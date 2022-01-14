Авторынок США 2021: триумф Toyota, но в сегменте пикапов всё по-старому

Глобальный дефицит микрочипов, спровоцированный пандемией COVID-19, привёл к падению продаж у американских автоконцернов, но каким-то чудесным образом почти не затронул азиатские бренды. Toyota в 2021 году сумела не только значительно нарастить продажи и вернуться на доковидный уровень, но и впервые стала абсолютным лидером американского рынка. Всего в прошлом году в США было продано 15,1 млн новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, на 3,3% больше, чем в «коронакризисном» 2020-м.

Динамика продаж на американском авторынке во многом повторяет таковую на российском: после бодрого восстановительного роста в первом полугодии в полную силу дал о себе знать дефицит «кремния» и других комплектующих, который в той или иной степени создал неприятности всем компаниям, но американские и европейские очевидно пострадали больше азиатских. Toyota в 2021 году в США обошла всех конкурентов и как компания, и как марка. Как компания (то есть с учётом Lexus) она продала 2 332 262 автомобилей (+10,4% по сравнению с результатом 2020 года), тогда как корпорация General Motors реализовала 2 212 589 автомобилей (-13,2%), Ford — 1 891 753 шт. (-7,0%), Stellantis — 1 777 391 шт. (-2,4%), Hyundai — 1 489 118 шт. (+21,6%). Здесь и далее мы приводим данные с сайта CarSalesBase, которые в привязке к американскому рынку собираются в основном напрямую с автопроизводителей, а не через аналитические агентства.

«Верхушку» рейтинга марок мы свели в таблицу. Обратите внимание, что в плюсе по итогам года оказалась не только Toyota, но и Honda, Nissan, Hyundai, Kia и даже Ram. Корейские марки зафиксировали наибольший рост продаж.



В премуим-сегменте американского рынка первое место в 2021 году заняла марка BMW (продано 336 644 шт., +20,8%), на втором месте с небольшим отставанием расположился Mercedes-Benz (329 574 шт., +1,1%), на третьем Lexus (304 475 шт., +10,7%), на четвёртом Tesla (302 000 шт., +38,8%), на пятом Audi (196 038 шт., +4,9%). Сильно просели Lincoln (86 929 шт., -17,5%), Infiniti (58 553 шт., -26,4%) и находящийся в процессе переформатирования Jaguar (21.786 шт., -20,4%). Корейский Genesis продал относительно немного, зато стал лидером роста (49 621 шт., +202,9%).



Из непремиальных марок отмерим существенное падение продаж у Dodge (215 724 шт., -19,3%) и Fiat (2374 шт., -44,8%) — итальянская марка явно потерялась в Америке.

Ford F-150

Десятку самых продаваемых моделей мы собрали в таблицу. Тройка лидеров прежняя — полноразмерные пикапы Ford F-Series, Ram и Chevrolet Silverado. Новая Toyota Tundra только-только вышла на рынок, но вряд ли сможет догнать «американцев». Обратите внимание, что в топ-10 попала Toyota Camry, причём с ростом продаж на 6,6%, доказав, что непремиальные седаны американцам всё ещё нужны (Ford и GM их производство дружно свернули).



Самой популярной премиальной моделью стал электрический кроссовер Tesla Model Y (161 529 шт., +1515,3%), на втором месте родственный седан Tesla Model 3 (121 610 шт., +23,0%), на третьем Lexus RX (115 320 шт., +14,1%), на четвёртом BMW X3 (75 858 шт., +26,6%), на пятом Mercedes-Benz GLE (65 074 шт., +35,1%).



Dodge Challenger

Самым популярный среднеразмерным пикапом стал Toyota Tacoma (252.520 шт., +5,7%), самым популярным минивэном — Toyota Sienna (107 990 шт., +151,8%), самым популярным спорткаром — Dodge Challenger (54 314 шт., +2,6%), самой популярной европейской моделью — VW Tiguan L (109 743 шт., +9,0%).

