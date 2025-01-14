АВТОВАЗ поднял цены на две самые бюджетные модели

АВТОВАЗ сейчас выпускает шесть моделей под брендом Lada, производство налажено на двух заводах. Четыре из них вошли в список самых востребованных в РФ по итогам прошлого года. Напомним, на мощностях тольяттинского предприятия налажен выпуск Granta, Vesta, внедорожников Niva Travel и Niva Legend, а также седанов Aura (это «растянутая» Веста с более богатым салоном). В свою очередь с конвейера ижевской площадки сходят фургоны и универсалы Largus, в том числе их полностью электрические модификации под собственным названием – e-Largus.

На фото: седан Lada Granta

Как сообщает Autonews.ru по итогам изучения прайс-листов, АВТОВАЗ в январе переписал в сторону увеличения ценники двух моделей, которые являются самыми бюджетными в линейке. Прибавка для Lada Granta составила от 35 до 105 тыс. рублей (в зависимости от модификации), а для «классического» внедорожника – от 45 до 78 тыс. рублей. Подорожание коснулось в том числе версий Sport и Bronto.

Стоит отметить, что на этот раз ценник повысился в том числе у базового варианта Lada Granta: компания удерживала его стоимость неизменной (699 900 рублей) с ноября 2023 года. Теперь рекомендованная розничная цена стартового исполнения седана Гранты составляет 749 900 рублей. Стоимость остальных версий «обычной» четырёхдверки варьируется в диапазоне от 966 000 до 1 333 000 рублей (прибавка для них составила 35 тыс. рублей). Покупка варианта с прибавкой Sport теперь обойдётся минимум в 1 493 000 рублей (на 45 тыс. рублей больше).

Цена «обычного» лифтбека Lada Granta сейчас варьируется в диапазоне от 1 077 000 до 1 384 000 рублей (на 35 тыс. рублей больше), а за спортверсию пятидверки просят не менее 1 533 000 рублей (на 105 тыс. рублей больше). Рекомендованная розничная стоимость «приподнятого» универсала с прибавкой Cross составляет от 1 175 000 до 1 232 000 рублей (прибавка составила 35 тыс. рублей).

На фото: внедорожник Lada Niva Legend

Если судить по прайс-листам, стартовый трёхдверный внедорожник Lada Niva Legend подорожал на 78 тыс. рублей, теперь его цена равна 1 059 000 рублей, а ценник топовой версии подрос на 47 тыс. рублей и составил 1 209 000 рублей. За исполнение Bronto теперь просят на 45 тыс. рублей больше – от 1 480 000 до 1 530 000 рублей.

Стоимость остальных моделей Lada осталась прежней. Цена седана Vesta варьируется в диапазоне от 1 525 000 до 1 960 000 рублей, за приподнятую версию с прибавкой Cross просят от 1 759 000 до 2 071 000 рублей. Покупка универсала Vesta SW обойдётся в 1 655 000 – 2 090 000 рублей, а его Cross-исполнение стоит от 1 879 000 до 2 191 000 рублей. Четырёхдверная версия Sportline обойдётся в 2 273 000 – 2 303 000 рублей, а пятидверный аналогичный вариант – в 2 443 000 – 2 473 000 рублей.

За Lada Aura, как и ранее, просят от 2 599 000 до 2 799 000 рублей. Покупка внедорожника Niva Travel обойдётся в 1 314 000 – 1 639 000 рублей. Цена «обычного» универсала Largus варьируется в диапазоне от 1 660 000 до 1 915 000 рублей, Largus Cross по-прежнему стоит 2 020 000 рублей, а за фургон просят от 1 670 000 до 1 742 000 рублей.

Ранее стало известно о том, что АВТОВАЗ принял решение об увеличении объёма инвестиций. Согласно плану, компания намерена выпустить двенадцать новых моделей и версий.