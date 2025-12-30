АВТОВАЗ переписывает ценники на Лады: не все модели подорожают

Автомобили российского бренда получат новые прайс-листы с начала января 2026 года. Большинство моделей ждёт прибавка к цене, но Aura и Largus наоборот подешевеют.

Продукция марки Lada продолжает оставаться востребованной на российском авторынке: по подсчётам Автостата, бренд по-прежнему занимает первое место в списке самых продаваемых. Актуальный модельный ряд Lada включает в себя седан, лифтбек и универсалы Granta, четырёх- и пятидверки Iskra, седаны и универсалы Vesta, бизнес-седан Aura, внедорожник Niva Travel, классический вездеход Niva Legend, а также универсал Largus.

На фото: Lada Granta

Как сегодня рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, с января 2026 года цены на модельный ряд Lada будут «скорректированы». При этом производитель пояснил, что средняя индексация стоимости по модельному ряду Lada составит лишь 0,5%, «несмотря на инфляцию 2025 года, а также вводимые налоговые изменения».

На фото: Lada Iskra

В компании рассказали о том, что с начала следующего месяца стартовая цена Lada Granta составит 850 000 рублей, при этом среднее рост цен у этой модели составит 1,9%. Начальная стоимость Lada Iskra будет равна 1 277 000 рублей (среднее изменение – 1,8%). Сообщается, что цены автомобилей семейства Lada Vesta практически не изменятся, стоимость версии 2026 модельного года, о которой Kolesa.ru рассказывал недавно, будет равна 1 581 000 рублей.

На фото: Lada Vesta SW Cross

Стартовый ценник классического внедорожника Lada Niva Legend составляет 1 099 000 рублей (среднее подорожание по всем версиям модели составит 1,8%). А начальная стоимость актуального внедорожника Niva Travel в январе 2026-го будет равна 1 420 000 рублей (средний рост цен – 1,9%).

На фото: Lada Niva Legend

Однако пара моделей с начала следующего года наоборот станут доступнее по цене. Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, начальная стоимость бизнес-седана Lada Aura составит 2 245 000 рублей, что на 354 тыс. рублей (или на 14%) меньше по сравнению с нынешним показателем.

На фото: Lada Niva Travel

Кроме того, дешевле обойдётся и покупка универсала Lada Largus. Стартовая цена этой «рабочей лошадки» с 1 января составит 1 587 000 рублей, что на 73 тыс. рублей (или на 3,8%) меньше, чем аналогичная модель стоит сейчас.

На фото: Lada Aura

По словам президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова, производственный план в 2026 году решено увеличить до 400 тыс. автомобилей. Известно, что для достижения поставленной цели предприятия компании вернутся к стандартному графику пятидневной рабочей недели.

На фото: Lada Largus

«Мы подтверждаем планы по обновлению модельного ряда и намерены в наступающем году начать производство флагманского кроссовера Lada Azimut, оснастить Niva Legend новым двигателем объёмом 1,8 литра, а также вывести на рынок Vesta Sport», — добавил глава АВТОВАЗа.