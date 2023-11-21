Автопроизводители в РФ хотят добиться ещё одной отсрочки уплаты утильсбора

Все автомобильные компании, ведущие деятельность по производству, ввозу и сбыту машин в РФ должны платить утилизационный сбор. При этом местным производителям (при условии высокой степени локализации) большая часть уплаченной суммы возвращается в виде субсидий. Компании попросили дать им в этом году отсрочку по уплате утильсбора, а профильное ведомство уже подготовило соответствующее предложение.

Как сообщает «Коммерсант», Министерство торговли и промышленности РФ разработало документ, предполагающий перенос сроков оплаты утильсбора за четвёртый квартал 2023-го и первый-третий кварталы следующего года на декабрь 2024-го. Стоит отметить, что в случае одобрения это будет уже вторая отсрочка подряд. Сейчас этот проект находится на этапе межведомственного согласования, его уже одобрили в Минэкономики.



В издании отметили, что утильсбор, уплаченный за производство в РФ в 2023 году, в проекте бюджета оценивался в 251,4 млрд рублей, а на 2024 год эта сумма равна 411,9 млрд рублей. В автомобильных компаниях отметили, что утилизационный сбор составляет значительную долю их расходов.

О необходимости очередной отсрочки в ходе парламентских слушаний в Совете федерации рассказали представители АВТОВАЗа, КАМАЗа и Москвича. В частности, президент АВТОВАЗа Максим Соколов объяснял необходимость использования этой меры тем, что производитель «крайне нуждается в оборотных средствах, особенно с учётом высокой ключевой ставки». Он пояснил, что следствием является высокая кредитная ставка, и добавил, что отсрочка позволит «снизить негативный эффект от санкций».



В Минпромторге отметили, что отсрочка от уплаты утильсбора (в случае одобрения) будет распространяться на те компании, которые выпускают автомобили в РФ в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Источник издания сообщает о том, что предлагаемая мера позволит компаниям использовать неуплаченные средства в том числе на закупки компонентов. Он пояснил, что «часть поставщиков приходится авансировать, чтобы производство запустилось». Также, по его словам, деньги нужны для торговли с Китаем. В прошлом году, в правительстве объясняли необходимость отсрочки созданием запаса комплектующих для бесперебойной работы производственных линий местных заводов.

По мнению Сергея Удалова из «Автостата», снизить нагрузку на автопроизводителей в РФ необходимо. Он пояснил, что цикл подготовки производства с 2022 года ощутимо увеличился по срокам. Объясняется это удлинением цепочек поставок, а также тем, что для получения компонентов заказчикам (местным производителям) требуется заранее авансировать поставки.



Напомним, ставки утильсбора заметно выросли 1 августа текущего года. Особенно это сказалось на импортёрах. В результате параллельный импорт стал менее выгодной схемой, ввозимые машины подорожали, а автодилеры сейчас перешли на поставки машин в РФ по предзаказам.