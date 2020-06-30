Бизнес ×
  • Автосалона в Женеве не будет в 2021 году. Организаторы продают права на проведение выставки

Автосалона в Женеве не будет в 2021 году. Организаторы продают права на проведение выставки

30.06.2020 23 0 0

Мероприятие решили не проводить в следующем году, так как большинство автомобильных брендов отказались от участия.

 

Geneva International Motor Show (GIMS) остаётся одним из важнейших событий в автомобильном мире. В текущем году выставку пришлось отменить в экстренном порядке (буквально за несколько дней до начала) из-за вспышки коронавируса в Европе. Итогом стали убытки на сумму 11 млн швейцарских франков. Какой будет ситуация с пандемией COVID-19 в следующем году, пока не ясно. Отчасти из-за этого мероприятия не стоит ждать и весной 2021-го: принято официальное решение об отмене автосалона в следующем году.

Как пояснили в Фонде Женевского международного автосалона (FGIMS), есть вероятность, что в следующем году ещё нельзя будет организовать массовое мероприятие, которое, как правило, собирает свыше 600 тысяч посетителей и порядка 10 тысяч журналистов. 

Однако основная причина отмены Женевского автосалона-2021, конечно, не в этом. В Фонде заявили, что большинство экспонентов выставки не готовы выставляться весной следующего года, но выразили намерение стать участниками мероприятия в 2022 году. Представители FGIMS объясняют это тем, что автопроизводители сейчас переживают сложный этап: им нужно время, чтобы оправиться от последствий пандемии.

Не исключено, что на отказ участвовать в Женевском автосалоне в следующем году повлияло также нежелание организаторов возмещать производителям затраты на стенды, об этом мы сообщали ранее. Ранее Фонд вёл переговоры с властями о предоставлении займа в размере 16,8 млн швейцарских франков. Однако соглашение предусматривало проведение автовыставки в 2021 году и начало возврата средств в июне того же года.

Так как в проведении выставки без большей части участников нет смысла, FGIMS решил отказаться от займа от властей. Помимо этого, Фонд Женевского международного автосалона всё-таки решил продать все права на проведение автовыставки. Их перекупит компания Palexpo SA, владеющая выставочным центром, где обычно проводится это мероприятие.

В случае, если эта сделка будет заключена, не ясно, в каком формате Женевский международный автосалон возродится. Скорее всего, выставка всё-таки откроет свои двери в 2022 году, ведь это событие традиционно привлекает множество туристов и оборачивается экономической выгодой около 200 млн швейцарских франков.

Напомним, в текущем году коронавирус ударил и по многим другим автосалонам: Пекинское мотор-шоу перенесли с апреля на сентябрь, выставки в Париже, Нью-Йорке, Детройте, а также в Москве в 2020-ом проводить не будут. Под вопросом на данный момент шоу SEMA в Лас-Вегасе (проходит в начале ноября) и автосалон в Лос-Анджелесе (проходит в конце того же месяца). Тем временем, многие автопроизводители продолжают презентовать новинки, но пока в формате онлайн-премьер. Так, в следующем месяце Nissan представит в Сети электрокроссовер Ariya. Недавно был опубликован тизер будущего паркетника.

авторынок выставки бизнес

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Mitsubishi Lancer X Мнения об этом автомобиле могут удивить своей противоречивостью. И это странно: в нём нет ничего сложного или хотя бы интересного с технической стороны вопроса. И всё-таки владельцы десятых... 41 0 0 30.06.2020
Статьи / Популярные вопросы Новые медсправки, ввоз правого руля и прочее: что меняется с 1 июля, а что отложено В конце прошлой недели внимание многих было сосредоточено на нововведениях в автомобильной сфере, вступающих в силу с 1 июля. В фокус попали изменения правил ввоза праворульных машин, новые... 2602 0 3 29.06.2020
Статьи / История Генеральские и офицерские: штабные и командирские легковые машины Второй мировой Начинаем публикацию статей о многочисленных и малоизвестных армейских автомобилях Второй мировой войны, которые в 1939-1945 годах состояли на вооружении стран антигитлеровской коалиции, а та... 3642 1 13 28.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 31667 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 30085 63 18 23.03.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 28992 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings