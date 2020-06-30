Автосалона в Женеве не будет в 2021 году. Организаторы продают права на проведение выставки

Мероприятие решили не проводить в следующем году, так как большинство автомобильных брендов отказались от участия.

Geneva International Motor Show (GIMS) остаётся одним из важнейших событий в автомобильном мире. В текущем году выставку пришлось отменить в экстренном порядке (буквально за несколько дней до начала) из-за вспышки коронавируса в Европе. Итогом стали убытки на сумму 11 млн швейцарских франков. Какой будет ситуация с пандемией COVID-19 в следующем году, пока не ясно. Отчасти из-за этого мероприятия не стоит ждать и весной 2021-го: принято официальное решение об отмене автосалона в следующем году.



Как пояснили в Фонде Женевского международного автосалона (FGIMS), есть вероятность, что в следующем году ещё нельзя будет организовать массовое мероприятие, которое, как правило, собирает свыше 600 тысяч посетителей и порядка 10 тысяч журналистов.

Однако основная причина отмены Женевского автосалона-2021, конечно, не в этом. В Фонде заявили, что большинство экспонентов выставки не готовы выставляться весной следующего года, но выразили намерение стать участниками мероприятия в 2022 году. Представители FGIMS объясняют это тем, что автопроизводители сейчас переживают сложный этап: им нужно время, чтобы оправиться от последствий пандемии.



Не исключено, что на отказ участвовать в Женевском автосалоне в следующем году повлияло также нежелание организаторов возмещать производителям затраты на стенды, об этом мы сообщали ранее. Ранее Фонд вёл переговоры с властями о предоставлении займа в размере 16,8 млн швейцарских франков. Однако соглашение предусматривало проведение автовыставки в 2021 году и начало возврата средств в июне того же года.

Так как в проведении выставки без большей части участников нет смысла, FGIMS решил отказаться от займа от властей. Помимо этого, Фонд Женевского международного автосалона всё-таки решил продать все права на проведение автовыставки. Их перекупит компания Palexpo SA, владеющая выставочным центром, где обычно проводится это мероприятие.



В случае, если эта сделка будет заключена, не ясно, в каком формате Женевский международный автосалон возродится. Скорее всего, выставка всё-таки откроет свои двери в 2022 году, ведь это событие традиционно привлекает множество туристов и оборачивается экономической выгодой около 200 млн швейцарских франков.

Напомним, в текущем году коронавирус ударил и по многим другим автосалонам: Пекинское мотор-шоу перенесли с апреля на сентябрь, выставки в Париже, Нью-Йорке, Детройте, а также в Москве в 2020-ом проводить не будут. Под вопросом на данный момент шоу SEMA в Лас-Вегасе (проходит в начале ноября) и автосалон в Лос-Анджелесе (проходит в конце того же месяца). Тем временем, многие автопроизводители продолжают презентовать новинки, но пока в формате онлайн-премьер. Так, в следующем месяце Nissan представит в Сети электрокроссовер Ariya. Недавно был опубликован тизер будущего паркетника.

