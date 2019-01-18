Автомобили Lotus будут собирать в Китае

Компания Geely намерена наладить производство будущих моделей Lotus на новом заводе в городе Ухань (столица китайской провинции Хубэй). Объём инвестиций в предприятие составит 1,3 млрд долларов.

Lotus принадлежит Geely с весны 2017 года, и с тех пор планы нового владельца по развитию британской марки только растут, хотя конкретных результатов, то бишь новых моделей, придётся ещё немного подождать. Прошлым летом у Лотуса сменился руководитель: на место Жан-Марка Галя пришел Фэн Цинфэн, вице-президент Geely, после чего британские СМИ узнали о намерении китайцев потратить порядка 2 млрд долларов на модернизацию исторической фабрики Лотуса в Хетеле, строительство дополнительной сборочной площадки на западе Англии и современного инженерно-дизайнерского центра в Ковентри. Всё это нужно для того, чтобы превратить Lotus в полноценного конкурента Ferrari и Porsche, что невозможно без расширения модельного ряда и наращивания объёмов производства: в 2018-м Lotus отгрузил своим клиентам лишь 1630 автомобилей. Наибольшие надежды связываются с первым кроссовером Lotus, который должен увидеть свет в 2020 году и стать самой продаваемой глобальной моделью марки. В декабре Колёса.ру также рассказывали о проекте электрического гиперкара под кодовым названием Omega, премьера которого должна состояться уже в этом году, а запуск в производство – в следующем.

И вот на этой неделе стало известно о том, что Geely получила одобрение от китайского правительства на строительство нового завода в Ухане мощностью 150 тысяч автомобилей в год. Это будет ультрасовременное предприятие, ориентированное на выпуск премиальных моделей с различными типами силовых установок (электрическими, гибридными и традиционными, с ДВС), в числе которых значится и Lotus. Также СМИ сообщают, что Geely ищёт по меньшей мере 20 новых сотрудников на развитие «проекта Lotus» в Китае.

Какие именно автомобили Lotus будут нести клеймо «Made in China», не сообщается, поскольку речь идёт о ещё не представленных моделях, но, скорее всего, китайскую прописку получит именно кроссовер, тогда как традиционные спорткары, вероятно, будут по-прежнему собираться на исторической родине.

После того как модельный ряд Lotus обновится, британская марка может вернуться на российский рынок, о чём осенью рассказал в интервью порталу Колёса.ру Чжан Шоухэ, первый заместитель генерального директора LLC Geely Motors.