительство нового завода в Ухане мощностью 150 тысяч автомобилей в год. Это будет ультрасовременное предприятие, ориентированное на выпуск премиальных моделей с различными типами силовых установок (электрическими, гибридными и традиционными, с ДВС), в числе которых значится и Lotus. Также СМИ сообщают, что Geely ищёт по меньшей мере 20 новых сотрудников на развитие «проекта Lotus» в Китае.

Какие именно автомобили Lotus будут нести клеймо «Made in China», не сообщается, поскольку речь идёт о ещё не представленных моделях, но, скорее всего, китайскую прописку получит именно кроссовер, тогда как традиционные спорткары, вероятно, будут по-прежнему собираться на исторической родине.

После того как модельный ряд Lotus обновится, британская марка может вернуться на российский рынок, о чём осенью рассказал в интервью порталу Колёса.ру Чжан Шоухэ, первый заместитель генерального директора LLC Geely Motors.

Авто и бизнес автозаводы британские автомобили британский автопром планы спорткары строительство завода Lotus
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Обновлённый Skoda Superb: модели лишь слегка подправили дизайн. Зато будет гибрид

Опубликованы фотографии рестайлингового флагмана Шкоды без какого-либо камуфляжа. Официальная премьера модели, скорее всего, состоится в марте.

10331 0 5
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Практика
Тепло ли тебе, девица: что делать, если из печки дует холодом

Немолодой автомобиль, как хороший детектив, может радовать многими неожиданными поворотами событий и неожиданными сюрпризами. Некоторые из них носят исключительно сезонный характер. Например, зимой старая машина может…

719 2 0
Статьи / Автотоп
Готовые к любой зиме: 5 новых внедорожников с самым большим дорожным просветом

В вашем городе выпала трехмесячная норма осадков, а снегоуборочной техники не завезли? За последние три дня вы застряли 6 раз и обтерли днищем все снежные колеи во дворе? Давайте разберемся, сколько денег нужно, чтобы…

9188 2 1
Статьи / Финвопрос
Проект Aurus: за чей счёт этот «Кортеж», куда делись арабы, и при чём здесь УАЗ?

В 2018 году, спустя пять лет после начала проектных работ по «Кортежу», нам показали седан Aurus на Московском автосалоне, а чуть раньше Путин проехал на версии «лимузин». Автомобили до сих пор не прошли сертификацию,…

23153 23 8
Выбор подержанных авто Смотреть все
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando J309 с пробегом: один хороший мотор и две плохие коробки

Желание купить недорогой семиместный автомобиль часто быстро затухает только из-за отсутствия нормального выбора: на рынке имеется либо что-то слишком дорогое, либо слишком старое. Но ведь есть Orlando! Мы уже…

1064 3 0
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando I с пробегом: зеркалами не хлопать, кондиционер не выключать

В свое время мода на минивэны обошла Россию стороной, а сейчас этот класс машин заметно утратил популярность и во всём мире. «Спасибо» стоит сказать кроссоверам, которые по мультизадачности применения обычно даже…

2068 2 0
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

2511 0 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

36149 34 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

29399 7 0
Тест-драйвы / Одиночные
Король на безрыбье: первый тест-драйв нового универсала Kia Ceed SW

Ceed SW – самый популярный универсал С-класса на российском рынке. Правда, конкурентов у него немного – «универсальный» Ford Focus да Skoda Octavia Combi. Новый Ceed SW уверенно обошёл соперников по объёму багажника, а…

20612 3 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31319 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18416 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

14716 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42481 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35325 0 4
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

22054 2 8
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

57335 17 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

48063 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

45415 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?